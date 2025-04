Álvaro García Linera vaticina una derrota de las corrientes de Morales y Arce en las elecciones generales de agosto

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El exvicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Lo más probable es una derrota en agosto del 2025”, dice García Linera en torno a los liderazgos de Evo y Arce; caso Zúñiga: Justicia determina la libertad del abogado Jorge Valda; e informan que 700 cisternas aguardan por carguío de combustible en Paraguay. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Lo más probable es una derrota en agosto del 2025”, dice García Linera en torno a los liderazgos de Evo y Arce

En un contexto en el que no existe sintonía entre Luis Arce Catacora y Juan Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera consideró que “lo más probable es una derrota, en agosto del 2025”, según expuso en un conversatorio sobre sobre la crisis del progresismo. García Línea llegó a este tema después de analizar la situación de los liderazgos de izquierda en Bolivia y advirtió que existe una incapacidad de manejar el traspaso del liderazgo carismático -representado por Morales- a uno institucional o rutinario -como el de Arce. “Hoy tienes a un presidente puesto por Evo que lo está persiguiendo y lo quiere meter a la cárcel”, resumió. “Uno lo persigue, el otro le bloquea créditos en el Parlamento. Estamos en una catástrofe política”, acotó. Según García Linera, Morales aún concentra un poder simbólico muy fuerte, pero no logra volver al gobierno. Mientras, Arce tiene el poder formal, pero sin legitimidad política dentro del intrumento político.

– Caso Zúñiga: Justicia determina la libertad del abogado Jorge Valda

Desde el Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción se determinó este sábado dictar la libertad pura y simple del abogado Jorge Valda, quien fue aprehendido el viernes en el marco de las investigaciones del caso Zúñiga. El juez Eddy Junior Flores fue quien estableció que Valda “asuma su defensa sin ninguna medida cautelar de carácter personal, en libertad pura y simple”, notificando así al Ministerio Público, como parte denunciante. El Ministerio Público había solicitado la detención domiciliaria del jurista, quien había sido aprehendido el viernes en Santa Cruz, en medio de denuncias de irregularidades en el accionar policial, lo que generó críticas y denuncias de secuestro. La audiencia se llevó adelante de manera virtual desde las 15:30 de este sábado y se extendió por casi cuatro horas, en donde se presentaron los alegatos de ambas partes.

– Consideran que investigaciones por el 26J están cerca de concluir para dar paso a una acusación formal y juicio

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, consideró que las investigaciones sobre el fallido intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024 (conocido como caso 26J) están llegando a su etapa final, lo que permitirá la presentación de una acusación formal y el inicio del correspondiente juicio oral. “Creo que ya todo el trabajo investigativo, objetivo, está llegando a su final, para dar paso a la siguiente etapa: presentar una acusación formal contra estas personas y avanzar hacia un juicio oral y contradictorio”, dijo el titular de Gobierno. El 26 de junio de 2024, bajo el mando del entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, un grupo de militares encapuchados irrumpió en la plaza Murillo con tanquetas y armamento pesado, en un intento de derrocar al gobierno constitucional del presidente Luis Arce. Según Del Castillo, la investigación recopiló una amplia cantidad de pruebas documentales y testimoniales.

– Caso Zúñiga: Cuarto aprehendido llegó a La Paz con un fuerte resguardo policial

La cuarta persona que fue aprehendida en las últimas horas, en el marco de las investigaciones por el fallido alzamiento militar del 26 de junio de 2024, fue trasladada hasta la ciudad de La Paz con miras a dar continuidad a este proceso. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en las últimas horas que, de los cinco mandamientos de aprehensión emitidos por el Ministerio Público, cuatro ya fueron ejecutados, siendo el más reciente el de este sujeto que fue aprehendido en Tarija. Desde el Gobierno aún no fue confirmada la identidad de esta persona y no se descarta que sea un militar en servicio pasivo; sin embargo, la situación aún se maneja con hermetismo y no se ha revelado el nombre del aprehendido. Según el reporte del aparato de comunicación estatal, el ahora aprehendido habría jugado un “rol clave” en la planificación de la avanzada militar del 26 de junio de 2024, la cual estuvo encabezada por Juan José Zúñiga.

– Caso golpe I: Procurador General aclara que el Tribunal de Sentencia aceptó y judicializó las pruebas audiovisuales; por tanto, son legales

Tras la última audiencia desarrollada esta semana en torno al caso denominado «Golpe I», el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, aclaró que el Tribunal 6º de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer aceptó γ judicializó las pruebas audiovisuales presentadas por la parte acusadora para demostrar que el Golpe de Estado I fue planificado y perpetrado por Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, entre otros actores políticos. «Ya hemos finalizado otra etapa más, donde las pruebas presentadas han sido judicializadas. Esto quiere decir que, el Ministerio Público – así como las otras partes – han ofrecido pruebas y el Tribunal ha aceptado», indicó. En ese marco, explicó: «cuando decimos judicialización significa que esas pruebas son lícitas, por eso es que son tomadas en cuenta como pruebas y; el Tribunal – dentro de sus competencias – va a valorar todas estas pruebas».

