Bolivia pasa de ser un país exportador a ser un mero transportador de la producción argentina a Brasil

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La infraestructura gasífera del país. Foto: Abi

Boris Bueno Camacho / La Paz

Argentina exporta por primera vez gas natural a Brasil a través de infraestructura de Bolivia; Legislativo: Evistas y parte de la oposición rechazan el crédito del Japón para atención de desastres naturales y el voto en el exterior; presidente interino del TSE asegura que convocatoria a elecciones está en plazo, pero un vocal advierte sobre posible retraso. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Argentina exporta por primera vez gas natural a Brasil a través de infraestructura de Bolivia

Hasta el momento, el Gobierno argentino ya autorizó 15 contratos de exportación para que el gas llegue a Brasil. La mayor parte de los permisos apuntan a utilizar la red boliviana. Por primera vez, este martes, Argentina trasladó gas natural al corazón industrial de Brasil, San Pablo, a través de la infraestructura gasífera de Bolivia. De acuerdo con el reporte de medios de comunicación internacionales, la empresa TotalEnergies fue la que vendió energía proveniente de Vaca Muerta a la empresa Matrix Energy. El traslado fue posible debido a un acuerdo tripartito en el que participó Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB). El documento se firmó a finales de 2024. TotalEnergies es el primer operador privado de gas natural en Argentina, con presencia en Bolivia y Brasil. La empresa francesa obtuvo recientemente dos permisos de exportación a territorio brasileño tanto desde la Cuenca Austral como desde Vaca Muerta.

– “Un premio consuelo”: Así califican el rol que ocupará YPFB como transportador de gas argentino a Brasil

El economista Gonzalo Chávez calificó como un “premio consuelo” el papel que asumirá Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el transporte de gas natural argentino hacia Brasil. La reciente operación, que inició este martes, tiene como objetivo transportar hasta 4,5 millones de metros cúbicos de gas argentino a través de la infraestructura boliviana, según el reporte de la petrolera estatal, donde también intervienen las firmas internacionales TotalEnergies y el Grupo Matrix Energia de Brasil Para Chávez, este movimiento representa la pérdida de oportunidad de Bolivia para consolidarse como una potencia energética, ya que en lugar de exportar gas propio, se limita a alquilar los ductos. Bolivia, que en 2014 exportaba gas por un valor de $us 6.500 millones a Brasil y Argentina, ahora exporta apenas $us 1.500 millones de dólares al año, por lo que este nuevo rol de YPFB no será suficiente para el repunte del sector.

– Exportaciones de carne res se retomarán si el kilo gancho baja a Bs 30

Este martes, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, se refirió al veto a las exportaciones de carne de res, medida vigente desde el 5 de febrero, con el objetivo de reducir los costos del producto en el mercado interno. La autoridad señaló que, si bien se logró rebajar el kilo gancho de carne de res de Bs 40 a Bs 34,5 en las últimas semanas, se debe rebajar el precio al menos hasta Bs 30 para pensar en retomar las exportaciones. “El tema de la exportación de carne pasa por una decisión de los ganaderos de bajar los precios, ya han bajado, pero no es suficiente (…), debería estar en 27 o 30 bolivianos”, afirmó el viceministro. A diferencia de otras autoridades, Silva considera que el alza de precios de la carne se debe a los ganaderos, a quienes acusa de preferir vender su producto a un costo más elevado a los contrabandistas antes que a los comerciantes locales.

– Legislativo: Evistas y parte de la oposición rechazan el crédito del Japón para atención de desastres naturales y el voto en el exterior

Luego de más de 10 de horas de acalorado debate, legisladores evistas y parte de la oposición rechazaron el crédito internacional proveniente de la cooperación del Japón de $us 100 millones que estaba destinado para atender las emergencias naturales y el voto en el exterior en las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto. Cerca de la 01.00 de la madrugada la votación concluyó con el rechazo del préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) que tenía un interés de 0,01%. «Al no existir mayoría se rechaza el proyecto de ley», anunció David Choquehuanca. Solo 69 legisladores habían respaldado la propuesta. El resto la rechazó. Luego, la sesión fue suspendida. Los evistas cuestionaron los préstamos que el Gobierno pide que se aprueben y demandaron un informe del presidente Luis Arce pese a las explicaciones de sus ministros.

– Presidente interino del TSE asegura que convocatoria a elecciones está en plazo, pero un vocal advierte sobre posible retraso

El lanzamiento del calendario electoral para las Elecciones Generales de agosto de este año se desarrollará en los próximos días, según autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, el vocal Tahuichi Tahuichi alertó que se registrará un retraso en esta actividad debido a las impugnaciones relacionadas con la cartografía de Santa Cruz. Por su parte, el presidente interino de dicha instancia, Francisco Vargas, descartó que se haya postergado y aseguró que todo está «según lo planificado». El vocal Tahuichi Tahuichi dijo que se retrasará la convocatoria a Elecciones debido a las impugnaciones presentadas por tres entidades en relación con la cartografía electoral de Santa Cruz, particularmente por las circunscripciones 53 (San Ignacio) y 54 (Cuatro Cañadas). “Pero también quiero señalar a la población que se ha presentado impugnación de tres entidades a nuestra cartografía electoral”, apuntó Tahuichi.

