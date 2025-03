La relación entre Botrading y YPFB en la mira de políticos y empresarios; la estatal petrolera defiende a la intermediaria

En las pasadas horas se conoció la anulación de un contrato a Petroperú para la compra de diésel y gasolina, así como la posterior adjudicación a la intermediaria por un monto mayor al ofrecido por la empresa peruana.

Dorgathen en el programa dominical del canal de TV estatal. Foto: BD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Una investigación periodística del medio de comunicación Brújula Digital reveló que la estatal anuló un contrato a Petroperú para la provisión de diésel y gasolina a un precio de $us 149,35 en septiembre del año pasado; y menos de un mes después, adjudica la importación de los líquidos a Botrading S.A. a un precio mayor, a $us 198 por la misma cantidad ofrecida por la empresa peruana; vale decir, $us 48,65 más que el contrato anulado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Botrading SA es una empresa subsidiaria de la estatal petrolera creada sobre la base de YPFB Logística y YPFB Refinación, que tienen el 99% del paquete accionario, se desconoce quién o quiénes poseen el restante uno por ciento; fue inaugurada en 2019 y tiene el fin de intermediar en la importación de petróleo. Actualmente, brinda el servicio de internación de diésel y gasolinas desde países proveedores como Paraguay y Argentina, entre otros; desde hace unas semanas se encuentra en el ojo de la tormenta por denuncias por ser un supuesto vehículos de corrupción estatal.

Uno de los primeros en haber alertado sobre el carácter poco transparente del ‘trader’ en cuestión fue el asambleísta departamental cruceño de Creemos, Zvonko Matkovic, quien fustigó hace dos semanas al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por proponer que una empresa denunciada por corrupción sea la importadora de diésel para el sector productivo, que había anunciado la posibilidad de traer ese combustible al país de manera privada.

Las filas por cobustible en el país se agudizaron en los pasados días. Foto: Unitel

“Es importante resaltar que ya pillaron a esa famosa empresa (Botrading S.A.) robándonos a todos los bolivianos el 2023 cuando compró el combustible más caro de lo que costaba en el mercado internacional y encima se cobró su comisión”, afirmó Matkovic respecto a la propuesta del Órgano Ejecutivo, para que se la subsidiaria de la estatal petrolera la importadora de combustibles para los productores cruceños y de todo el territorio nacional.

De acuerdo con una información publicada en julio de 2023, YPFB presuntamente pagó un sobreprecio de al menos $us 6,47 millones en dos operaciones de importación de petróleo y diésel a través de Botrading. La publicación refuta que, en lugar de apelar a la adquisición directa de esos productos, la estatal optó por terciarizar la adquisición a su propia subsidiaria, con el incremento de los costos para el Estado sin aclarar el motivo de esa transacción.

Asimismo, el anuncio de YPFB de que los productores podían adquirir diésel en bolivianos, a precio internacional, a través de Botrading, fue rechazado por los sectores productores, ya que cuestionaron a la estatal por intentar monopolizar la importación de combustibles y tratar de impedir a otros actores del mercado efectuar compras directas sin trabas burocráticas en alusión a los 37 requisitos establecidos por el Gobierno central, para que proceda la libre importación.

La estatal petrolera es criticada por utilizar una intemediaria para la compra de carburantes. Foto: YPFB

“No vamos a aceptar que YPFB siga lucrando con nosotros. Exigimos liberación plena, que el Gobierno nos deje a los privados comprar y comercializar la gasolina y diésel. Ya no queremos la presencia de Yacimientos que ahora, después de tanta ineficacia, quiere aparecer como el salvador y seguir recibiendo nuestro dinero”, cuestionó entonces el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno.

En tanto, luego de conocida la noticia sobre la compra de líquidos a un mayor precio por parte de la petrolera nacional en desmedro de la economía de los bolivianos, las reacciones no tardaron en conocerse. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, identificó en sus redes sociales a esos hechos de supuesta corrupción como el detonante para la situación crítica que atraviesa la población nacional

“Las graves denuncias de corrupción contra YPFB desnudan los motivos de la crisis que tiene a los bolivianos haciendo largas colas en los surtidores. A este punto nos ha traído el masismo de Evo y Arce. Y es esto lo que venimos denunciando desde hace tiempo. Pero ya falta poco. Vamos a salir de esta crisis. Lo vamos a hacer desde la unidad, derrotando al MAS en las urnas, con firmeza y decisión”, escribió Camacho en su cuenta de la red social X.

Camacho replicó la información sobre la cuestionada transacción de YPFB y Botrading. Foto: RRSS LFC

Otra de las personas que reaccionó a la información conocida el fin de semana fue el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, quien Claure cuestionó que ‘el gobierno fabricó una empresa petrolera en Paraguay – Botrading – y luego le adjudicó contratos con sobreprecio’; así también interroga sobre la identidad de los posibles beneficiarios y desliza una sutil pregunta respecto a la familia que podría estar detrás del escándalo. ‘Muy pronto se conocerán los detalles’, subrayó.

Incluso, el empresario anunció que está considerando implementar un plan de recompensas para quienes aporten pruebas de corrupción en el país. Por ello, dirigió una interrogación directa al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo: “Si le traigo pruebas concretas, ¿las investiga? ¿A pesar de ser del gobierno?”. El ministro aludido respondió de manera casi inmediata: “Si usted tiene pruebas, es su obligación presentarlas y nuestro deber investigarlas”.

Sin embargo, la pasada jornada, el mandamás de YPFB respondió a la nota de Brújula Digital y aseveró que la anulación de la adjudicación a Petroperú fue por un presunto incumplimiento en la presentación de la documentación legal, aunque en el documento de rescisión que da a conocer la investigación periodística se refiere a que hubo errores en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia de YPFB.

La gestión de Armin Dorgathen al frente de YPFB es cuestionada por diferentes sectores. Foto: Correo del Sur

Dorgathen aseveró que la empresa “no presentó los documentos en tiempo para poder firmar el contrato y la licitación se cancela”; en tanto la resolución de YPFB ordena: “anular el proceso de contratación de suministro de hidrocarburos líquidos Occidente-Perú 2024, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la elaboración de las especificaciones técnicas, conforme a lo establecido en el inciso a), parágrafo cuarto del artículo 20 del Reglamento de Contratación Directa (de YPFB) en el marco del Decreto Supremo número 29506”.

Según Dorgathen, la empresa intermediaria se adjudicó 10 de 13 licitaciones a las que se presentó para importar carburantes y defendió su creación bajo el argumento de que puso fin al monopolio de dos empresas que se adjudicaban los contratos de intermediación, además, defendió la licitud de esos procesos. “De los 40 procesos de adjudicación que sacamos para la compra de combustible, solamente participó en 13, de los cuales sólo se adjudicó 10. Entonces, eso quiere decir que Botrading, si no es más competitivo, no se adjudica el contrato”, justificó.