Algunas alianzas naufragan y otras nacen a pocos días del límite para la inscripción ante el TSE

Reye Villa y Chi decidieron ir por separado en las elecciones. Foto: La Razón.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Con la de Manfred y Chi son tres las alianzas preelectorales que hacen aguas; Tuto firma alianza con Demócratas y el FRI; y, Jhonny Fernández anuncia que ya tiene su “dupla ganadora”, y no descarta alianza con Andrónico Rodríguez. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Con la de Manfred y Chi son tres las alianzas preelectorales que hacen aguas

En puertas del plazo de registro legal, que vence a la medianoche del Viernes Santo, suman tres las alianzas preelectorales que hacen aguas. La última es la que suscribieron Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung. Cada uno postulará a la Presidencia del país en las elecciones del 17 de agosto; ninguno de ellos pensó siquiera en ser candidato a vicepresidente del otro. Reyes Villa, tiene partido, APB (Autonomías Para Bolivia) Súmate, que acaba de recibir su personería jurídica, y Chi solo su nombre, aunque anunció que tramita la homologación de su agrupación Amar (Alianza de Movimiento de Acción Republicana). Ambos se reunieron la mañana de ayer en Santa Cruz. Habían suscrito una alianza en una improvisada reunión en La Paz el 18 de marzo. Menos de un mes duró su ímpetu por llegar juntos a las elecciones, aunque no descartan su alianza definitiva.

– Tuto firma alianza con Demócratas y el FRI

En compañía a los representantes de Demócratas y FRI, Tuto Quiroga, precandidato a la presidencia, anunció este lunes la firma de esta alianza rumbo a las elecciones generales 2025. Quiroga aseguró que la firma de esta alianza tiene como objetivo poder representar a Bolivia y que pueda clamar «es ya libre, es ya libre este suelo» luego de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto. En medio de su discurso brindó un homenaje a Mario Vargas Llosa, asegurando que fue la persona que plasmó de la mejor manera en castellano y que para orgullo de los bolivianos, aprendió a leer en nuestro país y que pocos como él había personas tan comprometidas, «más que un minuto de silencio quiero que tributemos un fuerte aplauso, por la vida de un gigante como pocos en la historia de América Latina, Mario Vargas Llosa». Este viernes fenece el plazo para inscribir las alianzas, según dicta el calendario electoral.

– Terrazas descarta alianza con Tuto o Samuel y ratifica que Jaime Dunn sería el candidato elegido por ADN

El exjefe nacional de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Freddy Terrazas, informó que, en asamblea realizada ayer, la mayoría decidió apoyar al economista financiero Jaime Dunn como su candidato presidencial. Además, descartaron una alianza con los precandidatos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina porque “son más de lo mismo”. Consultado si hay un 90% de probabilidad de que Dunn sea el candidato adenista, Terrazas fue enfático en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv: “Con él sí está cerrado. Solamente que siempre hay algunos gustitos aparte que dicen: ‘¿y por qué no este?’. Para nosotros hay una mayor inclinación hacia Jaime Dunn, con el cual yo converso todos los días”. El exjefe político complementó que otra de las principales determinaciones de la asamblea adenista es no formar alianza con Tuto ni con Samuel porque representan a la “vieja política”.

– Jhonny Fernández anuncia que ya tiene su “dupla ganadora”, y no descarta alianza con Andrónico Rodríguez

“Lo hemos guardado en reserva, tenemos tres agrupaciones, tenemos partido político, tenemos el borrador del acuerdo, sabemos cómo se articula y cómo se maneja”, respondió el alcalde de Santa Cruz y jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández cuando le preguntaron en el canal DTV si era cierto que logró un acuerdo político electoral con el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS). Sin embargo, no llegó a afirmar textualmente que ya existe un acuerdo cerrado con el senador que aún es una de las cabezas visibles del MAS. Fernández tampoco desmintió que tuviera un presunto acuerdo o acercamiento con Rodríguez, y se limitó a añadir: “la dupla ganadora va, los acuerdos que hemos hecho es con los sectores sociales, ahora estamos hablando con los actores políticos y veremos que determinan en el oriente y occidente y se va a tabular esa información para decir: ya va (el acuerdo)”.

