Concejal paceño asegura que ley de congelamiento no será publicada ni entrará en vigencia

El funcionario sostuvo que el documento aprobado por Chambilla carece de la firma de la secretaria edil y es «ilegal».

eju.tv / Video: TL Estrella HD

El concejal oficialista Jorge Dulón aseguró la tarde de este jueves que la ley de congelamiento de las tarifas del transporte público no será publicada ni entrará en vigencia porque es «ilegal».

«La ley que se ha promulgado, se ha promulgado de manera ilegal y, por lo tanto, no debe entrar en vigencia, los transportistas deberían estar claros que no hay ninguna consecuencia con la promulgación de esta ley porque es ilegal», señaló el funcionario edil.

A mediodía, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, promulgó la ley de congelamiento de las tarifas del transporte público, pero la secretaria de la municipalidad no firmó el documento, por lo que la norma no puede ser publicada y menos entrar en vigor, según Dulón.

«Lo que ha sucedido hoy día es que se ha promulgado una ley de congelamiento de tarifas que no tiene la firma de la secretaria, que no va a ser publicada o no debería ser publicada; una ley entra en vigencia cuando es promulgada y publicada, entonces, esperamos que esta ley no sea publicada», sostuvo.

Dulón agregó que la presidenta del Concejo Municipal promulgó la normativa con el argumento de que no subía ni bajaba el costo de los pasajes, sino que sólo se congelaba la tarifa, «pero el hecho de que había una normativa que establece que se han nivelado los pasajes y ahora hay otra de la presidenta del Concejo, que es bajar nuevamente los pasajes, eso no puede hacer un concejal, ahí está la ilegalidad». manifestó.