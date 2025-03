El gobierno admite que no puede abastecer la demanda de combustibles en el país y se disparan las alarmas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Autoridades de Hidrocarburos en la conferencia de prensa de la pasada jornada. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

YPFB: «No vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40, 50%»; advierten que por declaración de YPFB el dólar se podría disparar y subir el precio de los carburantes en el mercado negro; y, anuncios del Gobierno sobre falta de combustible reflejan la incapacidad para resolver el problema, señalan opositores. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– YPFB: «No vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40, 50%»

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió este lunes que no podrá cumplir en este tiempo con el 100% de la demanda de diésel que tiene el sector productivo, razón por la cual darán prioridad en la venta del carburante a precio internacional para el sector minero y agroindustrial. «Como una solución coyuntural que tenemos este momento es lo que estamos ofreciendo a los sectores productivos porque no vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40, 50%, no vamos a poder cumplir al 100% al sector productivo», señaló el presidente de la petrolera pública, Armin Dorgathen. Desde mediados de febrero la escasez de carburantes ocasionó que las estaciones de servicio vuelvan a estar rodeadas de filas de motorizados en busca de gasolina y diésel.

– Gobierno dice que 44 empresas pueden importar combustible, pero prefieren el subvencionado

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que, aunque 44 empresas están autorizadas para importar combustible, solo una pequeña parte lo hace. Según la autoridad, los empresarios prefieren abastecerse de combustible subvencionado en lugar de realizar importaciones. El mes pasado apenas ingresaron 2.000 metros cúbicos», señaló, destacando que la importación no se desarrolla como se esperaba. Añadió que, pese a que los empresarios exigieron la libre importación de combustibles, en la práctica optan por adquirirlo a precios subsidiados. Recalcó que el Gobierno ha facilitado la logística desde enero, por lo que considera que existe una contradicción en el discurso del sector privado. «Realmente los empresarios prefieren comprar el combustible a precio subvencionado en lugar de importarlo», afirmó.

– Advierten que por declaración de YPFB el dólar se podría disparar y subir el precio de los carburantes en el mercado negro

La declaración del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la incapacidad de la estatal para abastecer plenamente de diésel y gasolina podría generar un fuerte impacto económico, advirtió el economista Fernando Romero. Según el experto, esta situación podría provocar una escalada en el tipo de cambio del dólar y un aumento en los precios de los carburantes en el mercado negro. «Si YPFB dice que no puede cumplir con la demanda y que quienes quieran deben pagar precios internacionales, eso puede disparar el dólar, porque se necesitarán más divisas para importar carburantes», afirmó Romero, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Otro efecto inmediato de esta incertidumbre -según Romero- sería el incremento en el precio de los carburantes en el mercado negro.

– Transporte Pesado pide sincerar el tipo de cambio del dólar para afrontar la crisis

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, explicó que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo está impactando negativamente en las importaciones. “El dólar tiene un cambio de Bs 6,96 en el mercado interno y un cambio externo de Bs 11,30. Eso está afectando la importación cuando debería ser un cambio normal”, sostuvo. Según el dirigente, en reuniones previas con el Gobierno se ha solicitado el reajuste cambiario. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna acción concreta. “Hemos pedido al Gobierno que levante ese tipo de cambio para sostener la economía, pero no ha hecho caso y se van a venir problemas más fuertes”, advirtió. Mercado denunció que la falta de pago a los proveedores está dificultando el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el país.

– Anuncios del Gobierno sobre falta de combustible reflejan la incapacidad para resolver el problema, señalan opositores

Desde diferentes frentes salieron a cuestionar que tras varios meses el Gobierno nacional admita que no puede hacer frente a la importación de combustibles, tema que fue puesto en manifiesto por el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. Ambas autoridades reflejaron que existen dificultades para la importación de combustibles, atribuyendo esta situación a la falta de dólares, una problemática de larga data en el país. “Estamos con volúmenes inferiores a los que se tiene nuestro programa de demanda y eso nos genera situaciones que no nos permite cumplir al 100% de abastecimiento en los diferentes sectores”, sostuvo Gallardo, señalando que la falta de dólares se da por las trabas en el Legislativo para la aprobación de créditos.

