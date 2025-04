Empresarios advierten que el incremento salarial dañará aún más la economía y políticos califican de irresponsable la medida

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Expertos advierten que el incremento salarial es nominal, pero no real, por el alza del dolar. Foto: La Razón

eju.tv

Cámara de la Construcción advierte decrecimiento en fuentes de empleo por incremento salarial; “le va a afectar de manera definitiva a la economía”: Exportadores piden al Gobierno evaluar el incremento salarial; y, legisladores evistas, arcistas y de CC rechazan alza salarial acordado entre el Gobierno y la COB. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cámara de la Construcción advierte decrecimiento en fuentes de empleo por incremento salarial

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) consideró que será “imposible” cumplir con el incremento salarial definido para este año y advirtió que habrá un decrecimiento en la generación de fuentes de empleo. Durante el pasado año, recordó que la contracción en el rubro de la construcción estuvo entre el 30% y 35% debido al incremento salarial y el aumento de los materiales de la construcción, por efecto de la falta de la divisa y la crisis económica. “Este año la tendencia será la misma, de que los porcentajes de decrecimiento y contracción van a ir similares a las del año pasado y esto obviamente es un 35% menos de generación de fuentes de empleo”, lamentó el presidente de la Caboco, Raúl Solares. Después de la reunión entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), se acordó que el incremento al Salario Mínimo Nacional (SMN) será del 10%, mientras que al haber básico del 5% para este 2025.

– Economista: Sueldo mínimo no llega ni a $us 200 por dólar paralelo

El salario mínimo nacional en Bolivia sube este año de Bs 2.500 a Bs 2.750; sin embargo, debido al tipo de cambio del dólar paralelo, no llega ni a $us 200, según un análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero. “El salario nominal sube, pero el salario real se va abajo”, aseguró el especialista y explicó que, pese al incremento, con ese dinero se compra menos bienes y vale menos en dólares por la inflación y la devaluación. El salario nominal es la cantidad que un empleado recibe por sus tareas durante la jornada de trabajo. Mientras que, el salario real hace referencia a las necesidades básicas y servicios a los que el trabajador puede acceder con su sueldo (salario nominal ajustado a la inflación). Según el tipo de cambio oficial de Banco Central de Bolivia (BCB), Bs 6,96, el salario mínimo nacional de esta gestión alcanza aproximadamente a $us 400; sin embargo, ese cambio se aplica solo en teoría, pues el mercado paralelo cotiza la divisa por encima de los Bs 14 esta semana.

– “Le va a afectar de manera definitiva a la economía”: Exportadores piden al Gobierno evaluar el incremento salarial

El gerente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, rechazó el anuncio del Gobierno de un incremento del 10 por ciento al salario mínimo nacional y de un 5 por ciento al haber básico y pidió al Gobierno evaluar la situación antes de promulgar el decreto supremo. “Nosotros como Cámara de Exportadores tanto en Santa Cruz como a nivel nacional, rechazamos contundentemente este incremento salarial”, señaló Barriga. “Queremos que el Gobierno lo piense dos veces antes que emita este decreto porque le va a afectar de manera definitiva a una economía que de por sí está pasando por una crisis económica”, manifestó. Barriga consideró que el actual modelo económico está empobreciendo a la población por la restricción de exportaciones, problemas con el abastecimiento de combustibles, falta de dólares. Mencionó también que no existe acceso a la biotecnología.

– Cámara Gastronómica: No puede ser que una medida proselitista nos afecte tanto, al 15% de las personas que tributamos

El vicepresidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Tommy Wende, cuestionó el reciente incremento salarial decretado por el Gobierno de Luis Arce, al que calificó como una medida “proselitista” que afecta gravemente a los sectores emprendedores y productivos del país. “No puede ser que una medida 100% proselitista, que solamente beneficia al 15% de la población —la formal— termine golpeando a los que realmente están moviendo la economía. Es como la Ley de Pareto: ese 15% que tributa es el que termina pagando el pato cada fin de mes”, afirmó Wende en el programa La Hora Pico de eju.tv. El representante del sector anticipó que este miércoles se llevará a cabo una conferencia de prensa conjunta con otras entidades empresariales miembros de CAINCO, donde se emitirá un pronunciamiento oficial en rechazo al incremento del 10% al salario mínimo nacional.

– Legisladores evistas, arcistas y de CC rechazan alza salarial acordado entre el Gobierno y la COB

Con diferentes argumentos, legisladores evistas, arcistas y de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) rechazaron este martes el alza salarial que fue acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Ayer, el Gobierno determinó un incremento del 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y de 5% al haber básico. De esta manera, el mínimo nacional pasa de Bs 2.500 a Bs 2.750. Por ejemplo, el senador evista Leonardo Loza sostuvo que el incremento salarial no tiene como base una “lectura cabal de la situación económica”. En su criterio, el Gobierno una vez más cayó en caprichos de los dirigentes sindicales de la COB, ya que este aumento no es real. La senadora Dali Santamaría (CC) advirtió que el problema de fondo está en la “irresponsabilidad” del Gobierno al dar incrementos a los salarios mínimo y básico cuando “no es momento”.

