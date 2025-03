Luis Arce defiende su modelo económico y Evo Morales su candidatura presidencial

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Ponciano Santos en el congreso del ala radical. Foto: ANF

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce defiende su modelo económico y asegura que Bolivia producirá cerca del 80% de su demanda de combustible; En congreso, Evo Morales advierte que habrá más traidores e insiste en su candidatura; y hasta el 10 de abril se conocerá al candidato del Bloque de Unidad Opositora

– Arce defiende su modelo económico y asegura que Bolivia producirá cerca del 80% de su demanda de combustible

“El modelo económico genera desarrollo y la redistribución de la riqueza, a diferencia del neoliberal, que busca reponer la derecha, y hará que Bolivia produzca cerca del 80% de su demanda de carburantes con las plantas de biodiésel, HVO y el descubrimiento del campo Mayaya, en el norte de Bolivia”, afirmó el presidente Luis Arce en la inauguración del Congreso del MAS. Luego añadió: “Lo que estamos haciendo es ir a concluir el modelo económico, a terminar de ejecutarlo. Se quedó solamente en la apropiación de los excedentes de algunos recursos naturales y se redistribuyó en bonos, pero no se realizó la industrialización”. Desde el Gobierno indicaron que la industrialización es su política de Estado; por ello apuesta a más de 170 industrias en diferentes regiones de Bolivia, “para crear polos de desarrollo y sustituir las importaciones”. Destacan la Siderúrgica del Mutún, que empezó a operar, y la planta de biodiésel de Santa Cruz y la próxima que se entregará en abril en El Alto.

– En congreso, Evo Morales advierte que habrá más traidores e insiste en su candidatura

En medio de cientos de seguidores en un congreso en Villa Tunari, ubicada en el departamento de Cochabamba, el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales insistió en que su candidatura es la única por ese frente político y advirtió, sin especificar nombres, que existirán más traidores. “Que ellos se dividan, nosotros no podemos estar divididos, debemos estar unidos todos. En mi experiencia, no podemos claudicar en otro principio, en otros valores, va a haber traidores, algunos primeros candidatos a presidente se han ido a la derecha y no han logrado dividirnos”, afirmó el exmandatario. Este sábado se inauguró el congreso evista en el cual buscan refundar el Instrumento Político y se lleva a cabo en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Junto al exmandatario se encontraban los dirigentes del Pacto de Unidad (evista), exministros y legisladores; sin embargo, no se observó al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

– Andrónico, ausente en el Congreso del MAS y en la refundación de Evo: ¿Un nuevo rumbo?

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fue uno de los grandes ausentes en los dos eventos políticos más relevantes que se celebró este sábado: el Congreso del MAS liderado por Luis Arce Catacora y el Congreso de refundación organizado por Evo Morales en Villa Tunari, Cochabamba. En el encuentro de Villa Tunari, Morales impulsó un nuevo proyecto político fuera del MAS, con el objetivo de reagrupar a sus seguidores y dar inicio con un nuevo frente político. Este evento, que contó con la presencia de dirigentes como Ponciano Santos (quien enfrenta una orden de aprehensión), sirvió para que Morales ratificara su intención de postularse nuevamente a la presidencia, a pesar de estar inhabilitado. Mientras tanto, en el Congreso del MAS, celebrado en la misma jornada, se debatieron temas clave para el futuro del partido. Este evento reunió a los seguidores del presidente Luis Arce y su gobierno.

– El MAS ‘se divorcia’ de Morales y apunta a la renovación

Este sábado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) inició las jornadas para modificar su estatuto orgánico que, en criterio del presidente Luis Arce, se hizo a medida de Evo Morales. Por ello, ahora se apostará por una normativa interna que beneficie a todos los militantes y apunte por la renovación. “Nos vamos a divorciar totalmente de un estatuto orgánico que se hizo a la medida de una sola persona, sin importarle el resto de los militantes del MAS”, afirmó Arce durante el evento. El arcismo critica algunos de los artículos del estatuto que otorgan demasiadas facultades al presidente del MAS, que fue Morales por más de 20 años. Esto provoca que las organizaciones sociales y los militantes dependan de sus decisiones. Asimismo, uno de los puntos que se modificará es el tema de la antigüedad como militante. De acuerdo con el estatuto, se debe tener 10 años de militancia para poder acceder a un cargo público elegible.

– Torrico desacredita las encuestas y afirma que Andrónico Rodríguez es una «ficha de juego de la derecha»

En medio del clima preelectoral rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, descalificó las encuestas que posicionan a Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, como el precandidato con mayor intención de voto, por encima de otros nombres como Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Torrico aseguró que la aparición de Rodríguez en los primeros lugares de las encuestas responde a intereses externos al proyecto del MAS-IPSP que apoya la gestión del presidente Luis Arce. Andrónico fue proclamado candidato presidencial por varios de facciones del MAS y la reciente encuesta lo pone en un lugar de privilegio. “Andrónico es la ficha de juego de la derecha, no porque él lo haya aceptado sino porque así lo están llevando”, declaró Torrico, en referencia a los resultados de una reciente encuesta que coloca al actual presidente del Senado en la delantera de la intención de voto.

