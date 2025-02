Productores exigen liberar la exportación de la carne de res y el gobierno dice que debe rebajar a Bs 30 el kilo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El sector ganadero continúa en emergencia. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ganaderos piden al Gobierno hacerse responsable y luchar contra el contrabando para evitar alza del precio de carne; gobierno dice que la carne de res debe costar máximo Bs 30; y, el Gobierno debe hacer un mea culpa por la encrucijada en la que está el sector avícola, afirma Castro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ganaderos piden al Gobierno hacerse responsable y luchar contra el contrabando para evitar alza del precio de carne

La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) volvió a pronunciarse en contra del veto a las exportaciones de carne de res, resaltando que el abastecimiento en el mercado interno ha sido normal en este último tiempo, salvo la época de crisis en la que se tuvo una extrema sequía y los incendios, situaciones que no son ajenas a la población. Hernán Julio Nogales, presidente de Congabol, remarcó que el problema que se pueda dar en el problema de la cadena cárnica no tiene nada que ver con la exportación, sino con el contrabando, por lo que emplaza al Gobierno a asumir su responsabilidad y encarar una lucha efectiva para evitar este flagelo económico. “El 90% de lo que proveemos, de lo que producimos, es directamente la provisión a nivel nacional y el otro 10% es lo que se exporta”, resaltó.

– En ocho días, Caneb advierte perjuicio de $us 4 millones por el veto a la exportación de carne

Según el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, en ocho días de vigencia del veto a la exportación de carne -derivada de la paralización de entrega de certificados de abastecimiento interno- se generó un perjuicio en torno a los $us 4 millones. “Hay algunos sectores radicales que quieren suspender la exportación en seis meses o un año. Estamos hablando de que no vamos a percibir $us 200 millones”, señaló. “Como Caneb, siempre hemos querido trabajar con el Ministerio de Desarrollo Productivo”, dijo Velasco. También se sumó al pedido de diálogo con el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, remarcando que “se tiene que trabajar coordinadamente y no tomar decisiones unilaterales como lo hizo el exministro (Néstor) Huanca”, quien anunció la suspensión de las exportaciones.

– Gobierno dice que la carne de res debe costar máximo Bs 30

Debido al incremento de precios en la carne de res en los centros de abasto de todo el país, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, apuntó una vez más a los ganaderos como los principales responsables. Explicó que, si no existiera el incremento al precio del ganado vivo, la carne de res debería costar un máximo de Bs 30. “Ha subido el precio del ganado vivo en un 80%, ahí está el tema del precio de la carne. El producto debe estar a un costo, ya para el consumidor final, entre 27 y 30 bolivianos”, indicó el ministro. Señaló que las explicaciones que da el sector ganadero para justificar el incremento de precios es injustificado, pues ellos argumentan que el alza se debe a la falta de dólares y a la escasez de diésel. De acuerdo con Flores, si se toman estos dos factores, el incremento debería ser solo del 2,6% en el ganado vivo.

– El Gobierno debe hacer un mea culpa por la encrucijada en la que está el sector avícola, afirma Castro

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, señaló que el Gobierno debe realizar un mea culpa por la encrucijada en la que se encuentra el sector avícola y estar dispuesto a reconsiderar las propuestas de solución que plantearon los diferentes sectores productivos. “Nos hemos cansado de tener mesas de trabajo, mesas técnicas, hasta gabinete agropecuario con la presencia misma del presidente del país. Sin embargo, seguimos enfrentando la escasez de diésel, de granos y de dólares, lo que genera distorsiones y elevaciones en los precios”, afirmó Castro en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Subrayó que el Gobierno debe reconsiderar las propuestas de solución que han sido planteadas desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

– Ante falta de dólares, hoy una gallina reproductora que se importa de Brasil cuesta alrededor de Bs 100, antes estaba a Bs 56

En el programa radial de La Hora Pico de eju.tv, el presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro alertó sobre el impacto económico que ha generado la escasez de dólares en el precio de las gallinas reproductoras, un insumo que se importa desde Brasil. Explicó que antes estas aves se adquirían a 56 bolivianos, hoy cada una está aproximadamente a 100 bolivianos, situación que afecta a los avicultores. Castro explicó que las gallinas reproductoras son fundamentales para la industria del pollo de engorde, ya que proveen la genética que luego será utilizada en la producción de pollitos. Señaló que el mercado mundial está dominado por dos líneas genéticas predominantes que no venden su tecnología, lo que obliga a los avicultores bolivianos a importar estas aves desde Brasil.

