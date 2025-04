El partido es el lapicero del poder: Saavedra recuerda a Evo que ya no lo tiene

Para el analista, la política boliviana se encamina hacia una elección marcada no solo por alianzas y discursos, sino por una cuestión técnica y decisiva: tener sigla.

Santa Cruz.- El analista político Carlos Saavedra afirmó que contar con una sigla política es hoy más valioso que nunca. En sus palabras, “el partido es la lapicera del poder”, y quien no lo tenga, simplemente no podrá participar en las elecciones presidenciales de agosto. Bajo esa lógica, aseguró que Evo Morales, al no tener sigla ni estar habilitado, está fuera de la carrera.

El analista usó como ejemplo al alcalde cruceño Jhonny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaria (UCS), quien —aunque no se perfila como candidato a la presidencia— sí conserva una herramienta clave: una sigla política. “Johnny sabe que no va a ser candidato, pero tiene algo valiosísimo. ¿Sabes qué es? El partido. La sigla. Tiene una lapicera. Por ejemplo, Evo no tiene lapicera”, manifestó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La advertencia de Saavedra no solo puso de ejemplo al líder cocalero. También alcanzó a figuras como Andrónico Rodríguez, quienes aún no aseguran una sigla. En contraste, mencionó a otros actores que ya tienen su “lapicera” asegurada: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, y por supuesto, el bloque de Luis Arce, que controla el MAS.

En paralelo, se conoció que el Frente Para la Victoria (FPV) ha decidido distanciarse de Evo Morales, confirmando que tampoco le cederá su sigla. “Un tipo que fue casi el rey en este país, que hacía lo que quería… de pronto, nadie quiere ni acercarse a él”, reflexionó.

Con menos de diez días para el cierre del plazo de inscripción de candidatos, la conclusión del analista es contundente: “Yo puedo proclamarme hoy día, ¿no? Yo quiero ser presidente. ‘¿Y su partido, joven?’ —‘No’. Entonces no voy a poder participar si no tengo partido. Evo no tiene hoy día partido. Andrónico no tiene partido. Chi no tiene partido. ¿Quiénes tienen? Manfred, Samuel, Tuto…”, manifestó el analista.