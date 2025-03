Los conflictos sociales se multiplican y el gobierno advierte que el escenario adverso solo favorece a Evo Morales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada. Foto: ABI

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ministra Prada alerta que un escenario de conflictividad y violencia solo le conviene a Morales para forzar su candidatura; crisis en Bolivia: miles de personas marcharon contra el gobierno de Arce por la escasez de dólares y combustible; y, Bolivia solicita a la CAF primer desembolso del crédito de $us 75 millones para enfrentar los desastres naturales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministra Prada alerta que un escenario de conflictividad y violencia solo le conviene a Morales para forzar su candidatura

A Evo Morales le conviene que el país ingrese a un escenario de conflictividad y conduzca a la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, para forzar su candidatura en una presidencia interina del actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, alertó este miércoles la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Este es un análisis que yo hago de manera muy personal, creo que un escenario de conflictividad y violencia que, prácticamente, al único que le conviene es a Evo Morales. Creo que bajo ese escenario anularía a Andrónico (de llegar a la presidencia) que, para mí, se ha convertido también en otro obstáculo para las aspiraciones políticas y enfermizas de poder de Evo Morales y por supuesto acortando el mandato al presidente Lucho”, advirtió en una entrevista.

– Crisis en Bolivia: miles de personas marcharon contra el gobierno de Arce por la escasez de dólares y combustible

Miles de bolivianos marcharon y bloquearon calles este miércoles en las ciudades de La Paz y El Alto en protesta por la escasez de dólares y de combustible que enfrenta el país. Dos grupos, uno liderado por indígenas y otro por choferes, marcharon por separado durante varias horas hacia La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad vecina El Alto. Ataviados con ponchos rojos, sombreros negros y vestimenta celeste, miles de indígenas aymaras rodearon la Plaza de armas de La Paz, donde se encuentra la sede presidencial, y cuyo acceso fue bloqueado por la policía antimotines. El precio de la canasta familiar es “muy alto”, se quejó el dirigente indígena Leonardo Quispe al hablar con la AFP. La inflación interanual hasta enero fue de 12,03%, el nivel más alto desde 2008, según el gobierno.

– «¿Por qué no lo hizo en su gobierno?» y «Ha cometido un delito»: las duras respuestas a García Linera

Tras la polémica declaración del exvicepresidente Álvaro García Linera sobre cómo traer dólares al país, las críticas de empresarios, autoridades y políticos no se dejaron esperar. ¿Por qué no lo hizo en su Gobierno?, “Ha cometido un delito”, fueron dos de las duras respuestas que recibió el exmandatario. García Linera sostuvo en Argentina que el Gobierno debería “agarrar del cuello” a los empresarios exportadores y exigirles que entreguen sus dólares y, si no lo hacen, deberían quitarles sus empresas. Uno de los primeros en reaccionar fue Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), quien dijo que no sabía si reír o llorar con la sugerencia efectuada por García Linera. Manifestó que ese planteamiento “exacerba” aún más la incertidumbre que hay en el país, y se constituye en una amenaza.

– Misión exploratoria de la UE llega a Bolivia y coordina labores para observación de las elecciones de agosto

Una misión exploratoria de observación electoral de la Unión Europea se encuentra en Bolivia, para coordinar su labor con instituciones nacionales y extranjeras con miras a las elecciones generales del 17 de agosto. Con su Foreign Policy Instrument, la UE apoyará a Bolivia, a través del European Centre for Electoral Support, en tareas de prevención de violencia electoral en los comicios próximos. El lunes, el embajador y jefe de delegación de la UE, Jaume Segura, participó de una reunión de coordinación con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Canadá y España. Mientras el martes, Segura y la misión exploratoria de observación electoral de la Unión Europea en Bolivia se reunió con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, y cuatro vocales.

– “No permitiremos que se hagan los vivos, se apoyará a quien pueda ganarle al MAS”, advierte Égüez

El diputado de la bancada de Creemos, Walthy Egüez, advirtió que su agrupación política no permitirá que algunos líderes políticos “se hagan a los vivos” y busquen ventaja de manera oportunista, y aseguró que apoyarán al postulante con mayor respaldo ciudadano de cara a las elecciones del 17 de agosto. «Va a haber una encuesta y se va a saber quién es el que realmente tiene el apoyo de la población. No se olviden que Creemos también puede contratar una encuestadora y con base en esos resultados tomaremos una decisión. Insisto, no vamos a permitir que salgan los hechos a los vivos”, expresó el legislador en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. En ese sentido, el diputado de oposición dejó en claro que quien tenga mejores posibilidades contará con el respaldo de Creemos y de Luis Fernando Camacho.

