Para Demócratas «las cosas no están como antes» con Tuto, pero ven difícil apoyar a otro precandidato

El líder beniano del partido sostuvo que la situación será analizada por su comité nacional, que tomará una decisión respecto al futuro de la alianza.

eju.tv / Video: DTV

El jefe del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) en Beni, Ernesto Suárez, comentó que «las cosas no están como antes» con el precandidato Jorge Tuto Quiroga, quien la anterior semana decidió tomar distancia del bloque opositor bajo el argumento de que no quiere exponerse a inhabilitaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Se ha convocado en los próximos días a un comité ejecutivo nacional (de Demócratas) en el que se tomará la determinación final y obviamente que vamos a hacer una evaluación de lo que ha pasado porque las cosas no están como antes«, reconoció Suárez.

El lunes 27 de enero Demócratas confirmó su apoyo a Quiroga, precandidato del Bloque de Unidad de la Oposición, en un acto público en que participó el jefe nacional de ese partido, Rubén Costas, junto a Suárez, el precandidato y el abogado Luis Vásquez Villamor.

Sin embargo, a la luz de los recientes hechos, la alianza parece estar fisurada y Demócratas discutirá la continuidad de su apoyo a Quiroga en una reunión de su comité nacional.

«No hemos roto las relaciones con Tuto Quiroga y eso lo ha dicho Rubén (Costas), no hemos roto con Tuto Quiroga y no estamos apoyando a Samuel, como decía el titular de un medio de comunicación», sostuvo a DTV el líder beniano.

Respecto a la posibilidad de retirar el apoyo a Quiroga para respaldar a otro precandidato, Suárez indico que eso puede perjudicar aun más el bloque de oposición, que en estos momentos busca unidad para definir a un postulante único del frente.

«En cuanto a buscar dar el apoyo a otra candidatura no lo veo prudente porque estaríamos haciéndole un flaco favor a la democracia y seguiríamos fisurando el posible bloque de oposición que se arma y, créame, los Demócratas no nos vamos a prestar a eso», manifestó.