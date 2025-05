Evistas se movilizan por la inscripción de Morales y la renuncia de Arce; este advierte que buscan enfrentamientos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los marchistas tomaron el centro paceño. Foto: Brújula Digital

Marcha evista llega al centro paceño para presionar por la inscripción de Morales y la renuncia de Arce. Arce advierte que «nuevas expresiones antinacionales buscan fracturar el territorio». “Sabemos qué hace su familia, no se atreva a detener a Evo”, advierte diputado evista al general Illanes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Marcha evista llega al centro paceño para presionar por la inscripción de Morales y la renuncia de Arce

Sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron este lunes una marcha en demanda de la inscripción de Morales como candidato a la presidencia y la renuncia del presidente Luis Arce. La movilización partió de la Cervecería Boliviana Nacional y al promediar las 13:00 esta se encontraba en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. “El soberano está diciendo en las provincias y en el área urbana que Luis Arce es un inservible y un insensible por lo tanto han pedido su renuncia. (El pedido) es la salida democrática, que aquí haya un Órgano Electoral independiente que no sea manipulado por intereses político-electorales del Gobierno y de esa manera podía retornar la estabilidad y la paz a este país”, afirmó Wilma Alanoca quien busca candidatear a la vicepresidencia junto a Morales por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) que perdió su personería jurídica. Se registraron grescas entre ciudadanos que rechazan la movilización y los marchistas.

Policía decomisa 47 cachorros de dinamita y 20.000 detonadores que iban a la marcha evista

Efectivos de la Policía decomisaron 47 cachorros de dinamita y 20.000 unidades de detonadores que, según el Gobierno, tenían como destino la marcha evista que se moviliza en la ciudad de La Paz, donde los seguidores del exjefe del MAS buscan instalar sus protestas. «En prevención de la protesta pacífica, desde el 25 de mayo estamos realizando operaciones en diversas áreas del país, que tienen por objetivo garantizar la libre transitabilidad de la población por todas las vías del país, un trabajo que ha permitido que logremos el secuestro de 20.000 unidades de detonadores y mechas de seguridad, asimismo 47 cachorros de dinamita y 55 mechas con fulminantes preparadas», detalló el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Desde este lunes grupos afines a Evo Morales se movilizan en la sede de gobierno para exigir que su jefe sea inscrito en los comicios, pese a estar inhabilitado por la Constitución. En consecuencia, dieron inicio a una serie de marchas y vigilias.

Arce advierte que «nuevas expresiones antinacionales buscan fracturar el territorio»

El presidente Luis Arce participó la mañana de este lunes en el acto de homenaje por los 216 años del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, Escolta Presidencial La Paz, ocasión en la que aseguró que «nuevas expresiones antinacionales buscan fracturar el territorio» para causar enfrentamientos entre bolivianos. «Hoy nuevamente las nuevas expresiones antinacionales buscan modificar la propiedad de los recursos para los bolivianos, retardar nuestro desarrollo, frenar la aprobación de proyectos estratégicos y evitar los avances en la gestión de Gobierno, buscan convulsionar el país, finalmente, fracturar el territorio y enfrentarnos entre hermanos«, afirmó en su discurso. Durante su intervención, Arce destacó la importancia de los Colorados de Bolivia en la gesta libertaria de la nación y en el presente, cuando —según él— hay intereses de grupos que buscan la desestabilización de su administración.

“Sabemos qué hace su familia, no se atreva a detener a Evo”, advierte diputado evista al general Illanes

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, lanzó este lunes una amenaza directa contra el general de la Policía Boliviana, José Illanes Riveros, en medio de tensiones crecientes por la posible ejecución de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. El legislador afirmó que la advertencia tiene que ver con la fiscalización que hace. En ese sentido, Arce acusó al general Illanes de haber conformado un grupo de élite policial infiltrado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con el supuesto objetivo de capturar al exmandatario, quien tiene una orden de aprehensión por un caso presunto de trata y tráfico de personas. Según el diputado, el operativo forma parte de un acuerdo político que supuestamente hará que Illanes asuma el cargo de comandante general de la Policía a cambio de cumplir la aprehensión. “También nos pasan información sobre dónde vive y quién es su familia. Así de claro y sin miedo le decimos”, sostuvo.