– Evistas le recuerdan a Andrónico que no puede ser candidato por ningún partido político

Parlamentarios afines a Evo Morales le recordaron este miércoles al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba determinó que no puede ser candidato presidencial. “Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a través de una resolución, ha emitido que Andrónico Rodríguez no puede ser candidato por ninguna organización política”, indicó el diputado evista Héctor Arce. Añadió que Rodríguez es orgánico y disciplinado, por lo que, en su criterio, acatará esta resolución de las organizaciones sociales que “son de estricto y obligatorio cumplimiento”. En esa línea, el senador Leonardo Loza dijo que si Andrónico desobedece a los cocaleros “morirá” políticamente porque se definió que el único candidato presidencial es el expresidente Morales.

– Bolivia solicita a la CAF primer desembolso del crédito de $us 75 millones para enfrentar los desastres naturales

El Gobierno de Bolivia presentó este miércoles a la Corporación Andina de Fomento (CAF) la solicitud del primer desembolso del crédito de $us 75 millones, para el “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos ante Eventos Adversos del Clima”, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. “El día de hoy ya se ha logrado introducir la solicitud de desembolso a la Corporación Andina de Fomento de este primer desembolso del financiamiento, esperamos que al menos en un par de días se pueda efectivizar, una vez también que el financiador pueda cumplir todos sus procedimientos administrativos”, explicó. El trámite se efectuó luego que el presidente Luis Arce recibiera y promulgara este miércoles la ley que viabiliza el contrato de préstamo. La norma fue sancionada el martes por el Senado.

– Sector cañero exige 60 millones de litros de combustible para encarar la producción

Desde el sector cañero recordaron al Gobierno que existe una necesidad de 60 millones de litros de combustible para encarar la labor de producción de caña, cuya siembra está próxima a arrancar, por lo que se exige un abastecimiento oportuno, en medio de las filas que se registran en surtidores del Norte Integrado cruceño. Así lo expresó Ruddy Rodríguez, dirigente de la Unión de Cañeros Unagro, al explicar que este volumen de combustible es el que se necesita para cubrir toda la fase productiva de la caña, incluyendo la zafra, la cual se desarrolla en una superficie de más de 170.000 hectáreas en el caso de su sector. La caña es un cultivo clave tanto para el abastecimiento interno de azúcar como la producción de alcohol anhidro (etanol), éste último usado para la producción de biocombustible.

– Permanece toma de retenes en protesta por el abastecimiento de combustibles

Este 19 de marzo estuvo marcado por un nuevo episodio de protesta en demanda de combustibles, que llevó a los productores al norte del departamento cruceño a tomar las trancas donde se cobra el peaje, debido a que la situación se torna insostenible para poder llevar adelante sus labores. “El problema que tenemos nosotros, no hay diésel, no hay gasolina y todos están pagando peaje. El Gobierno sigue pagando a su gente y nosotros seguimos pagando peaje. Si nosotros estamos sufriendo, el Gobierno también tiene que sufrir”, señaló al respecto el dirigente soyero, Eliazer Arellano. Las trancas tomadas fueron las de Mineros, en Fernández Alonso y en la zona de Aguaí, de acuerdo con lo registrado por UNITEL, aunque los productores no descartan con radicalizar este tipo de medidas si no son atendidos por el Gobierno.

– Farmacéuticos advierten incremento en el precio de los medicamentos por la falta de dólares

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz advierten que el precio de medicamentos se incrementará debido a la falta de dólares, todavía están comercializando remanentes del lote importado para 2024. Freddy Zeballos, representante del sector, informó que desde que empezó el problema de la falta de dólares, muchas farmacias se descapitalizaron y los medicamentos empezaron a mermar, pues ya no se podía comercializar por el precio del dólar paralelo. “Si no se arreglan los problemas de los dólares habrá desabastecimiento de los importadores. Hasta diciembre los medicamentos subieron en un 200%”, dijo. Indicó que la importación de los medicamentos en cuestión de costos se incrementó y seguirá así, ya que todavía no hay dólares para el cambio a precio oficial.