– “¿Cómo puede ganar con 1% de apoyo?”: Legisladores advierten que Arce prepara un fraude electoral

Legisladores evistas y de la oposición en la Asamblea Legislativa (ALP) advirtieron este martes que el Gobierno nacional prepara un fraude electoral, porque solo así se podría explicar una victoria de Luis Arce en los siguientes comicios electorales, ya que goza de una baja aprobación en las diferentes encuestas por ser uno de los protagonistas de la crisis económica. Los senadores evistas Luis Adolfo Flores y Leonardo Loza denunciaron que se avecina un aparente fraude electoral porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) perdió credibilidad y supuestamente está al servicio del gobierno de turno; además, recordaron que el jefe de Estado apenas tiene el 1% de apoyo en encuestas pasadas. “Pareciera que hay un plan para un supuesto fraude electoral (…). No existe credibilidad en el Órgano Electoral, porque ellos no se transparentan ante el país”, advirtió Flores.

– Vicente Cuéllar estaría dispuesto a ser candidato vicepresidencial de Doria Medina

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y líder de la agrupación Cambio 25, Vicente Cuéllar, manifestó su disposición para asumir la candidatura a la vicepresidencia dentro del bloque opositor que encabeza Samuel Doria Medina, de cara a las elecciones generales. Consultado sobre la posibilidad de acompañar a Doria Medina en la fórmula, Cuéllar fue enfático: «Yo no me brindo ni me excuso», señalando que se siente capacitado para asumir el cargo y contribuir desde esa posición al proyecto político que busca hacer frente al oficialismo. Según reportó el diario cruceño El Deber, Cuéllar subrayó el papel estratégico de Santa Cruz en cualquier elección nacional, destacando su peso político y demográfico. «Nosotros consideramos que ningún candidato que quiera llegar a la presidencia puede prescindir de Santa Cruz. Santa Cruz es una plaza muy importante en este momento por la cantidad poblacional», afirmó.

– Chi Hyun Chung: “El bloque no surgió para enfrentar a Evo o al MAS, sino contra los emergentes”

Chi Hyun Chung, médico, empresario y precandidato a la Presidencia, sostiene que el denominado bloque de unidad surgió no para competir contra el expresidente Evo Morales o contra los representantes del Movimiento Al Socialismo, sino para “pelar” con los líderes emergentes. El aspirante a la Presidencia candidateará por tercera vez esta vez con la sigla del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Postuló por primera vez en 2019, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y logró un sorpresivo tercer lugar; sin embargo, dichos comicios fueron anulados. En 2020, se presentó con el Frente Para la Victoria (FPV), con el cual sacó un 1,55% de preferencia electoral. “Primero, queremos dar la gloria a Dios y que Bolivia sea entregada para ser un país agradable delante de Dios, y que ahora toca que los cristianos que respeten a Dios entren a gobernar con honestidad y que puedan proyectar el país”, dice.

– Gobierno y trabajadores en carne acuerdan mantener la suspensión de la exportación del producto

En una extensa reunión entre el Gobierno y la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), se acordó que el veto a la exportación del producto debe mantenerse hasta que se logre reducir el precio y se garantice el abastecimiento. “Sobre la exportación, coincidimos de que no se puede abrir mientras la carne esté cara a nivel del consumidor final”, indicó este martes Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural, quien dirigió el encuentro que se realizó en la ciudad de Cochabamba. En la oportunidad, Contracabol presentó un pliego de 10 puntos, que fue recibido por el ministro Flores, además de cinco viceministros. Según la autoridad, para lograr que el precio disminuya se conversará con los ganaderos y con los propietarios de los frigoríficos. Además, insistió en que mientras no haya un precio “justo” de la carne, no se puede atender la demanda de los exportadores.

– Montaño denuncia toma del aeropuerto de Chimoré por afines a Evo Morales

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció este martes que el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, fue tomado por organizaciones sociales vinculadas al expresidente Evo Morales, lo que ha impedido su uso regular. “Todos los 39 aeropuertos están en funcionamiento, pero efectivamente en el mundo entero no podemos predecir los efectos climáticos”, sostuvo Montaño ante una comisión legislativa. Sin embargo, aclaró que el cierre temporal del aeropuerto de Chimoré no se debe al clima, sino a una ocupación forzada por sectores sociales, quienes —según el ministro— buscan evitar cualquier aterrizaje por temor a una eventual detención del exmandatario. Según el titular de Obras Públicas, estas personas han: destrozado la infraestructura, colocado piedras, palos, hierba quemada y han impedido la revisión técnica del lugar, haciendo inviable cualquier tipo de operación aérea.