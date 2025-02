Vocal del TSE: En esta elección veremos quiénes se convierten en «partidos sullus»

Tahuichi Tachuichi aseguró que las elecciones del 17 de agosto servirán para dilucidar cuáles serán las organizaciones políticas que perderán su personería jurídica.

eju.tv / Video: RTP

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tachuichi Quispe declaró que las elecciones generales del 17 de agosto servirán para saber qué organizaciones políticas se convertirán en «partidos sullus«, que dejarán de existir.

«En esta elección presidencial del domingo 17 de agosto sabremos, conoceremos todos los bolivianos, qué partidos políticos van a llegar al 3%, van a sobrepasar el 3%, y de aquellos partidos políticos que no alcancen el 3% será cancelada su personería jurídica, es decir, se convertirán en partidos políticos sullus (voz aymara que se entiende como feto de llama)», declaró la autoridad del TSE.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El domingo 17 de agosto, en todo el país se celebrarán las elecciones presidenciales. El comentario del vocal Tahuichi hace referencia a la causal de extinción del partido, que dispone que una agrupación política debe obtener al menos el 3% del total de votos válidos en los comicios para conservar su personería jurídica.

«Es decir que no podrán más ejercer ni participar, ya no tendrá más vigencia su personería jurídica. Podrían ser aquellos partidos políticos que no lleguen, no alcancen el 3%, serán partidos políticos sulllus, así van a ser», sostuvo el funcionario del TSE.

Junto a esta exigencia de margen mínimo de votación para conservar la personería jurídica, se establece que un partido debe haber concurrido de manera consecutiva a dos elecciones, que le garantizan conservar su estatus de organización política.