Ministro Ríos a diputado Arce: «Tenga cuidado con sus declaraciones, su fuero parlamentario no le alcanza»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió este lunes al diputado evista Héctor Arce que su fuero parlamentario no le alcanza para quedar impune de las amenazas que hizo contra los efectivos de las fuerzas del orden y sus familias. «Como Ministerio de Gobierno no vamos a permitir que se amenace a los miembros de la Policía pero, por sobre todo, a sus familias; tenga mucho cuidado con las declaraciones que va a verter, porque su fuero parlamentario no le alcanza para las acciones que usted está realizando, cuando más bien usted debería ser un ejemplo para la población», manifestó la autoridad en conferencia de prensa. Más temprano, el legislador leal a Evo Morales aseguró que tiene informantes que le dicen «dónde vive usted, quién es su familia, etcétera, así de claro, lo decimos sin miedo», en referencia a efectivos policiales «No permitiremos que intereses particulares (…) pretendan poner en riesgo la institucionalidad y estabilidad de nuestro país», manifestó Ríos.

Una sala de La Paz notifica a Andrónico por la audiencia del MTS

La Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz citó al presidente de la Cámara de Senadores y candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, a la audiencia que definirá un recurso contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS) respecto de su personería jurídica. La notificación, según una publicación de Radio Éxito, se realizó a las 09.59 de este lunes y fue recibida por un abogado de la Cámara de Senadores. En este caso, la denuncia fue interpuesta por Maziel Terrazas, expareja de Félix Patzi, y se refiere a la legalidad de la dirigencia del MTS. Sin embargo, Patzi defendió que la directiva fue renovada en marzo de este año y que se registró ante el Órgano Electoral esa actividad. El MTS es el sostén jurídico de dicha alianza, pues es la única organización que cuenta con personería jurídica. Aparte de ese recurso, existen al menos otros 10 que, hasta su resolución, pueden afectar las intenciones electorales de candidatos y partidos.

Camacho fustiga a Luis Arce y le exige que ‘se ponga en los zapatos de la gente’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arremetió nuevamente este lunes contra el presidente Luis Arce para recriminarle por la falta de acciones del gobierno para luchar contra la crisis que agobia a la sociedad en su conjunto, que ve día que pasa cómo se incrementan los precios de la canasta familiar, en tanto, los sectores productivos del país se ven imposibilitados de sostener sus emprendimientos por la escasez de dólares y de combustible, que ponen en jaque la economía del país. El pasado viernes, el presidente Luis Arce anunció once medidas y siete decretos supremos que tienen la intención de paliar la difícil situación económica que se cierne sobre la población boliviana; sin embargo, desde varios sectores productivos, como la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), entre otros gremios, cuestionaron esas disposiciones y relativizaron el impacto para la estabilidad al país.

Industriales no asisten a reunión convocada por el Gobierno y ven afanes políticos

Pese a que la pasada semana, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) solicitó una reunión con el Gobierno, este sector no asistió a la cita pactada para este lunes, con el fin de analizar y resolver la situación económica del país, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Queremos informar al pueblo boliviano que la reunión que se tenía que tener hoy (lunes) con la Cámara Nacional de Industrias no se va a llevar adelante, consideramos que la postura de la Cámara Nacional de Industrias es voluble y política”, aseguró. Montenegro refirió que el Gobierno nacional actuó de manera inmediata al llamado de los industriales, que el jueves pasado planteó al Gobierno el inicio de un diálogo con “soluciones concretas, efectivas y con resultados”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, indicó que la reunión que fue formalizada el viernes.

Asosur advierte exceso de regulación, trato discriminatorio y exige actualización de comisiones congeladas hace 20 años

La Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) expresó su preocupación por la crítica situación del abastecimiento de combustibles en el país y señaló que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno central no resuelven el problema de fondo y agravan las condiciones para las estaciones de servicio privadas. “La implementación inmediata de medidas que garanticen una distribución equitativa de combustibles, la actualización urgente de las comisiones por comercialización y transporte, y acciones que aseguren la sostenibilidad del sector, clave para el abastecimiento energético del país”, son las demandas del sector en un pronunciamiento emitido. En el documento, Asosur advierte que los nuevos decretos supremos emitidos en días pasados imponen un exceso de regulación sin análisis de impacto ni participación efectiva de los actores involucrados, lo que contribuye a una distribución ineficiente de carburantes.

Adepor advierte que falta de carburantes puede paralizar la siembra de invierno

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió este lunes que la falta de carburantes puede paralizar la siembra de invierno y afectar a toda la cadena productiva del país. «La situación es preocupante, prácticamente hay un desabastecimiento del combustible desde la anterior semana y obviamente que esa situación, como sector productivo, nos preocupa porque en la medida que esto se siga demorando en cuanto a la asignación de diésel suficiente a los productores, hay un riesgo potencial de que no podamos concretar la siembra de la campaña de invierno», declaró el gerente general de Anapo, Jaime Hernández. El ejecutivo del sector agregó que cuentan con un 60% de avance en la siembra de los principales granos, pero que la escasez de carburantes perjudica toda la programación del sector. «Se puede ir paralizando y poner en riesgo una importante producción de estos granos que se necesitan para abastecer otras cadenas productivas», dijo.

