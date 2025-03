‘Perdón, Bolivia’: Ale Pinedo pide disculpas al borde de las lágrimas

Los videos de comedia que solían colmar las redes sociales del creador de contenido Ale Pinedo cambiaron de tono este lunes. Al borde de las lágrimas y de frente a la cámara, el tiktoker subió un video en que, al borde de las lágrimas, pidió perdón ante la gran controversia que surgió por su participación en una entrada folklórica de Perú.

“Pedirle a todos los bolivianos que me perdonen. No quiero dejar pasar este carnaval sin pronunciar las palabras que me corresponden como boliviano. Quiero confesarles que estaba muy enojado porque he pensado que pedir perdón iba a ser aceptar las mentiras que han dicho sobre mí, que nuestras danzas bolivianas son de Perú, es falso”, afirmó en el video que subió con el título “Perdón Bolivia”.

El creador de contenido fue blanco de múltiples críticas tras su participación en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, Perú, el 2 de febrero. Los videos que compartió sobre su experiencia, en lugar de un arrollador apoyo, se llenaron de mensajes en que se reprochaba a Pinedo su apoyo a lo que internautas consideran una apropiación de danzas bolivianas.

Las críticas traspasaron el ámbito cibernético y escalaron hasta que el Comité Cívico y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Oruro determinaron declararlo persona no grata. Lo acusaron de “cómplice del plagio de nuestras expresiones folklóricas y la distorsión del majestuoso Carnaval de Oruro”.

Aunque en inicio Pinedo había respondido con acusaciones y dijo que “lo que pasa es que no pueden aceptar que un boliviano pueda ser reconocido y tenga éxito internacional”, este lunes decidió bajar el tono y pedir disculpas.

“He reflexionado y me he dado cuenta que al no decir esta palabra con todas sus letras, he dado lugar a más odio, a que se peleen entre hermanos peruanos y bolivianos. Yo soy boliviano y entiendo que he hecho mucho daño al participar de este festival que es una herida muy profunda que viene antes de mi”, afirmó.

“Como boliviano, corresponde pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón; espero que puedan encontrar la misericordia para perdonarme”, añadió en su mensaje.

Así, el creador de contenido hizo su descargo en la plataforma en que se hizo popular: las redes sociales. Solo en TikTok acumula más de seis millones de seguidores.