– Tuto al Gobierno: “Después de años de mentiras, se sinceran: acabaron nuestros dólares y nos dejaron sin combustibles”

“Después de años de mentiras, se sinceran: inflación disparada, liquidaron gas que les dejamos, acabaron nuestros dólares y nos dejaron sin combustibles”, señaló el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, sobre la situación actual del país que ahora enfrenta una falta de gasolina y diésel, además de una subida de los precios de la canasta familiar. Quiroga hizo referencia a lo expuesto por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, que admitió el Gobierno no puede cubrir la demanda de combustible de los sectores productivos. “No vamos a poder cumplir al 100% al sector productivo”, señaló al referir que se está despachando entre el 40% al 50% del combustible requerido, por lo que “una solución temporal” pasa por ofrecer combustible al aparato productivo a precio internacional.

– Productores de San Julián no descartan la toma de Emapa en reclamo por la falta de diésel y el veto a la exportación de soya

La Federación Especial de Comunidades Interculturales – Productores Agropecuarios San Julián Norte convocó al ‘Primer Cabildo de Producción’ que se realizará este miércoles 12 de marzo afuera de los silos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en San Julián, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. Posterior al cabildo, según el reporte de los dirigentes, se prevé la toma de los silos de Emapa y de otras instituciones estatales, ya que hasta la fecha no han recibido una solución a la demanda de abastecimiento de combustible para encarar la cosecha de soya y tampoco fueron atendidos los requerimientos para tener explicaciones sobre la suspensión de la exportación del grano. El dirigente Félix Carrasco recordó que había un compromiso de abrir la exportación de soya el pasado 5 de marzo.

– Toma sede del MAS: Diputado arcista anuncia que pedirá un informe a DDRR y anuncia proceso penal contra Evo y Wilfredo Chávez

Luego que militantes del ala arcista del MAS, entre ellos el diputado Rolando Cuéllar, quienes «tomaron» por unas horas la sede del partido, ubicada en la zona de Miraflores, ciudad de La Paz, el legislador anunció que presentará una petición de informe escrito a Derechos Reales (DDRR) para verificar a nombre de quién está registrado el inmueble. Asimismo, indicó que iniciará procesos penales contra Evo Morales y uno de sus abogados, Wilfredo Chávez. “Mañana estamos pidiendo una petición escrita a Derechos Reales para verificar a nombre de quién está el inmueble. Si no está inscrito a nombre del MAS, quiero decirle a Wilfredo Chávez y a Evo Morales que cometen delitos penales y electorales, se viola el derecho propietario de la institución que no está a nombre del MAS”, señaló el legislador arcista, en conferencia de prensa.

– Suman 40 los fallecidos a causa de los desastres naturales, informa Defensa Civil

Hasta el momento el número de muertos a causa de inundaciones provocadas por fuertes lluvias en ocho departamentos, asciende a 40, en Chuquisaca 5, en Cochabamba 16, en La Paz 8, en Potosí 5, en Santa Cruz 2 y en Tarija 4, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. En el balance de departamentos afectados en el país, La Paz se ha declarado en emergencia departamental, 37 municipios a nivel nacional se han declarado en desastre, 8 en emergencia municipal, y hay 105 municipios afectados. En cuanto a los daños a las personas, hay 7 que están desaparecidas, 1.784 comunidades afectadas, 164.351 familias entre afectadas y damnificadas y 410 viviendas completamente destruidas. El departamento con mayor afectación es el de La Paz, seguido de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.

– Se reduce el área de riesgo a cinco manzanas en Codavisa y desalojan a 97 familias afectadas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que un estudio técnico determinó que el área de riesgo en la zona de Codavisa, en el macrodistrito Sur, se redujo a cinco manzanos. Además, se desalojó a 97 familias que fueron afectadas por el deslizamiento de tierra que se produjo la mañana de este lunes. “Ya no se está cortando en los ocho manzanos, sino solo son en cinco, se ha reducido el área de riesgo. Esta mañana se ha cortado el paso casi en 30 hectáreas, con los estudios técnicos lo hemos reducido a cinco y es un área más pequeña eso no quiere decir que no sea importante, pero es más controlable”, detalló la autoridad edil. Entre tanto, el comandante de Incidentes de Bajo Llojeta, Wilson Lupa, dijo que desalojaron a 97 familias del municipio de La Paz y de Palca ante el riesgo de que las viviendas se derrumben a consecuencia del movimiento de tierra.