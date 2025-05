Andrónico iría con la alianza política de Félix Patzi; Evo Morales ratifica marcha para inscribir su candidatura

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Evo Morales y Andrónico Rodríguez. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Campesinos revelan que Andrónico irá con Alianza Popular de Patzi; dirigente evista Ponciano Santos asegura que la marcha del 16 será «pacífica»; y, Moreno seguirá en Palmasola porque jueza que ve el caso en La Paz pidió licencia y no remitió expediente. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Campesinos revelan que Andrónico irá con Alianza Popular de Patzi

Enrique Mamani, dirigente de una facción de la Federación Departamental De Trabajadores Campesinos De La Paz ‘Tupac Katari’, reveló en un ampliado de los ponchos rojos de la Provincia Omasuyos que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, irá por la Alianza Popular, de Félix Patzi. La alianza está conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (MATE). “Andrónico dice que vamos a ir con el nombre de Alianza Popular. Están modificando el nombre y el color”, indicó el dirigente en el ampliado de los ponchos rojos. Pese a una resolución de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que prohíbe a Andrónico ser candidato presidencial, el fin de semana el titular del Senado aceptó su proclamación, decisión que confirmó la ruptura con el expresidente Evo Morales.

Dirigente evista Ponciano Santos asegura que la marcha del 16 será «pacífica»

El dirigente evista Ponciano Santos reapareció este viernes en el trópico de Cochabamba, desde donde convocó a participar de la marcha para inscribir la candidatura de Evo Morales a las elecciones generales. «Quiero invitar a todos los sectores sociales para el 15 de mayo, que va a empezar en Parotani la caravana rumbo a la sede de gobierno, a la marcha pacífica hasta llegar al Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de nuestro hermano comandante Evo Morales», dijo. Santos tiene una orden de aprehensión vigente por un caso de terrorismo y alzamiento armado. Al igual que Morales, se refugió en el trópico para evitar su captura, ya que el exjefe del MAS cuenta con una «guardia sindical» que hace vigilia para evitar su apresamiento. «En Bolivia no hay Estado de derecho ni independencia de poderes, no hay institucionalidad, nuestro comandante Evo Morales no tiene ningún proceso ni denuncia», sostuvo.

Moreno seguirá en Palmasola porque jueza que ve el caso en La Paz pidió licencia y no remitió expediente

La jueza que ve en La Paz el caso de la funcionaria Lilian Moreno pidió licencia y no remitió los expedientes a Santa Cruz, por lo que tendrá que seguir detenida preventivamente en el penal de Palmasola. «La jueza ayer pidió licencia, supuestamente ha informado que está en un estado de salud delicado, por eso pidió su licencia temporal, el juez quinto que está de turno en la ciudad de La Paz es muy probable que no resuelva y lo deje para el lunes », lamentó el abogado de Moreno, Silvestre Ibáñez. La defensa de la jueza Moreno planteó una acción de libertad para la funcionaria procesada por beneficiar a Evo Morales en la acusación por trata y tráfico de personas en su contra con un mandamiento de aprehensión que dejó sin efecto. «Sólo se concedió parte de la tutela, solamente ordenando la remisión del expediente a la ciudad de Santa Cruz en el término de 24 horas», indicó el abogado.

Alcaldía paceña denuncia que nueva cartografía de la zona Sur busca favorecer al MAS

El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció este viernes que la nueva cartografía electoral que publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la zona Sur perjudican al municipio y tiene intenciones políticas de favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS). “No quiere que haya representación urbana, sino que quieren que esa representación que es eminentemente urbana sea ahora una representación rural. Aquí hay una intencionalidad política, nada técnica. No vamos a permitir que nos tomen el pelo con las circunscripciones”, indicó Arias. Según Arias, en marzo el TSE manifestó a la Alcaldía paceña que las cuatro circunscripciones se mantenían, pero que ahora se aprecia con la nueva cartografía que se modificó la circunscripción 7. “Es una afrenta al área urbana de La Paz, en sentido de que no quieren que haya representación urbana, sino que quieren que esa representación sea ahora una representación rural, en la cual el MAS nunca ganó, hoy quieren que se vaya para el MAS”, indicó.

Reunión por circunscripción no llega a un acuerdo y el bloqueo se mantiene en Pailón

Este viernes se llevó adelante una reunión entre la comisión de autoridades de Pailón que llegaron a la capital cruceña para tratar con vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) su pedido de cambio de circunscripción. Al final, y después de la explicación y argumentación de los vocales, se señaló a los pobladores que es “inviable” dar curso a la exigencia en el entendido de que se cumplieron los plazos y la decisión no depende de ellos. En ese contexto, Miguel Callejas, vicepresidente del TED, manifestó que habían socializado la modificación de la nueva cartografía, que fue presentada por el Órgano Electoral, y que coloca a Pailón en la C-53 y ya no en la C-54, donde estaban antes. Al no obtener la respuesta esperada, el alcalde municipal Agapito Castro y los pobladores que llegaron al TED manifestaron que no levantarán el bloqueo que este viernes cumple su cuarto día y que no se dará ningún cuarto intermedio.

