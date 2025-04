Netanyahu arremetió contra Irán y Hamas en un discurso por el Día del Holocausto

“El régimen iraní es una amenaza para nuestro destino, para nuestra propia existencia y para el destino de toda la humanidad”, dijo el primer ministro de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló en el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén este 23 de abril de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este miércoles en la conmemoración anual del Holocausto que Irán es una amenaza existencial y advirtió de que “el destino de toda la humanidad” está en juego si el país persa adquiere armas nucleares.

Netanyahu habló al comienzo del Día de la Memoria del Holocausto en Israel, que conmemora el asesinato de seis millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y se celebra cada año en abril o mayo según el calendario judío. El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra el 27 de enero.

“El régimen de Irán es una amenaza para nuestro destino, para nuestra propia existencia y para el destino de toda la humanidad”, dijo Netanyahu en un discurso solemne en Yad Vashem, el centro conmemorativo del Holocausto en Jerusalén.

“Esto es lo que ocurrirá si obtiene armas nucleares. Si perdemos esta batalla, las naciones occidentales serán las siguientes”, dijo Netanyahu, aprovechando el día conmemorativo para lanzar un mensaje político. “Israel no perderá, no cederá y no se rendirá”, afirmó.

Netanyahu habló en el Día Nacional de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén este 23 de abril de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Los comentarios de Netanyahu se producen mientras Washington y Teherán mantienen conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Las potencias occidentales e Israel, considerado por los expertos el único Estado con armas nucleares de Medio Oriente, llevan mucho tiempo acusando a Teherán de buscar armamento nuclear.

Irán siempre ha negado la acusación, insistiendo en que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos.

Netanyahu ha prometido en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán tenga armas nucleares. El diario The New York Times informó la semana pasada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había disuadido a Israel de atacar las instalaciones nucleares de Irán a corto plazo.

En sus declaraciones en Yad Vashem, Netanyahu también comparó al grupo terrorista palestino Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra de Gaza, con los “nazis, como Hitler”.

“Quieren matar, destruir a todos los judíos”, dijo. “Declaran abiertamente su intención de destruir el Estado judío, ¡y eso no ocurrirá!“.

Netanyahu comparó a los terroristas de Hamas con los nazis (REUTERS/Ronen Zvulun)

El ejército israelí reanudó el mes pasado su campaña contra Hamas en la Franja de Gaza tras un alto el fuego de dos meses.

Anteriormente, el miércoles, un organismo gubernamental israelí de apoyo a los supervivientes del Holocausto declaró que 120.507 de ellos vivían en Israel, casi un 10% menos que el año pasado. En abril de 2024, el número ascendía a 133.362 supervivientes de la persecución nazi de judíos hace ocho décadas.

Como parte de la jornada conmemorativa, Israel guardará el jueves dos minutos de silencio mientras suenan sirenas en todo el país en memoria de las víctimas del Holocausto.