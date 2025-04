Tuto patea el tablero y anuncia que inscribirá a la alianza Libre; opositores piden reflexión y priorizar la unidad

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tuto Quiroga inscribirá su alianza para buscar la Presidencia y deja de lado; inscripción de la alianza de Tuto «es un paso más hacia la ruptura del bloque», dice vocero de Samuel; y, Demócratas sopesa su preacuerdo con Tuto y dice que ‘las cosas han cambiado’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Tuto Quiroga inscribirá su alianza para buscar la Presidencia y deja de lado a Doria Medina, anuncia vocero de Libre

Jorge Tuto Quiroga inscribirá su alianza para buscar la Presidencia de Bolivia sin esperar las decisiones que se asuman en el bloque de la unidad, por lo que su registro será independientemente de lo que pase con Samuel Doria Medina y el resultado de las encuestas de este grupo, que desde Libre son cuestionadas. Con todos estos problemas dentro de la mesa de unidad, se nos ha visto imposibilitado el escenario para no tomar otro camino que no sea el asegurar la alianza. Vamos a inscribir la alianza hasta el próximo 18, es un tema que se ha analizado a profundidad, para evitar cualquier riesgo”, dijo Tomás Monasterio, vocero de Libre. Señaló que la alianza estará sustanciada en agrupaciones regionales, además del FRI y Demócratas, como partidos nacionales Dentro del calendario presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se establece que el 18 de abril es fecha límite para que los partidos inscriban alianzas.

Decisión de Tuto de ir solo en las elecciones genera cuestionamientos; opositores reiteran que se debe mantener la unidad

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, cuestionó la determinación de Jorge Tuto Quiroga de inscribir a la alianza ‘Libre’ para las elecciones generales de agosto venidero; en ese sentido, estimó que la acción demuestra que el exmandatario nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos sobre el respeto a la candidatura única de la oposición y traicionó la confianza depositada por miles de bolivianos al Bloque de Unidad. En las pasadas horas se conoció que Quiroga inscribirá su alianza para postular a la presidencia e iniciará su campaña de forma individual. El vocero de la agrupación, Tomás Monasterio, explicó que la situación ríspida que se vive dentro del frente de unidad complicó el escenario, por lo que ‘no nos queda otro camino que asegurar la alianza’ e inscribirla antes del 18 de abril, fecha límite que impuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Inscripción de la alianza de Tuto «es un paso más hacia la ruptura del bloque», dice vocero de Samuel

Gary Prado, vocero de Samuel Doria Medina, afirmó este martes que la inscripción de la alianza de Jorge Tuto Quiroga para ir por su cuenta a las elecciones generales, «es un paso más hacia la ruptura del bloque» de oposición. «Es un paso más hacia la ruptura del bloque, es evidente que no hay una voluntad de seguir trabajando, pero Samuel ha expresado su esperanza de que Tuto recapacite y vuelva a trabajar junto al bloque de unidad, es lo que pide la población», declaró Prado. El fin de semana Quiroga envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para afirmar que no es parte de ninguna encuesta y anunció que no reconocerá el resultado del sondeo que lleve a cabo el frente para elegir a su candidato único. «Actuar de manera individual no parece el mejor mensaje para el deseo de la población boliviana, el acuerdo de cinco no tiene por qué verse afectado por la actitud individual de uno», sostuvo.

Demócratas sopesa su preacuerdo con Tuto y dice que ‘las cosas han cambiado’

Si bien en enero el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) anunció su apoyo a la candidatura de Jorge Tuto Quiroga, ahora Rubén Costas manifestó que las “cosas han cambiado” y se realizará una evaluación al respecto. “Nos pareció de que en ese momento Tuto era la persona más adecuada por su liderazgo, por su capacidad de conducir, por eso es que se hizo ese preacuerdo para formar una alianza en el futuro y poder ir; pero, bueno, las cosas han cambiado”, comentó este martes el líder de Demócratas. Costas aclaró que “no se ha roto nada, ni se ha consolidado nada” con Tuto Quiroga, pero insistió en que debe haber una reflexión de la oposición, para despojarse de intereses y apuntar a la unidad, ante el peligro de que el MAS vuelva a ganar las elecciones y se genero un “pandemónium”. Anunció que se reunirá el Comité Político de Demócratas para hacer una evaluación.

Costas sobre alianza con Tuto: «No se ha roto nada ni se ha consolidado nada»

El jefe nacional de Demócratas, Rubén Costas, aseguró este martes que su alianza con Jorge Tuto Quiroga «no se ha roto ni se ha consolidado», en referencia a los recientes acontecimientos en el Bloque de Unidad de la Oposición, frente del cual el expresidente tomó distancia. «No se ha roto nada ni se ha consolidado nada, vamos a ser claros, nosotros, como Demócratas, el partido, ustedes lo vieron, tuvo un comité político y definió hacer un acuerdo de apoyarlo al precandidato Tuto Quiroga, esa fue la decisión que tomó el comité político nacional, que tiene la potestad que le dio el congreso», manifestó. El lunes 27 de enero el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) confirmó su apoyo a Jorge Tuto Quiroga, precandidato del Bloque de Unidad de la Oposición, un acto público en el que Costas explicó que el Comité Político de su partido tomó la decisión de respaldar la postulación del exmandatario.

