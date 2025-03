Siderúrgica del Mutún ofrecerá la tonelada de barras corrugadas a menos de $us 1.200 y contribuirá a bajar costos de construcción

El complejo siderúrgico del Mutún jugará un rol importante en el mercado porque entregará la tonelada de barras corrugadas a menos de $us 1.200, lo que implicará contar con un precio competitivo frente a los productos importados y bajar los costos en la construcción, informó el gerente de la siderúrgica, Jorge Alvarado.

Fuente: ABI

“Vamos a vender a un precio menor a 1.200 dólares. Y con eso vamos a beneficiar al pueblo boliviano, pero no solamente es bajar el precio de las barras corrugadas, material fundamental para cualquier construcción, sino también vamos a bajar los precios de la construcción”, explicó en Bolivia Tv.

El Complejo Siderúrgico del Mutún, emplazado en el municipio cruceño de Puerto Suárez, fue inaugurado por el presidente Luis Arce el 24 de febrero. Es una obra estrella del Bicentenario de Bolivia, que fue construida con una inversión de $us 546 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una superficie de 42 hectáreas (ha), esta nueva industria está conformada por 7 plantas: Concentración, Peletización, Aceración, Laminación, Central Eléctrica, Auxiliares y Reducción Directa.

El Complejo del Mutún producirá barras corrugadas de acero y alambrón, la primera es requerida para la construcción y la segunda es materia prima para producir otros subproductos como tuercas, tornillos, clavos, volandas, pernos y otros que tienen gran demanda.

Bolivia importa por año alrededor de 450.000 toneladas (t) de acero de los mercados de Perú, Argentina y Brasil; considerando que este Complejo Siderúrgico producirá 200.000 toneladas anuales, la importación de ese material se reducirá en casi 50%.

“De esa manera estamos afectando ya intereses económicos de aquellas empresas que se dedican a importar el acero. Pero, además, no solamente se dedican a importar, como está sucediendo en este momento, están especulando con el precio”, explicó.

De acuerdo a los datos expuestos, el precio de las barras corrugadas de acero está en $us 1.500 la tonelada (t), es decir, que subió en más de $us 400, tomando en cuenta que hace 8 meses estaba entre alrededor de $us 1.000 y $us 1.100.

Alvarado aseguró que la industria del acero es una realidad y consideró que los cuestionamientos de la oposición a la industria, “están obedeciendo a aquellos intereses económicos que nosotros estamos afectando”.

Cc