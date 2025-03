Loza afirma que el encuentro convocado por el gobierno solo dio paso a una nueva alianza de la derecha

El senador evista cuestiona que en la reunión no hubo soluciones para la problemática del país y más bien se haya promovido un acuerdo entre Reyes Villa y Chi

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia, efectuado la pasada jornada en la Casa Grande del Pueblo, no ofreció ninguna respuesta a las demandas de los diferentes sectores sociales y productivos; más aún, solamente tuvo como resultado la consolidación de una nueva alianza entre los candidatos conservadores Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung.

La pasada jornada Reyes Villa y Chi sellaron una alianza de cara a las elecciones generales del 17 de agosto en la ciudad de La Paz, donde momentos antes participaron en la convocatoria que hizo el gobierno a diferentes actores políticos e institucionales para analizar la coyuntura actual del país y proponer soluciones para la economía y la democracia. En la cita se convinieron doce conclusiones, cinco de ellas dirigidas a asegurar la estabilidad de la gestión Luis Arce hasta noviembre, mes en el que se posesionará al nuevo gobierno elegido en las urnas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El encuentro de ayer no resolvió ninguna situación de nuestro país, no planteó ninguna solución con relación a temas económicos y de carburantes, una reunión que no sirvió de nada al país; simplemente, esa reunión tiene un resultado, la alianza entre Chi y Manfred Reyes Villa. Más allá no tenemos ningún resultado, el pueblo sigue sufriendo, el pueblo sigue en las colas, el pueblo sigue peregrinando para encontrar un litro de combustible”, mencionó.

Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung sellan su alianza con un abrazo. Foto: GAMC

En consecuencia, afirmó que el gobierno solamente se aboca a afanes políticos en lugar de resolver los problemas que afronta el país, por ello, criticó que, en lugar de anunciar conclusiones de la reunión sostenida la pasada jornada, que permitan el inicio de acciones destinadas a alivianar la crisis económica que pesa sobre los hogares bolivianos, se dedique a promover alianzas entre partidos políticos para las elecciones generales del 17 de agosto próximo.

“Faltan no sé cuántos meses que se vaya este gobierno, lamentablemente, un gobierno que ha destruido nuestro país, nuestra economía, nuestra producción. No hay dólares ni combustible, como nunca”, observó el senador evista, para luego referirse a la posición de sectores que piden la renuncia de Arce. “No sé si es conveniente o no, pero no sé hasta cuándo se puede aguantar a un gobierno corrupto, no sé hasta cuándo se puede soportar a un gobierno incapaz que promueve reuniones políticas en vez de resolver los problemas del país”, dijo.

El seandor Leonardo Loza en conferencia de prensa. Foto: captura pantalla

Loza afirmó que ese tipo de acciones del gobierno dan pie a que la gente pida el adelanto de las elecciones nacionales, porque la población siente que el gobierno no tiene la capacidad para resolver los problemas críticos que han determinado una debacle financiera en el país que se evidencia en el incremento desmesurado de los precios de los productos de la canasta familiar, la escasez severa de diésel y gasolina, así también, la ausencia de las divisas estadounidenses.

“Yo creo que por esa circunstancia el pueblo habla, el pueblo pide que se adelante las elecciones, que (Arce) se vaya de una vez, para que voy a tener a una autoridad incapaz, entonces son posiciones. No quisiera verter ninguna opinión, pero me pregunto de qué me sirve como boliviano un gobierno, un presidente incapaz que no resuelve los problemas del país”, expresó al respecto el asambleísta afín a Evo Morales.