– Claure: Arce debió renunciar hace dos años, cuando se dio cuenta que era incapaz de gobernar

El presidente Luis Arce debió renunciar a su mandato hace dos años, ahora ya es muy tarde, dijo la noche de este martes el empresario deportivo Marcelo Claure. “Creo que es muy tarde, yo creo que tenía que haberlo hecho hace un año o dos años cuando se dio cuenta que era totalmente incapaz de gobernar”, indicó Claure en entrevista en el programa No Mentirás que se emitió por RTP. De esa manera, Claure se sumó a las voces que plantean el acortamiento de mandato de Arce, debido a la crisis económica que se vive en el país. No obstante, el pasado 12 de marzo, el jefe de Estado aseguró que no dimitiría, pese a los intentos de desestabilización de su Gobierno. El empresario que radica en Estados Unidos manifestó que lo mejor que puede hacer el mandatario, en lugar de alentar una campaña electoral, es intentar gobernar para permitir una transición y que entre un nuevo líder.

– FPV y PAN-BOL tienen 8 días para justificar la vigencia de su personería jurídica, según el TSE

Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN- BOL) tienen ocho días para defender la vigencia de su personería jurídica a partir de la fecha, según la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La respuesta tiene que ver con la denuncia de cancelación de personalidad jurídica, por no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección en la que participaron. “Dentro de la denuncia de Cancelación de Personalidad Jurídica impuesta por Peter Erlwein Beckhauser, con contra de los partidos políticos: FPV y PAN BOL (…). Habiéndose notificado a los partidos políticos el 13 de marzo de 2025 y vencido el plazo para la contestación, la Sala Plena del TSE, en la sesión del 1 de abril de 2025, dispone la apertura de término probatorio de ocho días hábiles que correrá a partir de la notificación”, señala la Hoja de Ruta Externa TSE – SC-2066/2025.

– “Arce no tiene chance de nada, ni siquiera con el aparato estatal”, asegura politólogo Bretel

Luego de conocer las encuestas, el politólogo Guillermo Bretel fue enfático al señalar que el presidente, Luis Arce Catacora, no se lanzará como candidato presidencial porque no tiene “chance” de lograr un buen resultado. «A mí me gusta trabajar con datos y no soy de las personas que le gusta especular, sobre todo cuando no hay una base o conozco muy poco del interior de lo que sucede en un partido. Y en este caso, por lo que veo los números, Arce realmente no tiene ninguna chance de nada, ni siquiera con el aparato estatal puede repuntar. Entonces, por animarme a especular, porque me hacen la pregunta aquí, yo creo que Arce no va a ir (de candidato presidencial)”, afirmó el politólogo en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. En el estudio lanzado por el canal televisivo, se reveló que el presidente Arce enfrenta una fuerte desaprobación a nivel nacional.

– «El 9 de noviembre firmo el decreto 50-50»: Paz apuesta por el federalismo y la descentralización

Con la seguridad de que será el próximo presidente de Bolivia, el senador y precandidato Rodrigo Paz Pereira reafirmó su compromiso con la descentralización y la reactivación económica, anunciando que el 9 de noviembre, apenas un día después de asumir el cargo, firmará el decreto 50-50. Esta medida garantizará -dijo- que el 50% de los recursos del Estado sean destinados directamente a las regiones, permitiendo fortalecer la economía. «No hay que confundir un eslogan de campaña con un plan de gobierno. La gente quiere soluciones reales, no discursos vacíos. Mi propuesta es clara: el 9 de noviembre firmo el decreto 50-50 y empezamos a redistribuir los recursos de manera equitativa. No hay tiempo que perder», afirmó Paz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– “Estamos sin ayuda”: Ganaderos de Beni señalan que los problemas con las lluvias se iniciaron hace un mes y medio

Los ganaderos del departamento de Beni no están pasando por un buen momento debido a las intensas lluvias en esta región del norte del país. El sector lechero del municipio de San Ignacio de Moxos, señala que las inundaciones están colocando en peligro a las cabezas de ganado lechero. “Nosotros tenemos alrededor de 320 a 350 cabezas de ganado lechero fino de todas las familias, diariamente sacamos 220 litros de leche diariamente. Estamos sin ayuda, nadie viene, nadie nos dice nada, es grave la situación”, dijo el productor Oscar Ortiz. Ante este problema que va aquejando a las familias productoras de leche, Ortiz señala que aún no recibieron ayuda de las autoridades nacionales. “Estamos en una situación alarmante, llevamos un mes y medio con este problema del agua, sigue lloviendo, tenemos la zanja de navegación totalmente tapada, estamos en una situación crítica”, agregó el productor.

– Reses ahogadas o desaparecidas y la contaminación de las aguas afligen a Guarayos

Las inundaciones no cesan en el municipio cruceño de Ascensión de Guarayos, donde los comunarios perdieron ya 400 cabezas de ganado vacuno, reportan otras 2.000 desaparecidas y preocupa la contaminación. Asimismo, suman más de 450.000 las familias afectadas. De hecho, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reportó en las últimas horas que más de 150.000 hectáreas de cultivos de soya, arroz y maíz quedaron destruidos debido al temporal. “Solo en Santa Cruz, oficialmente, tenemos 50.000 hectáreas (inundadas) sobre todo de soya, que llegaron a sembrarse. Ahora están bajo el agua y que ya están totalmente perdidas”, señaló el presidente de la CAO, Klaus Frerking. Las inundaciones afectan severamente a Ascensión de Guarayos, donde los ganaderos hacen peripecias para salvar a sus animales y llevarlos a zonas altas. Este año las inundaciones sorprendieron a los productores.