A horas del inicio de la movilización evista, Arce afirma que los comicios se llevarán a cabo ‘les guste o no’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Arce en el acto conmemorativo de la gesta libertaria de Chuquisaca. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Va a haber elecciones les guste o no”: Arce dice que hará respetar los comicios sin importar las presiones. Evo arremete contra Andrónico y dice que sus candidatos son “golpistas”. Fiscalía investiga a Mario Cronenbold por posibles vínculos con “Tuta”, el capo del PCC capturado en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Va a haber elecciones les guste o no”: Arce dice que hará respetar los comicios sin importar las presiones

Desde Chuquisaca, el presidente Luis Arce Catacora fue enfático al señalar que las elecciones generales del próximo 17 de agosto están garantizadas y que no permitirán ningún intento de sabotaje por parte de actores políticos que buscan desestabilizar al país. “Va a haber elecciones les guste o no les guste”, sentenció el mandatario durante un acto público, en referencia a sectores que, según dijo, pretenden generar un “caos organizado”. Arce denunció que existen “malos bolivianos” que, ante la imposibilidad de inscribir a sus candidatos, intentan frenar el proceso electoral a través de medidas de presión y movilizaciones. Aseguró que estos grupos buscan acortar su mandato y debilitar la institucionalidad democrática. “Hay quienes no respetan la Constitución y quieren volver por la puerta trasera, aunque no tengan ningún respaldo legal”, expresó con firmeza, haciendo referencia la situación del líder cocalero Juan Evo Morales y sus seguidores.

https://eju.tv/2025/05/va-a-haber-elecciones-les-guste-o-no-arce-dice-que-hara-respetar-los-comicios-sin-importar-las-presiones/#google_vignette

“Chuquisaca también es Bolivia”: Damián Condori exige mayor presupuesto y compromiso político

“Chuquisaca también es Bolivia”, exclamó el gobernador Damián Condori durante su intervención en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental, conmemorando los 216 años de la gesta libertaria de Chuquisaca. Su discurso estuvo marcado por un llamado a la unidad, la justicia presupuestaria y la responsabilidad política, especialmente hacia los representantes nacionales. Condori cuestionó duramente a algunos legisladores nacionales por no velar por los intereses del departamento: “A nuestros diputados y senadores, que solo piensan en sus regiones o en sus intereses personales mezquinos, que no nos dejan desarrollarnos. Incluso algunos del mismo departamento de Chuquisaca. Creo que si se quiere rendir un justo homenaje, debe hacerse con obras”. Durante su alocución, el gobernador lamentó la drástica reducción del presupuesto departamental en los últimos años.

https://eju.tv/2025/05/chuquisaca-tambien-es-bolivia-damian-condori-exige-mayor-presupuesto-y-compromiso-politico/

Evo arremete contra Andrónico y dice que sus candidatos son “golpistas”

El expresidente Evo Morales realizó este sábado una larga exposición de publicaciones de periódicos y de redes sociales para vincular a su pupilo político y ahora precandidato a la presidencia, Andrónico Rodríguez, con la derecha boliviana y el «imperio». En un ampliado realizado en el Trópico, Morales leyó una serie de publicaciones para vincular a Rodríguez con Luis Arce, Jorge Tuto Quiroga, el empresario Marcelo Claure y hasta con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Cómo es posible que su jefe de campaña de Camacho golpista haya acordado con Andrónico para que sea candidato a la vicepresidencia”, dijo Morales, al referirse a Enrique Bruno, quien, según una nota periodística, dijo que tenía un acuerdo para ser su acompañante. Agregó que un actual diputado de Creemos es candidato a primer senador de Beni por Alianza Popular y que en Potosí esa agrupación tiene como postulante a un “cívico golpista” de 2019.

https://eju.tv/2025/05/evo-arremete-contra-andronico-y-dice-que-sus-candidatos-son-golpistas/

Tuto pide respeto a acuerdos del TSE y critica la no aprobación de la ley de preclusión por el Senado

