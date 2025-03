El gobierno busca reactivar la presión sobre la ALP para que apruebe los proyectos de Ley de créditos internacionales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una sesión de la ALP. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno apela a organizaciones sociales y municipios para presionar a la Asamblea por créditos; Evo Morales pide a sus seguidores no inscribirse al Frente Para la Victoria; supuesto chofer de sicarios del capitán Aldunate apunta a ‘El Colla’ y asoman nexos con Marset. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Gobierno apela a organizaciones sociales y municipios para presionar a la Asamblea por créditos

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que el gobierno ha decidido socializar con organizaciones sociales y municipios el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instándolos a ejercer presión sobre los diputados y senadores para que aprueben créditos por un total de 1.667 millones de dólares, de los cuales 438.5 millones están destinados a proyectos carreteros y obras públicas. Montaño explicó que la falta de estos créditos podría desacelerar la economía, reducir la circulación de dinero en el país y postergar varios proyectos debido a la falta de financiamiento. Detalló que en la Asamblea se encuentra el proyecto de ley para un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi por 176 millones de dólares.

– Evo Morales pide a sus seguidores no inscribirse al Frente Para la Victoria

El expresidente Evo Morales pidió este domingo a su militancia esperar y no inscribirse al partido político Frente Para la Victoria (FPV), sigla con la que pretende llegar a la silla presidencial. El exmandatario señaló que no tienen una alianza con el partido de FPV y solamente es un acuerdo para participar del proceso electoral del 17 de agosto. “Falta informar que con Frente Para la Victoria no es alianza, es un acuerdo, significa que es una sigla prestada. Algunos compañeros dicen que ahora hay que inscribirse al Frente Para la Victoria, no, vamos a esperar el 29, 30 y 31 de marzo para poder definir cuál va a ser la nueva sigla del instrumento político”, señaló. Además, indicó que el miércoles se reunirá con dirigentes de sectores sociales para definir proyectos en torno a las elecciones presidenciales.

– Evo acusa a Arce de firmar una orden para el envío de $us 50 MM del BCB a EEUU en 2003

El expresidente Evo Morales acusó este domingo al presidente Luis Arce de firmar la orden para el envío de $us 50 millones de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) a la Federal Reserve Bank de Atlanta durante el gobierno de Carlos Mesa (2003), tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El 27 de octubre de 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa, Luis Arce Catacora, como Subgerente de Reservas del Banco Central de Bolivia, firmó una orden para que, tras la fuga de Goni Sánchez de Lozada a EEUU y sin ninguna justificación legal, se envíe desde las bóvedas del BCB la suma de 50 millones de dólares al Federal Reserve Bank de Atlanta”, escribió Morales desde su cuenta de X. El líder cocalero señaló que las pruebas “están en el libro ‘BCB: 1995-2006’, de Said Villavicencio Jaldín”.

– Supuesto chofer de sicarios del capitán Aldunate apunta a ‘El Colla’ y asoman nexos con Marset

El hombre que es buscado por la Policía y la Fiscalía tras ser acusado de ser el supuesto chofer de los sicarios que acribillaron al policía José Carlos Aldunate, habló desde la clandestinidad mediante un video y apuntó a ‘El Colla’ como responsable del hecho de sangre, de quien presuntamente recibió órdenes. Se trata de Erick Rueda Dávalos, hombre que cuenta con una orden de aprehensión, al igual que su esposa. Ambos se dieron a la fuga y son buscados desde el pasado 19 de febrero, fecha cuando sujetos armados acribillaron al capitán Aldunate, luego de interceptarlo en la puerta de su casa, ubicada en la zona norte del departamento de Santa Cruz. “Quiero que investiguen al verdadero culpable de todo que es El Colla. No tapen el sol con un dedo”, manifestó Rueda Dávalos.

– Índice: Solo 3 de cada 10 mujeres tienen ahorros

Casi tres de cada diez mujeres en América Latina no tienen ahorros en el sistema financiero, mientras que, en el caso de los hombres, solo dos de cada diez carecen de productos de ahorro. Estos datos y otros forman parte del Índice de Inclusión Financiera Credicorp 2024, que incluye al país. “La brecha de género en inclusión financiera persiste en la región. En 2024, el 32% de los hombres se encuentra en el nivel alcanzado de inclusión financiera, frente al 24% de las mujeres”, indica el documento al que accedió CORREO DEL SUR. Aunque son ocho puntos de diferencia, hay una mejora respecto a 2021, cuando la diferencia era de diez puntos: 21% hombres frente a 11% mujeres. También se presenta una brecha, aunque mínima, en tenencia de créditos: el 69% de mujeres no tiene ninguno, comparado con el 64% de hombres.

