Cinco tiendas políticas perderán su personalidad jurídica si no participan en las elecciones generales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Foto referencial El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

ADN, MNR, UN, MTS y Demócratas están obligados a terciar en los comicios de agosto, corren el riesgo de perder su personalidad jurídica; falta de diésel: “De perderse la cosecha, no vamos a tener arroz este año”, advierte el sector arrocero; y, lluvias intensas causan 39 muertes, 7 desaparecidos y 161.125 familias damnificadas, 34 municipios se declaran en desastre. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– ADN, MNR, UN, MTS y Demócratas están obligados a terciar en los comicios de agosto, corren el riesgo de perder su personalidad jurídica

Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) están obligados a participar en las elecciones generales del 17 de agosto, porque de no hacerlo perderán su personalidad jurídica, advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe. Las cinco organizaciones políticas pidieron licencia para no concurrir a las elecciones generales de octubre de 2020, donde solo participaron cinco frentes. La Ley dice que pueden descansar una (elección), no dos veces. Si en dos (elecciones) no participan, de manera consecutiva, pierden su personería jurídica. Son parte de las reglas de juego que tenemos en nuestra norma electoral”, explicó.

– Proyecto del OEP sobre el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) no fija en qué momento cierra su conteo de votos

El presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Oscar Hassenteufel, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para modificar la Ley 026 de Régimen Electoral del año 2010; la Comisión de Constitución y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados empezará su tratamiento este jueves 6 de marzo. El diputado de Creemos, Erwin Bazán señala que ese proyecto no establece en qué plazo, tiempo o momento el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que se busca establecer para los comicios generales de agosto de este año, cierra su conteo de votos, lo que puede generar incertidumbre en la población y muestra falta de transparencia. “Sólo dice que a las tres horas de haber cerrado el proceso electoral comenzará el conteo del TREP, no dice cuándo debe terminar”, dijo.

– El FPV anuncia una mujer para que haga binomio con Evo en las elecciones de agosto

El Frente para la Victoria (FPV), partido que impulsa la candidatura presidencial del exmandatario Evo Morales (2006-2019), señaló este miércoles que una mujer será la candidata a la Vicepresidencia y acompañante del exjefe de Estado en los comicios nacionales que se realizarán el 17 de agosto. Eliseo Rodríguez, líder del FPV, mencionó que quien acompañe a Morales como postulante a la Vicepresidencia «va a ser una dama», una decisión en manos de una comisión conformada por los seguidores del exmandatario e integrantes de la agrupación política. Asimismo, indicó que los nombres de los candidatos del FPV a la Cámara de Diputados y el Senado se elegirán en las mismas circunscripciones, y estará en mano de los sectores sociales. «El Partido no va a elegir a nadie, tampoco el señor Evo Morales va a elegir nada», añadió Rodríguez.

– Cainco Chuquisaca advierte que la escasez de combustible es una «bola de nieve en crecimiento»

El gerente general de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca, Omar Orellana, advirtió este miércoles que la escasez de combustible, en referencia a la gasolina y diésel, es una “bola de nieve en crecimiento”, principalmente en el departamento de Santa Cruz, donde el transporte y los sectores empresariales son los más afectados. Dijo que es un tema que les preocupa, debido a que desde el Gobierno nacional no se da una solución concreta. “En Santa Cruz, el tema del combustible es bastante complejo, incluso mucho más que otros departamentos, porque se registran filas y filas de 10 a 15 cuadras para cargar diésel y gasolina. Esto nos llama la atención en saber qué estarán haciendo los productores para seguir con su trabajo habitual”, manifestó Orellana.

– Falta de diésel: “De perderse la cosecha, no vamos a tener arroz este año”, advierte el sector arrocero

Desde el sector arrocero existe preocupación debido a que la cosecha del grano está en riesgo debido a un factor determinante: no hay diésel oportuno para NEl sector está en emergencia, ya que no se está cumpliendo la provisión de diésel y se está poniendo en riesgo la cosecha de arroz, se está poniendo en riesgo nuevamente la seguridad alimentaria. Y, de perderse la cosecha, pues no vamos a tener arroz este año”, señaló Ortiz. Los meses de marzo y abril son ventanas clave para la cosecha y actualmente se tiene un avance del 30% de la misma; sin embargo, la falta de diésel significa un estancamiento y ya debería impulsarse la labor en el 70% restante, que en términos de superficie alcanza a un total de 80.000 hectáreas, de donde se espera obtener un rendimiento de 300.000 toneladas aproximadamente.

