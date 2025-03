Transporte Pesado denuncia que YPFB asume represalias contra quienes reclaman por falta de combustible

Por ejemplo, citó que cuando hacían viajes a Perú para traer el combustible importado, principalmente diésel, lograban hacer cuatro viajes por mes, es decir que, recibían el pago por esa cantidad recorrida, pero ahora se redujo a la mitad, debido a que los carguíos que hacen no pasan de dos mensualmente.

eju.tv / Video: Erbol

El ejecutivo del Sindicato de Unión de Conductores Asalariados en Combustibles Internacionales, René Calderón, afirmó este viernes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asume represalias contra los representantes de las empresas y los choferes de cisternas que reclaman por la falta de combustible. Precisó que una de las medidas que asume la estatal petrolera es que no los vuelve a tomar en cuenta en las licitaciones que hace y en algunos casos hasta los suspende.

“Las empresas no pueden reclamar, porque ahí se sienten presionados, porque por ejemplo, a los compañeros que reclamaron ante la prensa por la vida humana que se ha perdido en Paraguay y por la espera para cargar, YPFB los ha suspendido. Yacimientos no quiere que se diga nada ni el por qué no hay combustible y por eso mis compañeros se sienten hostigados, al igual que las empresas, porque YPFB les saca de las licitaciones”, afirmó el representante del sector.

Mencionó que para las empresas que trabajan, que son las que se dedican a importar el combustible, se sienten presionados para guardar silencio, ya que las licitaciones que saca la estatal petrolera son anuales, por tanto, es su fuente de ingreso.

También enfatizó que día que pasa, el problema por la falta de pago se agrava, a causa de la escasez de dólares para pagar el carburante importado de mercados internacionales.

“Esto se debe a la falta de pago, porque el combustible hay, hay en Mollendo (puerto peruano), al igual que en Pisco, donde se tiene una refinería, lo que significa que no se tiene que esperar que el barco descargue, sino que no podemos cargar por la falta de pago de Bolivia”, enfatizó.

También comparó que si antes, hace un año atrás, sus afiliados hacían viajes en una cantidad de 80 cisternas, actualmente eso no pasa de 25 camiones, hecho que impacta en los ingresos de los conductores.