El líder del partido Libertad y República (LIBRE), Jorge “Tuto” Quiroga, advirtió sobre los peligros que podrían acechar el proceso rumbo a las elecciones generales y reclamó el cumplimiento estricto de los acuerdos establecidos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 17 de febrero. Durante una declaración a medios, Quiroga subrayó la necesidad de “respetar los compromisos asumidos”, entre ellos la no injerencia del poder judicial en el proceso electoral, la implementación del sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la depuración del padrón electoral. “El TREP tiene que estar garantizado y no debe haber ninguna interferencia judicial”, recalcó. Asimismo, apuntó contra el Movimiento al Socialismo (MAS), al señalar que los temas clave del proceso electoral están siendo empantanados por los conflictos internos del partido oficialista y la falta de voluntad política del Senado.

https://eju.tv/2025/05/tuto-reclama-respeto-a-acuerdos-del-tse-y-critica-la-no-aprobacion-de-la-ley-de-preclusion-por-el-senado/

Samuel menciona en Harvard tres desafíos para el país tras las elecciones de agosto

El candidato presidencial Samuel Doria Medina afirmó este sábado en la Universidad de Harvard que Bolivia enfrenta tres desafíos inmediatos y decisivos en los próximos meses: lograr la unidad opositora para las elecciones, ejecutar un ajuste económico profundo en el primer año de gobierno y redistribuir equitativamente los recursos públicos hacia las regiones para garantizar servicios de salud y nutrición. Con el respaldo del empresario boliviano Marcelo Claure, y en coordinación con la Universidad de Harvard, uno 90 empresarios, analistas, especialistas y candidatos presidenciales debaten cómo conseguir unos consensos mínimos sobre las reformas económicas necesarias para superar la crisis. Al hablar de los retos del país, Doria Medina dijo que el primero es alcanzar la unidad de la oposición de cara a las elecciones del 17 de agosto. Según explicó, desde diciembre de 2024 se ha reducido a la mitad la cantidad de candidatos opositores.

https://eju.tv/2025/05/samuel-menciona-en-harvard-tres-desafios-para-el-pais-tras-las-elecciones-de-agosto/

Jaime Dunn en el evento de Harvard: “Recuperar el Estado de derecho es la primera medida económica necesaria”

Durante su intervención en el evento Bolivia360 en la Universidad de Harvard, el candidato Jaime Dunn expresó una crítica frontal al modelo económico y político vigente en Bolivia, señalando que el país castiga la legalidad y premia la informalidad. “Eso es Bolivia. Un sistema donde ser formal es un castigo. Un impuesto en Bolivia es una multa por hacer las cosas bien. Y decir la verdad es un delito”, afirmó. “El primer acto de mi gobierno será restablecer el Estado de derecho. La primera medida económica es en realidad de carácter jurídico. El imperio de la ley tiene que volver”, sostuvo. Dunn sostuvo que la crisis que atraviesa el país no se debe a la falta de gas, dólares o combustibles, sino que estos son solo los síntomas de un problema más profundo: “La enfermedad en Bolivia es moral, es institucional, es estructural”. Añadió que lo que en realidad aqueja al país es el exceso de gasto público y lo que calificó como “el saqueo del futuro”.

https://eju.tv/2025/05/jaime-dunn-en-el-evento-de-harvard-recuperar-el-estado-de-derecho-es-la-primera-medida-economica-necesaria/

Rodrigo Paz señala en Harvard que debe reconocerse el protagonismo de lo nacional popular

En la jornada de cierre de la conferencia de Bolivia360, realizada en la Universidad de Harvard, el candidato presidencial Rodrigo Paz centró su intervención en la necesidad de replantear la visión del país reconociendo el papel protagónico del sector nacional popular, compuesto por cooperativistas, gremiales, cuentapropistas, transportistas y emprendedores. No estamos entendiendo que todo lo que hemos hablado hoy día no va para el 85% de esa economía nacional que es parte necesaria para resolver”, afirmó. Reivindicó para sí mismo una posición centrista con capacidad de dialogar con ese segmento y dijo que el resto de los candidatos opositores se ubican a la derecha y ello reduce sus posibilidades de diálogo con el resto de la sociedad. Con el respaldo del empresario boliviano Marcelo Claure, unos 90 empresarios, analistas, especialistas y candidatos presidenciales debaten sobre las reformas económicas necesarias para superar la crisis.

