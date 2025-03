Senador opositor pide al MAS explicar el destino de más de $us 33 millones aprobados en 20 años por la ALP

Santiago Ticona afirma que los asambleístas no pueden caer en la irresponsabilidad de continuar con la aprobación de más créditos y endeudar al país si no se sabe en qué se gastaron los anteriores.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, afirmó este martes que el Movimiento al Socialismo (MAS) debe explicar sobre el destino de más de 33 mil millones de dólares aprobados desde el año 2006, cuando Evo Morales asumió por primera vez la presidencia, hasta la actual gestión gubernamental, que exige la aprobación de créditos externos que ascienden a más de 1.600 millones de dólares, los cuales están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sobre todo en la Cámara de Diputados.

Desde hace unos días, las autoridades del Órgano Ejecutivo responsabilizan a la ALP por la escasez de combustibles ya que los créditos paralizados podrían servir para la reactivación de la economía con la inyección de divisas, las cuales podrían servir para honrar las deudas con los proveedores y comprar mayores volúmenes de combustibles que puedan servir al aparato productivo del país, el cual se ve severamente afectado al igual que el sector del transporte.

“Queremos saber el destino de los más de 33 mil millones de dólares, el pueblo boliviano tiene el derecho a saber dónde están los créditos que el gobierno del Movimiento al Socialismo ha sacado durante estos 20 años, no podemos seguir endeudando al país sin saber dónde están destinados estos recursos; la crisis tiene un nombre y apellido: Movimiento al Socialismo y tiene como responsable la mala administración del señor Arce”, afirmó.

El legislador respaldo su aseveración en el hecho de que la actual gestión pecó de ineficiente al no haber tomado medidas que fueron alertadas por la oposición hace años como la suspensión del subsidio de los carburantes a las empresas mineras ilegales y a los autos ‘chutos’, además de una lucha frontal al contrabando de los combustibles, como parte de una serie de medidas que hubiesen permitido prevenir la crisis energética que atraviesa el país en la actualidad.

“El gobierno boliviano podría haberse ahorrado fácilmente más de dos mil millones de dólares, creemos nomás que no hay creatividad por parte del gobierno para solucionar los problemas estructurales y se encierran en los créditos; es falso que los créditos estén paralizados, en el Senado hay uno o dos créditos pendientes, lo que tiene que hacer el gobierno es coordinar con el presidente de la Cámara de Diputados que responde a la línea del gobierno y viabilizar los créditos”, refirió.

Por ello, estimó que uno de los óbices al tratamiento de los créditos también fue la pelea interna del MAS, que provocó que el ala radical de ese partido determine no aprobar los proyectos de Ley en cuestión con la finalidad de no dar oxígeno a la gestión de Luis Arce Catacora; pero, también dejó en claro que los créditos que circulan en la ALP deben ser explicados de forma transparente por los ministros de Estado y destinados al objeto por el cual se los requiere.

“Nosotros no podemos ser irresponsables de seguir aprobando créditos cuando el gobierno no quiere explicar dónde están los más de 33 millones de dólares, el pueblo boliviano necesita saber su destino, porque es el pueblo boliviano que pagará la deuda, no va a ser el señor Arce o sus ministros y, ojo, existe el delito de malversación de fondos cuando un dinero está programado para una cosa y se destina a otra, hay muchas explicaciones que debe dar el gobierno al pueblo boliviano”, resaltó.