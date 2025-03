El alcalde Arias afirma que el concejo municipal “usurpó” funciones al aprobar ley que revierte alza del costo de los pasajes

Arias dice a los concejales que él es quien tiene la atribución legal de fijar las tarifas del autotransporte en la ciudad y no promulgará la norma que congela los pasajes en 2 bs.

Foto: ABI

Fuente: eju.tv/con datos de AMUN

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anticipó que no promulgará la ley municipal que aprobó el concejo edil, con la cual se anulaba el incremento de las tarifas de transporte público. “No sé qué argumento han utilizado para violar esta norma y usurpar esta función”, enfatizando que no puede pronunciarse sobre una ley que no fue revisada ni discutida en su totalidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El miércoles 5, el Concejo Municipal de La Paz aprobó una ley que congela el pasaje en Bs 2 luego que antes de los carnavales, el alcalde decidió el incremento de los pasajes a Bs 2,40 en tramo corto y a Bs 3 en tramo largo y pasajes diferenciados para adultos mayores y estudiantes.

El alcalde dijo que no recibió oficialmente el documento relacionado con la ley, pero insistió en decir que los concejales respeten las competencias establecidas. “No puedo regular asuntos que no son de mi competencia. Hay competencias que son exclusivas y compartidas”, subrayó según una nota de prensa difundida esta noche por la Agencia Municipal de Noticias de la Alcaldía de La Paz.

Arias enfrenta el rechazo de juntas vecinales de los macro distritos paceños, que se identifican como “orgánicas” y no funcionales, ni “serviles” a la alcaldía, con los cuales se habría negociado el alza de tarifas de forma unilateral, en beneficio de los choferes e ignorando la crisis económica que los habitantes de La Paz sufren y por la cual el aumento de los pasajes agrava su vida diaria. En ese contexto, varias juntas vecinales convocaron a una “Asamblea de la paceñidad por La Paz” para este lunes 10 de marzo.

Conversará con choferes y vecinos

Arias destacó que se está reuniendo con juntas de vecinos y escolares para tratar la lucha contra el “trameaje” y el cumplimiento de las tarifas escolares, que ahora se aplican también a los minibuses.

Anunció que la próxima semana, iniciará audiencias públicas en todos los distritos de la ciudad para dialogar sobre diversos temas, incluido el transporte. «

En cuanto a los choferes, les pidió que no se apresuren ni amenacen a la población. “Hay una tarifa vigente y solo puede ser cambiada si se promulga una nueva ley”, reiteró.

Arias atribuyó el descontento de la población y de los choferes sobre el incremento de tarifas a la desinformación que generan algunas personas. “Los concejales del MAS aprobaron esta ley para desviar la atención de otros temas, como la escasez de gasolina», concluyó el alcalde.