https://eju.tv/2025/05/rodrigo-paz-senala-en-harvard-que-debe-reconocerse-el-protagonismo-de-lo-nacional-popular/

En Harvard, Tuto plantea una “revolución de propiedad” y digitalización total del Estado

En su intervención durante la conferencia internacional Bolivia360, realizada en la Universidad de Harvard, el expresidente y actual candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga propuso una agenda de transformación para Bolivia, basada en una “revolución de propiedad” y la digitalización completa de los servicios del Estado. A lo largo de su participación, hizo un diagnóstico severo de la situación económica e institucional del país, y delineó medidas urgentes y estructurales que, según dijo, deben implementarse con claridad y rapidez desde la transición misma de gobierno. En ese marco, Tuto propuso cuatro líneas centrales para enfrentar la crisis: estabilidad, cambio radical, transformación institucional y una revolución de propiedad combinada con digitalización. Sostuvo que Bolivia vive una crisis de balanza de pagos “predecible, previsible y que se podía haber evitado”. Afirmó que el MAS “saqueó y destrozó” 123.000 millones de dólares.

https://eju.tv/2025/05/en-harvard-tuto-plantea-una-revolucion-de-propiedad-y-digitalizacion-total-del-estado/

Fiscalía investiga a Mario Cronenbold por posibles vínculos con “Tuta”, el capo del PCC capturado en Bolivia

El exjefe de campaña de Andrónico Rodríguez, Mario Cronenbold, fue citado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la presencia en Bolivia del criminal brasileño Marco Roberto de Almeida, conocido como “Tuta”, líder del Primer Comando de la Capital (PCC). El fiscal Gomer Padilla confirmó a los medios que Cronenbold fue convocado a declarar ante el Ministerio Público por posibles vínculos con el capo brasileño. Sin embargo, rechazó dar mayores detalles, ya que la investigación se encuentra en proceso. Indicó que también se citó a dos mujeres, tras allanar una vivienda en Santa Cruz donde supuestamente vivía “Tuta” bajo un pseudónimo. Como resultado de la convocatoria, la Alianza Popular, que apoya la candidatura de Andrónico Rodríguez, confirmó este sábado el alejamiento de Cronenbold. Rodríguez señaló que se decidió su alejamiento temporal mientras se esclarecen los casos que pesan en su contra.

https://eju.tv/2025/05/fiscalia-investiga-a-mario-cronenbold-por-posibles-vinculos-con-tuta-el-capo-del-pcc-capturado-en-bolivia/

Diálogo entre cisterneros y Gobierno queda en suspenso y aún no hay acuerdos

El diálogo entre los cisterneros y el Gobierno quedó en suspenso este sábado, luego que la reunión prevista en La Paz no llegara a algún acuerdo en concreto en torno a la demanda sectorial, que apunta a una actualización en el pago por el transporte de combustible importado, argumentando que el tipo de cambio paralelo del dólar encarece sus operaciones. Sin embargo, el dirigente Maykol Montaño, de la Asociación de Cisterneros del Oriente, resaltó que el diálogo sigue en pie y se prevé retomar las acciones en los próximos días en Santa Cruz. El reclamo principal es que los costos de operación en el exterior han subido debido al dólar paralelo, según el reporte que dio anteriormente. “Debemos pagar servicios e insumos en moneda extranjera, pero las tarifas de flete siguen congeladas”, expresó Montaño. A pesar de las protestas, los cisterneros remarcan que no han bloqueado vías ni paralizado actividades.

https://eju.tv/2025/05/dialogo-entre-cisterneros-y-gobierno-queda-en-suspenso-y-aun-no-hay-acuerdos/