– Hasta el 10 de abril se conocerá al candidato del Bloque de Unidad Opositora

El bloque opositor, que busca consolidarse como una fuerza unificada rumbo a las elecciones presidenciales de agosto de 2025, fijó como fecha límite el 10 de abril para anunciar al candidato único, así lo anunció el precandidato Samuel Doria Medina. El proceso de selección del representante del Bloque de Unidad se llevará a cabo a través de tres encuestas idénticas, cuyas preguntas, metodología, alcance, marco muestral y margen de error serán los mismos en todas las consultas. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien participa en la contienda interna, destacó que “hasta los primeros días de abril, máximo hasta el 10, ya se sabrá cuál es el candidato de la unidad”. Doria Medina, junto a otros líderes como Jorge Tuto Quiroga y Amparo Ballivián, es uno de los tres precandidatos principales que competirá por la nominación, cuya definición se basará en los resultados de estas encuestas.

– Reyes Villa ofrece gasolina a Bs 4 sin subvención cuando entre al gobierno

En su visita a Oruro, el precandidato y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció que, como parte de su plan de gobierno, la gasolina tendrá un costo de Bs 4 por litro sin subvención. También comprometió un suministro estable y sostenible en todo el país. “Vamos a levantar la subvención de la gasolina y vamos a traer cualquier cantidad, pero el precio no va a pasar de cuatro bolivianos. No como (ahora) 11 bolivianos. Acuérdense lo que les digo”, señaló Reyes Villa. Indicó que “nunca” más abran filias y escasez en los cinco años de gestión, cuando llegue al Gobierno. Manifestó que solo la subvención de combustible será destinada a los hospitales y colegios, universidades. Reyes Villa destacó el apoyo de Oruro e indicó que va primero en esa región, por lo que pidió no creer en las encuestas. “Vamos primeros a nivel nacional y vamos a ganar las elecciones”, afirmó el alcalde cochabambino.

– Más gastos y más deuda provocarán dificultades para próximo Gobierno

La administración de Estado del Movimiento al Socialismo (MAS), a pesar de la crisis económica que viene arrastrando desde el 2020, no reduce gastos en base a más deuda externa e interna. Esta situación provocará problemas para el próximo gobierno debido a que deberá hacer reformas estructurales para frenar la inflación, aumentar la oferta de combustibles y mayores divisas para la economía nacional, según el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de la Fundación Jubileo. El consultor financiero Jaime Dunn, en reiteradas entrevistas, lamentó que el Gobierno en vez de empezar a dar soluciones a la crisis económica, hace todo lo contrario. El gasto corriente sigue aumentando (12%) y la inversión continúa hacia la baja, explica la Fundación Jubileo a tiempo de indicar que se presenta nuevamente una disminución de los ingresos por hidrocarburos, debido a la disminución de la producción y la exportación.

– CAF invertirá $us 8.500 millones en agropecuarios, productores bolivianos toman la medida con cautela

La CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- presentó la estrategia ‘Prosperidad Agropecuaria’, un plan integral para impulsar la transformación del sector agropecuario regional hacia un modelo sostenible, resiliente y regenerativo en el cual se invertirán $us 8.500 millones hasta 2030, duplicando el acumulado de inversión de la CAF en el sector. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, dijo que esta inversión se la hará a través de “toda la oferta de servicios financieros y de conocimiento de CAF” y también en colaboración con aliados estratégicos que han aportado al fortalecimiento de la región. “Con la nueva estrategia Prosperidad Agropecuaria de CAF nos planteamos un escenario renovado de acción, que nos permite aumentar y profundizar la inversión a lo largo de toda la cadena de valor agropecuaria”, afirmó Díaz-Granados.

– Denunciante de corrupción en YPFB revela amenazas: «Si me quieren matar, que me maten»

El ejecutivo de los petroleros en Santa Cruz, Ludwig Sánchez, denunció que ha recibido amenazas contra él y su familia tras revelar presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que, según sus declaraciones, involucran a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce Catacora. Sánchez afirmó que el precio de los combustibles en Bolivia es superior al que se maneja en el Puerto de Arica, señalando que el diésel cuesta 2,75 bolivianos por litro y la gasolina 2,03 bolivianos, mientras que en el mercado boliviano los costos son más elevados. “El pueblo boliviano ya sabe la verdad, pero es increíble: todo lo que el hijo de Luis Arce dice, YPFB ejecuta”, sostuvo, según despacho de la corresponsal Mercedes Fernández de la red Erbol. El dirigente aseguró que no se dejará intimidar y que seguirá denunciando estos hechos pese a las amenazas.