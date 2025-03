Camacho afirma que el gobierno utiliza el miedo para generar presión sobre la ALP

El gobernador cruceño asevera que el dinero de los créditos internacionales será utilizado por el gobierno para sustentar la campaña de la reelección.

El gobernador de Santa Cruz afirma que el gobierno apela a la táctica del temor en el tema de los combustibles con el objetivo de que la población se movilice y presione a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar los créditos externos; pero no con el fin de paliar la aguda crisis energética que atraviesa el país, sino más bien, para tener acceso a recursos frescos que le permitan sostener la campaña electoral del Movimiento al Socialismo (MAS).

El jefe nacional de la agrupación política Creemos reitera que esa ‘maniobra’ es típica del partido oficialista y que responde a poder solventar la probable campaña de Luis Arce de cara a los comicios del 17 de agosto, apoya su tesis en una serie de contradicciones en las declaraciones del propio primer mandatario y de las autoridades gubernamentales a propósito de la escasez de diésel y gasolina en el país.

El transporte pesado es uno de los sectores más afectados por la falta de diésel. Foto: APG

“El gobierno de Luis Arce ha venido dando mensajes contradictorios respecto a la escasez de combustible. Y eso hace sospechar una típica maniobra masista para sacar provecho político: usan la escasez de combustible para generar miedo y que la gente presione a los parlamentarios y les aprueben créditos millonarios, para gastarlos en campaña”, escribe el político opositor en su cuenta de la red social X.

Una de las primeras aseveraciones que observa la autoridad cruceña es la de la escasez de gasolina en la época de Carnaval, la cual fue atribuida a una supuesta sobredemanda registrada en los días festivos. “Primero el gobierno hizo correr la versión de que faltó la gasolina por sobredemanda en carnaval. Una mentira, todos los años hay carnaval y nunca hubo desabastecimiento”, subraya Camacho.

Las filas por combustible se generalizaron en todo el país. Foto. Correo del Sur

Asimismo, menciona el cambio de discurso, ya que en enero se aseguraba que se tenía controlada la provisión de carburantes y, con el pasar del tiempo, condicionaron el abastecimiento a la aprobación de los créditos en la ALP. “El 8 de enero de 2025, en El Deber, el presidente de YPFB declaraba que tenían todo controlado para que no haya escasez ni colas en los surtidores. Pero de pronto, ministros y otras autoridades aparecieron, en forma escalonada, como si fuera una operación política-comunicacional, denunciando de forma dramática que, si no hay créditos, no habrá combustible”, apunta.

Remarca que ninguno de los créditos paralizados en el Legislativo tiene como fin la compra o pago de los carburantes. “En el Presupuesto General del Estado están contemplados los créditos internacionales, por 1.600 millones de dólares, pero en ningún caso se especifica que son para comprar combustible. Es más, en el Presupuesto se especifica que los créditos son para gastarlos haciendo más gestión populista, obras para sus sectores sociales, más canchas deportivas, más empresas públicas, museos, etc”, asevera.

Un punto de bloqueo por la falta de carburantes en Santa Cruz. Foto: Red Uno.

En razón a ello, Camacho insiste en que el gobierno ‘usa la crisis y la escasez de combustible’ con la evidente intención de generar pánico en diferentes sectores sociales y generar una movilización popular que orille a los asambleístas a aprobar los millonarios créditos para sus propios fines electorales; recuerda también que al gobierno de Luis Arce se le aprobaron más de 4.500 millones de dólares en créditos que fueron destinados a las empresas estatales improductivas, así como en obras populistas y la corrupción.

“Exigimos responsabilidad a los ministros del área y al propio presidente Luis Arce. No vamos a caer en sus maniobras y no podemos seguir endeudando más al país para que Luis Arce y su gobierno despilfarren los recursos en un modelo populista que ya fracasó. La responsabilidad de la escasez de combustible la tienen los ministros del área y no la Asamblea Legislativa. Y en lugar de mentir y de salir a cada rato a los medios a quejarse deben trabajar y buscar soluciones o en su defecto, renunciar para que profesionales competentes asuman el cargo”, concluye.