– A Andrónico le falta valor, sigue los pasos de Evo y comete los errores de Arce, afirma Pedraza

Sobre la reciente “desobediencia” de Andrónico Rodríguez a la convocatoria de Evo Morales, realizada “con carácter urgente y obligatorio” en Lauca Ñ, Cochabamba, el analista político Gustavo Pedraza afirmó que al presidente del Senado le falta valor para dejar de ser la sombra de Evo Morales. Aunque -dijo- sigue sus pasos, y también repite los mismos errores que el presidente Luis Arce. “Veo que no se enfrenta y no se quiere enfrentar Andrónico a Evo. Él ha crecido bajo su sombra y no lo veo con la decisión de enfrentarse. Ahí me parece que esa es una expresión de falta de valor, de enfrentarse a quien le ayudó a surgir. Eso puede ser el sello del liderazgo de Andrónico. (Por lo que) su techo es muy bajo y no tiene proyección, definitivamente”, dijo Pedraza en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Vocal afirma que TSE no sanciona a partidos que hayan registrado a militantes sin consentimiento

Ante las denuncias de personas que fueron inscritas como militantes sin su consentimiento, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi afirmó que esa entidad no sanciona a los partidos que hayan incurrido en esa irregularidad, sino que debe hacerlo el afectado. “Tiene que ser la parte afectada, indudablemente, a eso obviamente tiene que adherirse ya sea el Tribunal Electoral Departamental correspondiente o el Órgano Electoral como un tercero interesado, pero quien tiene que iniciar ese proceso es la parte afectada”, señaló el vocal en contacto con la ANF. El fin de semana se conoció que el precandidato a la presidencia Jaime Dunn estaba inscrito como militante del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque él dijo que nunca se había inscrito. Anunció que iba a iniciar un proceso por la suplantación de su identidad, además solicitará que se revisen los libros de registro.

– Tras revelarse el video del 26J, Valda y Ribera se comunicaron por lo que venía

Tras la difusión del documental “¿Qué pasó el 26J?”, que revive los hechos en torno al fallido intento de golpe de Estado presuntamente liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el abogado Jorge Valda reveló haber tomado contacto con el diputado Richard Ribera y otros involucrados señalados en el caso, calificando como “indignante” la estrategia del gobierno para presentarles como culpables. Valda, quien también fue mencionado en el documental, aseguró que previo a su detención logró comunicarse con Ribera y varios de los protagonistas del video. “Todos los que salimos en ese video nos comunicamos. Muchos son mis amigos, algunos son mis clientes. Hablamos de lo indignante que es que el gobierno nos esté mostrando como culpables en un proceso armado y sin sustento”, afirmó en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Milei asegura que Bolivia llegó al límite de su modelo socialista y advierte deterioro

El presidente argentino Javier Milei lanzó duras críticas al modelo socialista aplicado en Bolivia, asegurando que el país vecino “ha encontrado el límite material de su modelo socialista” y que “paulatinamente se está deteriorando”. Las declaraciones fueron hechas este lunes durante una conferencia en Buenos Aires, donde el mandatario analizó el impacto del socialismo en varios países de la región. Milei afirmó que Bolivia, al igual que Venezuela, adoptó políticas socialistas encubiertas bajo un nacionalismo retórico, lo que habría llevado a sus economías a una situación crítica. “Producto de políticas socialistas escondidas bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminaron destrozados”, sostuvo, mencionando a Bolivia como uno de los ejemplos más evidentes de ese desgaste estructural. El mandatario señaló que su país vivió consecuencias similares por seguir recetas socialistas.

– Oro: 10 cooperativas se abren al mes en medio de la falta de control y violencia

El crecimiento de las cooperativas mineras auríferas avanza a pasos agigantados. Cada mes se crean al menos 10 nuevas asociaciones en el país, en un contexto marcado por la pérdida de control del Estado y la violencia, que, en medio de “una guerra del oro”, incluso ha cobrado vidas. Édgar Durán, abogado de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), explicó que solo la organización a la que asesora cuenta con más de 1.300 cooperativas afiliadas. Según el jurista, la principal razón para este crecimiento es el desempleo, porque gran parte de los cooperativistas son personas que antes se dedicaban a la siembra y al pastoreo; sin embargo, la falta de agua o los fenómenos climáticos que jugaban en contra de su actividad los empujaron a buscar otros horizontes y uno de esos fue formar una cooperativa aurífera.

– YPFB asegura que mantiene su ‘estabilidad económica’

Ante las dudas que se generó por acciones como el retiro de Gazprom del bloque Azero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró este lunes que cuenta con estabilidad económica y trabaja con sus propios recursos. “YPFB es una de las empresas más grandes del país y mantiene su estabilidad económica, por eso es que sigue realizando sus inversiones tanto en exploración como explotación (…), con fondos propios estamos trabajando para mantener nuestra campaña exploratoria”, dijo el vicepresidente de Administración de Yacimientos, Wilman Yabeta. Otro ejecutivo de YPFB señaló que la estatal no tiene planificado recurrir a los criptoactivos, puesto que el plan de abastecimiento está cubierto tanto con recursos propios y del Ministerio de Economía. Respecto al caso de Gazprom, Yabeta indicó que, si bien paralizó sus actividades en Azero, la empresa rusa ha manifestado su interés en otras reservas.