Analista dice que la disolución del Bloque de Unidad es la ‘crónica de una muerte anunciada’

Marcelo Silva califica de espantosa la forma en que el frente opositor terminó, debido a la incapacidad de ponerse de acuerdo para definir una candidatura única.

Para el analista político Marcelo Silva la disolución del Bloque de Unidad es la ‘crónica de una muerte anunciada’, en alusión a la forma en que terminó la relación entre los integrantes del frente de oposición, ya que este era el fin que se perfilaba en su horizonte desde la vez que suscribieron el acuerdo, porque ellos mismos se pusieron piedras en el camino al ir a una suerte de primarias cuando no había necesidad de ello.

El experto recordó que, producto de una reunión entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las organizaciones políticas, hubo la determinación de dejar sin efecto las elecciones primarias por única vez; pero, meses después, los seis integrantes apelan a este mecanismo que desgastó a esos líderes políticos con creces en esta ocasión, porque el incumplimiento de los compromisos les pasará una factura muy grande; a ello se suma que, desde un inició, hubo muy poca convicción en el acuerdo multipartidario.

“Ese acuerdo fue muy obligado, recordemos que Jorge Quiroga ya había lanzado su candidatura antes y él ya dijo que era un candidato irreversible, iba a ser candidato sí o sí, por tanto, entra a firmar ese acuerdo con poca convicción. Samuel Doria Medina entra también a firmar ese acuerdo sin la convicción necesaria; (…) entonces, ahí está ese acuerdo que no se firmó sin ninguna convicción y finalizó como debería finalizar”, apuntó.

Para Silva la forma en que terminó la fugaz coalición fue ‘espantosa’, porque el intercambio de acusaciones entre los entornos de Quiroga y Doria Medina fue ‘salvaje’ al estilo de la guerra fratricida que protagonizó el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que afectó notoriamente a la imagen de ambos contendientes; por ello, se puede aducir que son las corrientes que se desprenden del partido azul las que ganan, porque la unidad de la oposición mermaba seriamente sus posibilidades electorales.

“No se puede esperar racionalidad, racionalidad se esperaba ahora para darle una sepultura digna a la altura del intento político, todos en paz, como amigos, ese no es el caso; entonces, no se puede esperar que en la campaña electoral sean racionales; pero más allá del MAS que le dice gracias públicamente al bloque de la oposición, existen otros actores como Manfred (Reyes Villa) y Chi (Hyun Chung) que sonríen, ya nadie los acusará a ellos de ser funcionales al MAS, porque más funcionales que ellos creo que no hay”, puntualizó.

Sobre la determinación de Carlos Mesa de salir definitivamente del grupo opositor, el politólogo estima que, probablemente, tuvo la intención de presionar a la reconciliación de las partes en conflicto; empero, la renuncia tampoco sorprendería, porque en la vida política del exmandatario es recurrente esa determinación ante los momentos difíciles, es decir, escapar cuando ‘las papas queman’, para no ser afectado en su imagen.

Asimismo, asevera que la forma en que sucedieron los hechos dentro del Bloque de Unidad provocó una decepción entre sus adherentes, pero estima que al final el ‘voto duro’, un 25% a 30%, se decantará por el que esté mejor posicionado de los dos y no descarta que, en el transcurso de la contienda electoral, uno de ellos decline de su candidatura si es que certifica que el otro está mejor posicionado, tal cual sucedió con Quiroga Ramírez en 2020, cuando poco antes de las elecciones renunció a su postulación por la ínfima intención de voto que tuvo.

“Lo que debería preocuparles a ellos es el otro 25% a 30% que las encuesta coinciden que es el electorado indeciso y que lo va a necesitar el MAS y que lo va a necesitar este otro lado, con lo voto duros ahora no se van a ganar elecciones, hay que conquistar a ese electorado indeciso, a ese electorado que todavía no tomó posición y no sabe por quién va a votar, que es el mayoritario en el país y que, además, está esperando ofertas electorales y, por supuesto, cambios en el comportamiento político”, refirió.