– En 2024, YLB produjo 2.074 toneladas de carbonato de litio que representa el 13,7% de capacidad de la planta

El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, explicó que durante los primeros cuatro meses de la gestión pasada se obtuvieron 349,7 toneladas de carbonato de litio, en el segundo cuatrimestre 596,8 toneladas y hasta diciembre se produjeron 1.117,9 toneladas más. «En la gestión 2020 hasta el 2023 hemos tenido un incremento gradual. Sin embargo, en la gestión 2024 hemos realizado un incremento en la producción de carbonato de litio de 118% logrando una producción anual de 2.064 toneladas. Asimismo, desglosamos este resultado y en el tercer cuatrimestre se ha logrado un incremento del 87 por ciento, muestra que se están optimizando los procesos productivos de las plantas que tenemos instaladas de Llipi”, informó. El 15 de diciembre de 2023, Arce inauguró la Planta en Uyuni.

– YPFB reporta caída en producción y renta petrolera, pero dice que ingresos se mantuvieron por los precios altos

La producción de gas natural en 2024 cayó a 31,80 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y el ingreso de recursos también disminuyó a $us 1.635 millones; sin embargo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten, aseguró que los niveles de la renta petrolera se mantuvieron gracias al precio alto del combustible. “Tenemos una caída en la producción, esto debido a lo que mostramos, cuatro pozos perforados y solamente siete pozos aprobados en 10 años. Sin embargo, por las buenas gestiones comerciales que hemos realizado como YPFB en los mercados de gas en Argentina y en Brasil, a pesar de la caída en la producción logramos mantener los niveles de renta petrolera”, afirmó. Esos datos se dieron en la Rendición Pública de Cuentas Final 2024 del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

– En 2024, empresa estatal de oro vendió 2.296 kilos al Banco Central y alista la entrega de una tonelada

La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) ha vendido una cantidad significativa de oro al Banco Central de Bolivia (BCB) en los últimos meses. Hasta finales de este mes (febrero), se proyecta entregar alrededor de una tonelada de oro, según informó su gerente ejecutivo, Pablo Pérez, de acuerdo con un reporte de la agencia ABI. Pérez detalló que, hasta enero de este año, Epcoro ya entregó 903 kilos de oro al BCB. Además, informó que, durante 2024, la empresa cerró sus ventas con el BCB con un total de 2.296 kilos de oro, considerando que la compañía fue creada en marzo del mismo año. Hasta el 31 de diciembre de 2024, Epcoro compró 2.359 kilos de oro en el mercado. La adquisición de oro se realiza a través de cooperativas mineras, el sector privado y particulares, conforme a la normativa vigente.

– Oruro rompe récord: 500.000 asistentes y 450 millones de bolivianos en movimiento económico

Tras una previa valoración, la Alcaldía de Oruro califica de “muy positivo” el Carnaval de Oruro 2025, ya que generó más movimiento económico y se tuvo más visitantes, que años anteriores. El secretario de Culturas de la Alcaldía de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informó que, de acuerdo con una evaluación preliminar, se conoce que al menos 500.000 personas participaron del Carnaval y se generó 450 millones de bolivianos en movimiento económico. “El año pasado se generó 290 millones de bolivianos y hoy se habla de 450 millones de bolivianos, algo más del 30% en ambos casos”, expuso Vásquez a Urgente.bo. Entre las causas para el aumento del movimiento económico y de visitantes están vías expeditas y libres de bloqueos, la seguridad y la socialización y promoción del Carnaval, mencionó el funcionario edil.

– Carnaval de Oruro suma 3 reconocimientos de la Unesco incluido el patrocinio de este año por el Bicentenario

El Carnaval de Oruro sumó 3 reconocimientos por parte de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), incluido el patrocinio de este año por el Bicentenario del país, informó este domingo el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, Juan Carlos Cordero. “El reconocimiento pleno hacia lo que significa el Carnaval de Oruro para la humanidad, el reconocimiento efectivo porque es como decir reconocemos doblemente. Oruro tiene con esto ya tendríamos 3 reconocimientos efectivos de la Unesco”, explicó, en contacto con Bolivia Tv, sobre el patrocinio que hizo este organismo internacional a esa celebración el sábado. El 18 de mayo de 2001, el Carnaval de Oruro fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Intangible y Oral de la Unesco.