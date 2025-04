«El 9 de noviembre firmo el decreto 50-50»: Paz apuesta por el federalismo y la descentralización

Explicó que su propuesta de 50-50, es otorgar el 50% de los recursos a las regiones.

Santa Cruz.- Con la seguridad de que será el próximo presidente de Bolivia, el senador y precandidato Rodrigo Paz Pereira reafirmó su compromiso con la descentralización y la reactivación económica, anunciando que el 9 de noviembre, apenas un día después de asumir el cargo, firmará el decreto 50-50. Esta medida garantizará -dijo- que el 50% de los recursos del Estado sean destinados directamente a las regiones, permitiendo fortalecer la economía.

«No hay que confundir un eslogan de campaña con un plan de gobierno. La gente quiere soluciones reales, no discursos vacíos. Mi propuesta es clara: el 9 de noviembre firmo el decreto 50-50 y empezamos a redistribuir los recursos de manera equitativa. No hay tiempo que perder», afirmó Paz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En ese sentido, Paz cuestionó el enfoque de otros candidatos que plantean 100 días para soluciones para lograr transformar la crítica situación económica que vive el país, asegurando que Bolivia no puede seguir esperando.

«100 días carajo es un slogan, yo digo lo que dice mi abuelo, viva la patria carajo, no por eso vamos a cambiar. Estamos abril, luego junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y Samuel (Doria Medina) está pidiendo fuera de ese tiempo, otros 100 días más, ósea que para marzo del próximo año recién te dará algunas soluciones, la gente quiere saber ahora y eso parte no por un slogan político sino por un debate de propuestas”, cuestionó Paz.

En ese marco, sostuvo que su propuesta es la alternativa por que el 9 de noviembre, tras jurar a la presidencia, emitirá el decreto 50-50, propuesta que -según Paz- fue copiado por Samuel y Tuto, pero sin entender su verdadero alcance.

“No es solo un reparto fiscal, es una transformación profunda del Estado que abarca salud, educación, medioambiente y energía. No soy antisistema, pero este sistema no sirve para la gente, y eso es lo que hay que cambiar», manifestó.

Paz aseguró que emitirá el decreto de inmediato. “Lo voy a meter de tajo, de entrada, nada de esperar 100 días, yo tengo claro el proceso, las autonomías, tengo claro que este país en los siguientes años tendrá una visión federal y seré el primero en iniciar la lógica de como un país debe administrar sus recursos económicos”, dijo.

Explicó que su propuesta de 50-50, es otorgar el 50% de los recursos a las regiones, y las empresas estatales “deberán hacer fila para ser auditadas. Si no generan beneficios para la gente, no tienen razón de existir. O se convierten en público-privadas o pasan al sector privado. Es momento de hablar claro: el Estado no puede seguir sosteniendo estructuras ineficientes que solo sirven a un partido político y se llevan 70 mil millones de bolivianos cada año».