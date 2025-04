El TSE afirma que una sentencia constitucional le impide invalidar candidaturas por difundir encuestas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Frontis del TSE. Foto: Brújula Digital

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Fallo del TCP impide al TSE inhabilitar candidaturas por difusión de encuestas; Comité pro Santa Cruz a opositores: Arreglen sus problemas o serán responsables si el MAS vuelve al gobierno; y, petrolera Gazprom anuncia que se retira de un proyecto en Bolivia tras no hallar reservas de gas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Fallo del TCP impide al TSE inhabilitar candidaturas por difusión de encuestas

Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2021 impide al Tribunal Supremo Electoral inhabilitar candidaturas por difusión de encuestas electorales, informó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe. “Estamos imposibilitados en este proceso electoral, por el tema de encuestas, de inhabilitar a un partido político o candidato”, declaró y recordó que la Sentencia Constitucional 015/2021 del 17 de marzo de 2021 dejó sin efecto esta potestad. “El Tribunal Constitucional nos quitó al órgano electoral la autoridad para poder inhabilitar a los partidos políticos o a candidatos, producto de una sentencia constitucional. Es decir, es como si hacemos una analogía, es como si el árbitro de un partido de fútbol no tuviera la autoridad para emitir tarjeta roja”, explicó. El pronunciamiento surge como respuesta al argumento presentado por Jorge Tuto Quiroga contra la idea de que el bloque de unidad elija mediante encuestas a su candidato.

– FPV, partido que busca postular a Evo, amenaza con frenar los comicios si pierde su personería

El Frente Para la Victoria (FPV), partido que busca postular a Evo Morales a la presidencia, amenaza con paralizar las elecciones generales de agosto próximo, si es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le quita su personería jurídica y, por tanto, lo inhabilita dentro de un proceso que enfrenta. La amenaza fue emitida por Wilmer Vásquez, vocero del FPV, cuando este partido enfrenta un proceso en el que debe defender su personería jurídica, ante una demanda que fue interpuesta en su contra por Peter Erlwein Beckhauser, por no haber alcanzado el 3% de votación nacional en los comicios generales de 2020. “Hecho un análisis nacional, se ve pues que el único recurso es el amparo constitucional (para evitar que quiten la personería jurídica). Nosotros, como medida cautelar, también vamos a tomar acciones y pedir las correspondientes, para la paralización de las elecciones nacionales”, afirmó Vásquez.

– Manfred Reyes Villa: «Hice bien en no estar en el Bloque de Unidad»

El actual alcalde de Cochabamba y precandidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó que su decisión de no integrarse al Bloque de Unidad fue acertada, debido a las divisiones internas y falta de cohesión que atraviesa dicha agrupación por la candidatura presidencial para las elecciones generales del 17 agosto. “Sí, yo hice bien en no estar en ese bloque de unidad porque era un bloque entre políticos, además que nunca me han invitado a ese bloque de unidad”, aseguró Reyes Villa en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El precandidato fue enfático al recordar su exilio forzado durante más de una década, rechazando las insinuaciones de que tendría vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), argumento que, según él, algunos actores del Bloque de Unidad habrían utilizado como estrategia para desprestigiarlo.

– Comité pro Santa Cruz a opositores: Arreglen sus problemas o serán responsables si el MAS vuelve al gobierno

El Comité pro Santa Cruz advirtió este lunes a los líderes de oposición a solucionar sus problemas en privado y conformar una unidad sólida rumbo a las elecciones, caso contrario serán responsable si el MAS retiene el poder. «Necesitamos que ellos arreglen sus problemas en casa, no públicamente, no necesitamos estar inundándonos de dimes y diretes en las noticias, necesitamos seriedad y esa seriedad la tendrán que dar ellos (los opositores)», declaró en conferencia de prensa el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. La anterior semana el Bloque de Unidad de la Oposición —conformado por Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga como precandidatos presidenciales— sufrió una fractura cuando el exmandatario sostuvo que no iba a participar de ninguna encuesta para definir al candidato único porque teme ser inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– CC y alcalde Iván Arias sugieren a Tuto dialogar para mantener el bloque de unidad

En aras de mantener la unidad del bloque de unidad, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y el alcalde de La Paz, Iván Arias, sugirieron al precandidato Jorge Tuto Quiroga entablar un diálogo con los demás integrantes de este grupo, con miras a elegir a un postulante presidencial que enfrente el MAS en los comicios generales de agosto próximo. El fin de semana, Quiroga envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para aclarar que no es parte de la encuesta que impulsa el bloque de unidad para definir al candidato presidencial. El precandidato, quien denunció una “emboscada”, teme que esta encuesta sea catalogada de ilegal, por no tener permiso del TSE, y causal de inhabilitación del postulante elegido. El diputado Alberto Astorga (CC) consideró que actualmente es necesaria una reunión entre los líderes del bloque de oposición, con el objetivo de definir el futuro de este grupo.