«Es inviable», afirma el TED sobre el pedido de Pailón de pertenecer a la C-54

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, afirmó este viernes que es “inviable” retroceder en la decisión que cambió a Pailón de la circunscripción 54 a la 53, como piden los pobladores del municipio chiquitano que mantienen bloqueadas las rutas desde hace cuatro días. “La cartografía ya fue publicada y esa etapa está cerrada en el calendario electoral. Ya se hizo la socialización, ya se evaluaron los recursos y no es competencia del TED volver a abrir este tema. Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral”, declaró Callejas, quien se encuentra reunido con una comisión de autoridades y vecinos de Pailón en Santa Cruz. La autoridad electoral explicó que la demanda fue presentada de manera formal y que incluso se conformó una mesa técnica en la que participaron representantes del TSE. “Ya hubo una resolución de la sala plena. No se puede reabrir”, insistió.

Tras incidente, Gobierno agiliza acciones contra la minería ilegal

Luego de un enfrentamiento entre comunarios de la localidad de Arapata y cooperativistas mineros que resultó con siete heridos y un fallecido, el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, indicó que se tomarán acciones inmediatas para “cortar de raíz” actividades relacionadas a la minería ilegal. “Si vamos a estar mirando desde el palco, seguramente va a seguir ocurriendo. Reitero, cada sector debe trabajar en su sector de trabajo”, dijo. En criterio de la autoridad, la minería ilegal se normalizó en el país, debido a que otros gobiernos no tomaron las acciones correspondientes para frenar estas actividades ilícitas. Sobre el enfrentamiento en Arapata, donde el padre del diputado Freddy Velásquez del Movimiento Al Socialismo (MAS) perdió la vida, Santos indicó que una cooperativa de reciente creación inició el conflicto con los comunarios quienes exigían que presente la documentación legal, papeles que no tenía.

El dólar paralelo está más caro en Santa Cruz que en Sucre

El dólar en el mercado paralelo de Santa Cruz se mantiene por encima de los Bs 15, en tanto que en Sucre empezó a bajar. La moneda norteamericana registró este jueves una cotización de Bs 15,20 en la capital cruceña. En Sucre, los librecambistas ofrecían el dólar en Bs 14,80 para la compra y en Bs 15,10 para la venta. Así empezó y así se mantuvo en la semana debido al comportamiento de la oferta y demanda, según explicaron a este diario. La cotización actual de la divisa extranjera representa una marcada diferencia con el tipo de cambio oficial, que sigue en Bs 6,96. Esta disparidad refleja las tensiones en el mercado de divisas, donde el valor de la moneda estadounidense se mantiene alto en el mercado no oficial. Según los librecambistas, aunque la cotización permaneció constante durante la última semana, el mercado de divisas no ha registrado grandes cambios en las transacciones.

Avicultores: «Acordamos entregar el 7% de nuestra producción, Emapa no apareció»

Avicultores de todo el país se han declarado en emergencia luego de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) cortara el suministro de maíz que necesitan para producir pollo. Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, contó que la primera noticia que tuvieron respecto al corte de venta de maíz por parte de Emapa fue el 23 de abril, cuando recibieron una llamada de Asociación Departamental de Avicultores (ADA) Cochabamba. «Nos indicaron que ya no podían ya solicitar maíz en Emapa porque ellos habían suspendido las ventas al sector. Pero después nos enteramos que no solamente era el sector avícola, sino también al productor de cerdo», explicó. El representante recordó que en febrero, se realizó una reunión en Cochabamba, donde se acordó, entre otros temas, que el precio de venta para el productor sería de 75 bolivianos el quintal.

Diputados condenan la muerte de un boliviano en Argentina y exigen investigación a fondo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados expresó este viernes su profunda condena por la muerte del ciudadano boliviano Richard Flores Mercado, de 30 años de edad, que se registró el fin de semana pasado en la población de Ezpeleta, provincia de Buenos Aires, y exige una investigación rigurosa y transparente para sancionar a los responsables. A través de un pronunciamiento oficial, la comisión lamentó el hecho y repudió cualquier forma de racismo y discriminación, al señalar que la agresión que derivó en la muerte del compatriota estuvo cargada de expresiones xenófobas. “Estos actos no sólo vulneran la dignidad de las personas, sino que, como en este caso, terminan en la pérdida irreparable de una vida humana”, afirma el documento emitido por la Comisión legislativa. La Embajada de Bolivia en Argentina también manifestó su “consternación” por el fallecimiento de Flores Mercado.

