Chi Hyun Chung se resiste a no ser candidato e impugna al binomio Rodrigo Paz – Edman Lara

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Chi peregrinó por varias siglas y al final quedó relegado. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Chi anuncia impugnación de las candidaturas de Paz y Lara, y denuncia agresiones; “no estamos de acuerdo con la judicialización de la política”, dice Doria Medina tras alejamiento de activista; conozca la lista de los 3.290 candidatos que diez organizaciones inscribieron para participar en los comicios del 17 de agosto de 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Chi anuncia impugnación de las candidaturas de Paz y Lara, y denuncia agresiones

El médico coreano-boliviano Chi Hyun Chung compareció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la noche de este martes, para impugnar la candidatura del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sigla que postula a Rodrigo Paz y a Edman Lara como binomio a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. “Ayer presentamos dentro del plazo, hasta las 00:00. La entrega se hizo a las 23:00, aunque yo llegué después. No necesitaba presentar nada, solo hice acto de presencia por respeto a la comisión que entregó los documentos. Ellos no pudieron presentarlos más temprano. Yo vi a gente y, además, nos informaron que algunos venían con palos y armas blancas”, señaló. Chi, durante un contacto con la prensa, anunció acciones legales y denunció que durante la presentación de candidaturas realizada la noche del lunes, le arrojaron con varios objetos. El TSE debe realizar una evaluación interna sobre cuál es el aspecto legal.

– Evo Morales y Luis Arce tienen miedo al futuro, asegura Andrés Gómez

El analista político y periodista Andrés Gómez afirmó que tanto el expresidente Evo Morales como el actual mandatario Luis Arce temen las consecuencias que podrían enfrentar si un partido de oposición gana las elecciones generales del 17 de agosto. Según Gómez, ambos líderes estarían actuando motivados por el temor a perder el poder y enfrentar procesos judiciales por su gestión pasada. “Evo Morales ya está pensando en lo que vendrá. Las personas tenemos una predisposición a imaginar el futuro, y él seguramente se ha imaginado muchas cosas: persecución, cárcel, el convertirse en un ciudadano común sin poder”, sostuvo el analista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Morales convocó a un “gran reencuentro nacional”, luego de no lograr inscribirse como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral.

– Algunos candidatos demandan impunidad en las listas, afirma analista Pedraza

El analista político Gustavo Pedraza advirtió que la característica que más sobresale en las listas de candidatos es la búsqueda de impunidad, especialmente por parte de quienes aún ejercen funciones como autoridades en el nivel estatal. “Saben que, si pierden, se exponen a procesos judiciales y a consecuencias personales. Por eso están dispuestos a hacer todo lo necesario para evitar una derrota”, aseguró Pedraza en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El analista alertó sobre la influencia de actores políticos detrás de las candidaturas oficiales. “Está claramente identificada la participación de Álvaro García Linera en la candidatura de Andrónico Rodríguez, así como la de Luis Arce en la de Eduardo del Castillo. Se están rearticulando alianzas entre el viejo masismo y el actual gobierno con el fin de asegurar su supervivencia política y, sobre todo, su impunidad”, señaló.

– “No estamos de acuerdo con la judicialización de la política”, dice Doria Medina tras alejamiento de activista

El precandidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, indicó este martes que el activista Peter Erlwein Beckhauser fue alejado y sacado de las listas de candidatos debido a las denuncias que éste presentó contra varios partidos políticos. “Justamente ha sido separado de nuestras listas porque no solamente ha impugnado partidos oficialistas sino también estaba queriendo impugnar a Súmate (de Manfred Reyes Villa), a (Jaime) Dunn, y nosotros no estamos de acuerdo con la judicialización de la política, por eso él no está en la lista de candidatos”, señaló Doria Medina. “Ni lo conocía, era una propuesta de Creemos”, señaló el empresario respecto a Beckhauser, quien presentó denuncias contra el Partido de Acción Nacionalista Boliviano (Pan-Bol), Frente para la Victoria (FPV) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Las denuncias de Beckhauser derivaron en la anulación de la personería jurídica de FPV y Pan-Bol.