– Manfred: Bolivia debe ser un país federal cuando se entienda que el federalismo no es separatismo

El alcalde de Cochabamba y precandidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, reafirmó su propuesta de transformar Bolivia en un país federal, aclarando que esta visión no implica separatismo, sino una distribución más eficiente y clara de competencias entre los niveles de gobierno. “En 2002 he planteado llevar adelante al país a una Bolivia federal, cuando se entienda, cuando se socialice, que el federalismo no es separatismo”, manifestó Reyes Villa en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El líder político explicó que el federalismo ya funciona exitosamente en otras democracias del continente y que lo fundamental es establecer competencias bien definidas entre el nivel nacional, departamental y local. “Argentina es un país federal, Brasil es un país federal, Estados Unidos es un país federal, México es un país federal y no se han separado. Siempre que las competencias estén claras, todo funciona”, señaló.

– Petrolera Gazprom anuncia que se retira de un proyecto en Bolivia tras no hallar reservas de gas

El gigante gasístico ruso Gazprom anunció su retirada del proyecto de exploración del bloque Azero, ubicado en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, ambos en Bolivia, tras no hallar gas en los pozos perforados. Según la revista oficial de la corporación rusa, tras varios años de trabajo «se determinó que el objetivo petrogasífero carecía de perspectivas y se tomó la decisión de liquidar el pozo». El acuerdo para la exploración del bloque Azero fue firmado en 2008 y en 2020 concluyó la perforación de un pozo con una profundidad de 5.830 metros. «La compañía cumplió los compromisos de prospección geológica establecidos en el contrato y obtuvo una experiencia única técnica y productiva», afirma Gazprom. Pese a su retirada de Azero, Gazprom continuará con los proyectos bolivianos de Ipati y Aquio, también en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, en los que tiene una participación del 20%.

– IBCE: Además del arancel del 10%, hay factores que ponen cuesta arriba la permanencia de productos bolivianos en EEUU

Según el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, hay factores que ponen cuesta arriba la permanencia de productos bolivianos en el mercado de Estados Unidos (EEUU), que ahora tendrán un arancel del 10% adicional al arancel que ya se pagaba, como las ventajas logísticas que tienen otros países. Esta medida se suma a otros desafíos estructurales y logísticos que enfrentan las exportaciones bolivianas, especialmente en sectores clave como la minería y la agroindustria. “Hay una cantidad de productos que van a tener que cancelar ahora un 10% adicional que antes no lo pagaban o no se pagaba en esa magnitud. Y tener que competir con países que están más cerca de EEUU, que tienen costa sobre el mar, que tienen menores costos logísticos y el transporte es lo que va a hacer cuesta arriba que Bolivia pueda permanecer en ese mercado”, dijo.

– Aseguran la provisión de carne, pero el precio no baja pese a la prohibición de exportación

En los mercados y supermercados aún hay abastecimiento de carne de res, pero el precio se mantiene alto para el ama de casa, a pesar de la prohibición de las exportaciones y de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector ganadero para bajar de costo el kilo gancho. El dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), Jorge Morgoya, indicó que el sector mantiene que la especulación y alza de precios está en el sector ganadero. Explicó que los comerciantes al detalle sólo venden la composición que les dejan los productores de Beni y Santa Cruz a un precio entre 38 y 42 bolivianos el kilo gancho. “De esa manera el precio de la carne la pulpa está entre 60 y 70 bolivianos, según la calidad. El kilo de chuleta oscila entre 40 y 45 bolivianos y la carne molida, según su calidad, se vende hasta en 50 bolivianos, porque el kilo gancho compramos a 42 bolivianos”, precisó.

– Fegasacruz aguarda autorización para exportar, tras garantizar abastecimiento de carne en el mercado interno

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) reafirmó que Bolivia cuenta con un excedente superior a las 60 mil toneladas (Tn) de carne disponibles para la exportación, sin afectar el abastecimiento interno, que se mantiene en 340 mil Tn. La institución insiste en que el principal problema que enfrenta el sector no es la falta de producto, sino el contrabando, el cual, según los ganaderos, distorsiona el mercado y afecta a los productores locales. Ante este escenario, Fegasacruz reiteró su llamado al Gobierno para que implemente un mayor control sobre el comercio ilegal de carne, al considerar que esta actividad impacta negativamente en la cadena productiva y genera pérdidas significativas. Asimismo, el gremio ganadero espera que las autoridades levanten el actual veto a las exportaciones de carne, porque la medida responde a una problemática derivada del contrabando y la especulación.

– Silva dice que la industria farmacéutica ‘debe una explicación’ por el alza de precios y le convoca a reunión

Ante los incrementos de precios de hasta 200% en medicamentos, el viceministro de Defensa del Consumidor anunció que se convocará a reunión a la industria farmacéutica para que explique su estructura de costos, dado que esta situación genera la protesta de la ciudadanía. “En la mayoría de los casos se ha incrementado en más del 50%, en algunos el 100% y en otros y más del 200%. Entonces la industria farmacéutica le debe también una explicación al pueblo, al país”, indicó. Se está invitando para la reunión del jueves a la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), pero también a la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed). “En el supuesto caso que el 100% de la producción de un medicamento se basaría en la divisa norteamericana, pues no coincide con este incremento que ha habido en algunos medicamentos de más del 100%, del 200%”, indicó.