Anuncian reunión de líderes del bloque opositor, incluido Tuto Quiroga, para este martes

En medio de las disputas dentro del bloque opositor por las formas en que se seleccionará al candidato único que se presentará a las elecciones generales del 17 de agosto, y ante rumores de un posible alejamiento por parte de Jorge Tuto Quiroga —quien pone en duda la legalidad de las encuestas que lleva a cabo el bloque para elegir a su representante—, el diputado Alberto Astorga (CC) anunció que este martes se desarrollará una reunión de los líderes, de la cual se esperan conclusiones que refuercen la unidad de cara a los comicios. Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Efraín Suárez (representante de Luis Fernando Camacho), Vicente Cuéllar, Amparo Ballivián y Jorge Tuto Quiroga participarán de este encuentro durante el transcurso de este martes. “Es un gran paso que se vuelvan a reunir y determinen las decisiones correspondientes”, apuntó Astorga. Se espera que, tras finalizar la reunión, se emita un pronunciamiento.

Los bolivianos son los menos optimistas de la región, en cuanto a la dirección en la que va su país

Consultados sobre si “en términos generales, ¿diría que las cosas en este país van en la dirección correcta, o van en la dirección incorrecta?”, solo el 7% de las 1.200 personas encuestadas en Bolivia, para el “Monitor de Opinión Pública de Ipsos Ciesmori” considera que el país va en la dirección correcta, es decir que los bolivianos son los menos optimistas en la región, en cuanto a la dirección en la que va su país. El dato, es relevante en comparación a lo que 25.231 adultos de 16 a 74 años respondieron en las 29 naciones participantes de esta encuesta, en relación con la pregunta sobre la dirección en la que va su país. “El descontento nacional (en Bolivia) contrasta con el optimismo regional”, señala el cuadro con los resultados a esa consulta, mostrando los porcentajes de otros países, como Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, con base en un promedio global y de Latinoamérica.

Carniceros piden a ministro Flores ponerse un delantal y que demuestre que ganan Bs 12 por kilo vendido

El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), Rubén Soria, llamó este martes “difamador” al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, y pidió que la autoridad demuestre que su sector gana Bs 12 por kilo vendido; además, denunció que el Gobierno miente al afirmar que el precio del producto bajó. “En la gran marcha que tenemos a nivel nacional, nosotros le vamos a traer dos piezas carne al señor Yamil Flores para que nos demuestre que ganamos 12 bolivianos por kilo; le vamos a traer un ganado más. Le vamos a pedir que se ponga un mandil, un cuchillo y chaira para que nos demuestre (que se gana Bs 12). Si no nos demuestra, vamos a pedir su renuncia inmediata del señor ministro difamador”, declaró Soria. El dirigente ratificó la marcha nacional para el 10 de abril. La movilización en la ciudad de La Paz iniciará en la multifuncional de la Ceja del Alto y concluirá en el casco viejo.

Bolivia registra reducción en delitos contra la vida, pero feminicidios y homicidios siguen en alerta

El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) presentó un reciente boletín estadístico, revelando una disminución significativa en los delitos contra la vida durante el año 2024. Según el informe, estos crímenes —que incluyen asesinatos, feminicidios, homicidios, infanticidios y parricidios— registraron un descenso del 17,19% en comparación con 2023, marcando la mayor reducción en los últimos cinco años. Sin embargo, pese a este avance, los feminicidios y homicidios siguen representando un grave problema de seguridad pública que requiere mayor atención. De acuerdo con los datos, durante 2024 se reportaron 448 denuncias por delitos contra la vida, frente a las 541 del año anterior. El OBSCD destacó que, si bien la tendencia es positiva, la violencia extrema sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado, especialmente en regiones con altos índices de criminalidad.

Fiscalía imputa a alcalde Arias por el caso Bajo Llojeta y pide su detención preventiva

La Fiscalía de La Paz imputó al alcalde de La Paz, Iván Arias, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y lesiones, en el marco del caso de la mazamorra en Bajo Llojeta, y solicitó su detención preventiva. “Estando acá en la Fiscalía me acabo de enterar que por el caso de (Bajo) Llojeta he sido imputado y piden mi detención preventiva ¡Sorprendido!”, indicó. Arias calificó la imputación como “indignante”. “El culpable de esto sigue prófugo. No ha sido declarado rebelde, la Alcaldía de La Paz más de seis funcionarios hemos sido amedrentados, acosados, apresados, humillados. Somos la única Alcaldía que ha prestado auxilio a la gente. Más de 8 millones de bolivianos hemos gastado en reparar la zona y seguimos gastando y nos vienen a decir que nosotros somos culpables”, dijo Arias. La directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, informó que la imputación fue emitida el lunes, aunque aún no ha sido notificado.

