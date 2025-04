“Espero que me dejen ingresar”: Esposa de Valda llega a La Paz para visitarlo y pide su traslado a Santa Cruz

La mujer señaló que el abogado Jorge Valda fue “secuestrado” delante de su hija de 8 años y sostuvo que se dieron acciones irregulares en torno a su traslado a La Paz.

Por Carla Mercado

Fuente: Unitel

La abogada Carmen Arista Díaz, esposa del abogado Jorge Valda, llegó la tarde de este viernes a La Paz a la espera de poder reunirse con él, después de que este fuera subido a un supuesto vehículo policial y posteriormente trasladado a la capital paceña.

“Espero que me dejen ingresar”, sostuvo la mujer al agregar que llegaba hasta las celdas policiales con ropa abrigada para Valda y aún sorprendida por esta situación que se dio en horas de la mañana en la capital cruceña.

La aprehensión de Valda se produjo horas después que el Gobierno presentara el documental ‘¿Qué pasó el 26J?’, en el que se lo vincula con la toma militar que supuestamente se dio para desestabilizar la administración de Luis Arce.

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “mínimamente” Valda “será procesado por el delito de encubrimiento” puesto que “está siendo investigado por los delitos de encubrimiento, terrorismo, alzamiento armado, atentado de magnicidio en contra del presidente (Luis Arce)”.

No obstante, Arista advirtió que esto “no ha sido una aprehensión, ha sido un secuestro”. “En mi calidad de esposa y en mi calidad de abogada he exigido en reiteradas oportunidades a estas personas de civil que me exhiban un documento, que me demuestren de cuál es la causa por la cual mi esposo está siendo sustraído”, agregó.

Además, señaló que estas acciones se dieron delante de su hija de ocho años y que no hubo mayores explicaciones al respecto, lamentando las irregularidades en torno al actual policial.

Por otra parte, Arista precisó que un juez de garantías constitucionales ha pedido que Valda se constituya de forma presencial en Santa Cruz para que se lleve adelante una audiencia de acción de libertad; no obstante, estas acciones se trasladaron para esta sábado.

“Esto no ha sido una aprehensión, no ha sido una detención, ha sido un secuestro ilegal”, sostuvo la esposa a tiempo de explicar que busca interiorizarse con la situación de Valda, quien también está siendo sometido a una audiencia en La Paz.