– A seis meses de las Elecciones, entre proclamaciones y anuncios, hay al menos 17 precandidatos en el mapa

Cuando faltan poco más de seis meses para llevarse adelante los comicios presidenciales, hay al menos 17 precandidatos en el mapa político, que se perfilan para participar del proceso eleccionario previsto para el 17 de agosto de este año. Dentro de los candidatos que fueron proclamados se encuentran el médico coreano – boliviano Chi Hyun Chung, el alcalde de Cochabamba y líder de Súmate, Manfred Reyes Villa, el exfiscal de Santa Cruz, Jaime Soliz Phiel y la empresaria Carol Blenda Ilievski. Completan esta lista los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, quien también es líder de la organización política Primero la Gente; y Toribia Lero, que forma parte del Movimiento Vida. Hay otros candidatos que anunciaron que terciarán en los comicios presidenciales, como el exministro de Economía, Branko Marinkovic.

– Hassenteufel formaliza propuesta de traslado del TSE a Sucre ante el Senado

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, presentó este jueves formalmente su propuesta de trasladar la sede del TSE a la ciudad de Sucre ante una mesa técnica convocada por el Comité de Constitución del Senado. La reunión, presidida por el senador Luis Flores, contó con la participación de legisladores de La Paz y Chuquisaca. La mesa técnica conoció el proyecto que plantea modificar la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional. Participaron en la sesión los senadores por La Paz Simona Quispe, Félix Ajpi y Virginia Velasco, junto a los senadores por Chuquisaca Santiago Ticona y Silvia Salame, quien se conectó vía Zoom. El Comité de Constitución del Senado inició el el tratamiento del proyecto de ley que pretende llevar la sede del ente electoral a Sucre.

– Gobierno dice que contrato del litio no está escrito en piedra y que no se hará la planta si no es viable

Tras una socialización tensa en Potosí, los viceministros de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos y de Energías Alternativas afirmaron que el Gobierno está abierto al diálogo sobre el contrato de litio con la empresa china CBC. Después del primer proceso de socialización del contrato de litio con la empresa china Hong Kong CBC, en Potosí, el Gobierno afirmó este jueves que ese documento no está escrito en piedra y que, si los estudios técnicos y ambientales demuestran que no es viable, no se implementará la planta. Anunció que habrá otras reuniones en mesas técnicas y sectoriales. La posición del gobierno fue expresada por los viceministros de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, y el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.

– YLB confirma 4 nuevos contratos para la explotación de litio

El gobierno avanza en la firma de contratos para la explotación e industrialización del litio con empresas de China, Europa y Australia. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) confirmó que cuatro empresas ya firmaron convenios preliminares y se encuentran en fase de prueba tecnológica para evaluar la viabilidad de sus métodos de extracción en los salares del país. El gerente legal de YLB, Pablo Nina, explicó que la selección de estas compañías se realizó mediante un proceso de evaluación técnica iniciado en 2021 y 2023. “Se ha hecho una prueba tecnológica en el salar, con las condiciones que tenemos ahí, por la altura, por el frío, por la lluvia”, afirmó. Según América Económica, las empresas que firmaron convenios con Bolivia son: EAU Lithium PTY (Australia-Alemania), Geolith Actaris (Francia), Citic (China), Tecpetrol (Argentina).

– El 24 de febrero el presidente Luis Arce inaugurará el Complejo Siderúrgico del Mutún

Con una inversión de $us 546 millones distribuidas en 42 hectáreas y siete plantas en la región montañosa del municipio cruceño de Puerto Suarez, se inaugurará el complejo del mutún este 24 de febrero, informó el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado. “La inauguración se realizará el 24 de febrero con la presencia de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar una invitación a nuestros hermanos de Santa Cruz, de la provincia Germán Busch, y a todo el pueblo boliviano a presenciar este día histórico de la inauguración del Complejo Siderúrgico del Mutún”, dijo Alvarado en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El complejo industrial ya ha comenzado sus operaciones con la producción de barras corrugadas de acero y alambrón.