– Difunden supuesto documento que vincula al precandidato Jaime Dunn con militancia en el MAS

La presunta hoja de registro de Jaime Dunn como militante del Movimiento al Socialismo (MAS) fue difundida este sábado. En el documento, que data del 9 de octubre de 2018, se observa la supuesta firma y huella dactilar del precandidato presidencial por ADN, y el registro de su inscripción fue realizado en la ciudad de El Alto, según la publicación del periodista Pepe Pomacusi. Según la data del documento, Dunn supuestamente fue militante del MAS durante seis años y cinco meses. El documento se difunde luego que hace días lanzó de manera oficial su postulación a presidente en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. No obstante, el economista y precandidato presidencial Jaime Dunn rechazó de manera categórica las versiones que lo vinculan como militante del partido de Gobierno, luego de que su nombre figura en la plataforma “Yo Participo” del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Samuel Doria Medina visitó a los menonitas del Chaco: “Liberaremos a los agropecuarios de las restricciones y la burocracia”

El candidato del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina, visitó la colonia menonita Breal, cerca de Yacuiba, en el Chaco tarijeño. “Este hecho no es común, así que agradezco mucho la oportunidad de conocer una colonia menonita por dentro. He visto que son productores serios, gente que se levanta todos los días temprano para ganarse el sustento. Como yo también soy así, para mí es muy satisfactorio estar aquí”, señaló. Acompañado por su aliado, el cruceño Vicente Cuellar, se dirigió a los varones de la comunidad en una sala dentro de la colonia Breal. Allí, uno de los representantes menonitas planteó que sufren por la burocracia, los trámites e, implícitamente, por las extorsiones que sufren de parte de las autoridades. Samuel respondió que liberará a los productores agropecuarios de las restricciones y la burocracia, porque necesita que produzcan, exporten y llenen de dólares al país.

– Eva Copa lanza Morena con una caravana en El Alto y dice que candidatos se conocerán en mayo

La alcaldesa de El Alto Eva Copa recorrió diversas calles y avenidas de la urbe en una caravana con la que oficializa el lanzamiento del partido político Movimiento de Renovación Nacional “Morena”. “Los candidatos se conocerán en mayo, ya tomaremos una decisión”, dijo Copa, que antes señaló que no se cerraba la puerta a una eventual postulación de Andrónico Rodríguez como su aliado. Además, la alcaldesa respondió a las críticas a su agrupación y dice que los ataques de sus detractores la fortalecen y que las arremetidas contra Morena les da “esperanza, porque sabemos que nos tienen miedo”. “La política no es un contraataque de insultos, es un debate de ideas”, puntualizó. El lanzamiento del partido político Movimiento de Renovación Nacional “Morena” fue dado este sábado en El Alto con una caravana en la que participó también su aliado Damián Condori, gobernador de Chuquisaca.

– Informan que 700 cisternas aguardan por carguío de combustible en Paraguay

Al menos 700 cisternas bolivianas aguardan cargar combustible en Paraguay. El presidente de la Cámara del Transporte Nacional e Internacional, Héctor Mercado, confirmó que la situación es crítica para los choferes que están en ese país sin que el Gobierno garantice el transporte de carburantes a Bolivia. “Tenemos cisternas paradas como siempre en el Paraguay (…). Son de 500 a 700 cisternas, no son solo 500, son cerca a las 700 cisternas que tenemos paradas. La situación es crítica, nuevamente”, declaró. Una persona vinculada al sector del transporte que pidió guardar en reserva su nombre, por temor a represalias, informó a esta agencia desde Paraguay, que los choferes están hace semanas a la espera de carguío de combustible. La empresa proveedora “solos nos dice que debemos esperar. Dicen que Yacimientos no ha pagado. Nos tienen de aquí para allá”, sostuvo.

– YLB invertirá Bs 134,85 millones en desarrollo y exploración de salares este 2025

Con el fin de impulsar el desarrollo integral de la salmuera en los salares de Coipasa (Oruro) y Uyuni (Potosí) y, además, realizar labores de exploración e investigación de salares y lagunas, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) invertirá este año Bs 134,85 millones. “De los cuales Bs 19,85 millones están destinados para actividades de exploración y Bs 115 millones para actividades de explotación”, refiere el informe de Rendición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2025 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Para el desarrollo integral de la salmuera del salar de Coipasa se invertirá Bs 11,86 millones. Se realizará la Simulación Hidrogeológico para la etapa de explotación, una prospección Geológica al norte del Salar de Coipasa y también tomografías eléctricas (2D) y SEV para agua de uso industrial al norte y sur del salar de Coipasa.