– NGP sostiene que Dunn resolverá faltas administrativas y continuará en campaña por la presidencia

Jaime Dunn el experto en finanzas que ya a mediados del 2024 empezó a mediatizar su imagen con fines electorales, y una posible candidatura a la presidencia, ve frenado ese objetivo político de lograr el máximo cargo de poder institucional en Bolivia. Dunn fue gerente de la Nacional Financiera de Bolivia (Nafibo), la cual operó para el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Banco Unión, y por tener cuentas pendientes con el Estado, no puede habilitarse legalmente como postulante a la presidencia. En este momento, él y el partido que lo postula, Nueva Generación Patriótica (NGP), aún realizan gestiones para lograr su habilitación. Por el momento, para no perder el espacio de la candidatura para Dunn, NGP inscribió al ciudadano Fidel Tapia Zambrana como candidato a la primera magistratura. El candidato a la vicepresidencia de NGP es Édgar Uriona, empresario cochabambino fundador de esta agrupación política.

– El MAS puede reclamar el curul de Andrónico por transfugio, según un vocal del TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió este martes que los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) pueden reclamar el curul del senador Andrónico Rodríguez, quien actualmente está como presidente de la Cámara de Senadores, en caso de que se confirme su habilitación como candidato presidencial por otro partido político, en referencia a su postulación por la Alianza Popular. “Ahí se tiene una figura y se activa de manera inmediata el transfugio político del señor Andrónico Rodríguez, de constatarse y que parece que fuera así, porque estaría postulando por otra tienda política. Estuviera incurriendo en transfugio político, que está contemplado en la ley de Organizaciones Políticas”, declaró el vocal del TSE. Tahuichi recordó que el sistema electoral boliviano asigna los escaños legislativos a los partidos y no a las personas, en base al artículo 38 de la Ley 1096.

– Conozca la lista de los 3.290 candidatos que diez organizaciones inscribieron para participar en los comicios del 17 de agosto de 2025

Luego de cerrarse las inscripciones de listas de candidato para participar en los comicios generales del 17 de agosto de este año, se registró un total de 3.290 aspirantes desde los binomios (presidentes y vicepresidentes), senadores y diputados plurinominales y uninominales, tanto titulares, como suplentes. Todos ellos forman parte de 10 organizaciones legalmente registradas en el plazo establecido por el calendario electoral. Sin embargo, cabe aclarar que las listas oficiales y finales de participantes, serán difundidas el 6 de junio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que en estos días ese órgano del Estado revisará las mismas para validar la legalidad de los documentos presentados por cada candidato, es decir, si cumplieron los requisitos . Los observados deberán subsanar si el caso así lo amerita, pero también es habitual el retiro de personas, así como la directa anulación de quienes no cumplen requisitos.

– Cisterneros dicen que solo el 40% de su sector está operando en el país debido a las filas por combustible

La Federación de Choferes Asalariados de Transporte de Combustible de Bolivia señala que su sector se encuentra en estado de emergencia a raíz de las filas en los principales surtidores del país. El sector señala que no cuentan con diésel para realizar sus operaciones. “Vemos en los surtidores que hay inmensas filas. Nuestros compañeros están preocupados. Nuestros compañeros están en los surtidores. El sector de cisterna a nivel nacional estamos viendo que solo el 40% están operando y el resto están en los surtidores parados”, dijo el dirigente Lino Huanca. El dirigente pidió a las autoridades de Yacimientos designar surtidores exclusivos para su sector y que de esa manera podrán agilizar el traslado del combustible. “Pedimos que puedan garantizar estaciones de servicios solo para las cisternas, así ellos puedan ir a traer el combustible importado”, dijo. Huanca dijo que este no es el único problema por el cual están atravesando.

– Las tierras del hijo del presidente Luis Arce

A sus 25 años el hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, compró la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia. Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación. Obtuvo, mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque. “Adán y Eva” registró incendios durante un mes, después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional.

– Al primer cuatrimestre 2025, el turismo creció un 2%

Pese al escenario electoral y los constantes conflictos sociales, el sector del turismo creció un 2% en el primer cuatrimestre de 2025, debido a una mayor cantidad de visitantes extranjeros en comparación con los llegaron al territorio nacional en la gestión pasada. “En este primer cuatrimestre, hablamos de enero a abril, si comparamos con la gestión 2024, tenemos un 2% de crecimiento respecto a la gestión pasada. Entonces, el flujo del 2025 está en un comportamiento muy positivo y creemos que podemos mantener ese flujo de turismo constante ”, informó este martes el viceministro de Turismo, Hiver Flores. Sin embargo, la autoridad no brindó datos sobre la cantidad de visitantes que ingresaron al país. Flores destacó que, pese a que esta gestión también hubo bloqueos y medidas de presión, principalmente por parte de los seguidores afines al expresidente Evo Morales, no se logró impedir el tránsito de los turistas y desincentivar las visitas al país.