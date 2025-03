«No es una solución»: Ministro descarta suspensión de la subvención de combustibles

El ministro Alejandro Gallardo anunció «diferentes tipos de acciones», una de ellas la «actualización» del B-Sisa, el sistema con el cual se controla el comercio de combustibles

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, ha descartado la suspensión de la subvención de los hidrocarburos, tal como plantearon algunos sectores con diversos matices, como los transportistas.

«Levantar la subvención no solucionaría porque el problema son divisas y no es el tema del flujo de bolivianos», afirmó la autoridad de Gobierno en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP.

«No es que se soluciona, pero si nos podría dar un mayor flujo de bolivianos para que se puedan realizar diferentes tipos de operaciones como esto de transacciones virtuales», sostuvo.

Sin embargo, Gallardo anunció que su despacho impulsa «diferentes tipos de acciones», una de ellas la «actualización» del B-Sisa, el sistema con el cual se controlan el comercio de combustibles a escala nacional.

«Lamentablemente no cumplía su objetivo», dijo y anunció ajustes que permitan un «control eficiente» en la venta de carburantes en el país.

«Dentro de ese programa nosotros vamos a realizar acciones que van a ir permitiendo un control eficiente sin necesidad de que tengamos que levantar la subvención, simplemente mejorando el control y generando volúmenes controlados», sostuvo.

Subvención

El fin de semana, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que desde 2021 a diciembre de 2024, el Gobierno destinó 12.500 millones de dólares a la compra de diésel y gasolina para mantener la política de subvención.

Asimismo, detalló que por semana se necesitan $us 60 millones para la importación de combustibles.