– Colegio Médico de La Paz alerta sobre alza de hasta 200% en medicamentos para pacientes con cáncer

Hasta en un 200% se encarecieron los medicamentos importados para oncología, que son para tratar a pacientes con cáncer, debido a la escasez del dólar, lamentó este miércoles el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea. Asimismo, anunció que el jueves 6 de marzo viajará a Santa Cruz para reunirse con otros sectores y hablar sobre la disposición confiscatoria, que está incluida en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. “Hoy el Gobierno no hace nada para luchar contra la crisis que tenemos, porque lastimosamente en la parte de medicamentos, hasta ayer los precios han subido hasta en 200%, principalmente las que tienen que ver con enfermedades crónicas como el cáncer, que ha subido totalmente y eso es algo que nos preocupa”, afirmó Larrea.

– “Trabajaba para Marset”: En declaraciones por el asesinato del capitán Aldunate vinculan a dos acusados con el narco uruguayo

Las declaraciones de las personas, citadas por la Fiscalía en calidad de testigos en la investigación por el asesinato del capitán José Carlos Aldunate, vinculan a dos acusados con el narcotraficante uruguayo. De momento, los presuntos implicados por el asesinato del capitán Aldunate son Cristian R. (detenido), su hermano Erick R. (prófugo), Ericka P. (esposa de Erick R., prófuga). Otras detenidas son Elena O. (madre de Ericka P.) y la esposa de Cristian R. En las declaraciones, los testigos vincularon al menos a dos de los acusados con el uruguayo Marset. “Cristian R. trabajaba para el señor Sebastián Marset”, señala uno de los testigos, haciendo alusión a uno de los detenidos. En la misma declaración el testigo también vincula al prófugo Erick R. D., señalado por la Fiscalía de ser el chofer de los sicarios que dispararon contra Aldunate.

– Lluvias intensas causan 39 muertes, 7 desaparecidos y 161.125 familias damnificadas, 34 municipios se declaran en desastre

Las intensas lluvias afectan a ocho departamentos, y el balance de daños hasta el momento contabiliza 97 municipios afectados, de los que 34 están en situación de desastre, de estos, 25 son de La Paz, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La autoridad complementó los datos señalando que de seis mil comunidades que existen en todo el país, 1.688 han sido afectados, 380 viviendas destruidas. En cuanto a las 39 personas fallecidas, 16 casos ocurrieron en Cochabamba, 8 en La Paz, 5 en Potosí y 5 en Chuquisaca. Sobre los 7 desaparecidos, 2 corresponden a Cochabamba, 3 en la paz, una en Santa Cruz, una en Camiri y una en Chuquisaca. Calvimontes citó que el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi), emitió alerta naranja hidrológica en 331 municipios, y es previsible el desborde de aguas en diecisiete ríos.

– Concejo Municipal aprueba ley que anula el incremento de los pasajes en La Paz

El Concejo Municipal de La Paz aprobó la tarde del miércoles una ley que anula el incremento de los pasajes que aprobó el alcalde Iván Arias, a quien se le da un plazo de 10 días para promulgarla. «Esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Concejo, tiene un proceso para ser promulgada por el Ejecutivo o promulgada de oficio por el Concejo Municipal de La Paz», declaró la concejal Roxana Pérez del Castillo. La ley fue aprobada por los concejales Lourdes Chambilla, presidenta del Concejo; Eliana Paco, Javier Escalier, Pérez del Castillo, Pierre Chain y Jhoselinne Pinto. La anterior semana la Alcaldía de La Paz autorizó el incremento de los pasajes del transporte urbano a 2,40 para tramos cortos y tres pesos para los tramos largos, con tarifas diferenciadas para los estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

– Choferes amenazan a concejales “con medidas de hecho” por revertir incremento tarifario

El dirigente del transporte de La Paz, Limbert Tancara, advirtió que el sector tomará medidas de hecho y legales contra los concejales municipales que aprobaron la Ley Municipal Autonómica de Vigencia de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, la cual revierte el incremento de pasajes impulsado por el alcalde Iván Arias. «Nosotros vamos a tomar medidas de hecho contra estos concejales y también medidas legales porque están tomando atribuciones que no les competen. No descartamos realizar movilizaciones masivas, ya que el transporte en La Paz está unido en contra del Concejo», declaró Tancara. El dirigente cuestionó que el Concejo sesionara para revertir el alza tarifaria, pero no tomara acciones cuando subieron los precios de productos básicos como la carne y el aceite, o cuando hubo escasez de gasolina.