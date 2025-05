Evo Morales ejerce presión y pide a sus bases no desistir e intensificar las movilizaciones

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

En Cochabamba también se registraron movilizaciones. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo sube la presión, dice que está en juego el destino de la patria y urge a sus seguidores “movilización y compromiso”. Sala Constitucional de Beni emite otra medida cautelar que prohíbe al TSE habilitar al MTS para las elecciones. «Sabemos de dónde son, sabemos dónde viven», cocaleros amenazan a jefes militares que buscan a Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Evo sube la presión, dice que está en juego el destino de la patria y urge a sus seguidores “movilización y compromiso”

El expresidente Evo Morales publicó un mensaje en el que llama a sus seguidores a mantener las movilizaciones con las cuales exigen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inscriba como candidato en los comicios presidenciales del 17 de agosto. El exmandatario aseguró que “en estas elecciones está en juego el destino de nuestra patria, el futuro de nuestros hijos y de nuestras luchas históricas”. “Necesitamos unidad, conciencia, movilización y compromiso para vencer una vez más, como lo hicimos antes. No por ambición, sino por convicción. No por poder, sino por el pueblo”, reseña parte de su publicación en las redes sociales. El mensaje del líder de los cocaleros del trópico surge en medio de las movilizaciones que los evistas cumple en La Paz y en otros puntos del país, entre ellas la carretera antigua que une a Cochabamba con Santa Cruz. Morales no pudo inscribir su candidatura puesto que los partidos con los cuales había pactado -Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).

https://eju.tv/2025/05/evo-sube-la-presion-dice-que-esta-en-juego-el-destino-de-la-patria-y-urge-a-sus-seguidores-movilizacion-y-compromiso/

Cuarto día de movilizaciones evistas en la plaza Abaroa termina con gasificación y al menos cuatro aprehendidos

Las movilizaciones que realizan los seguidores del expresidente Evo Morales y militantes de Pan-Bol ingresaron este jueves en su cuarto día consecutivo, con enfrentamientos en inmediaciones de la plaza Abaroa, en la ciudad de La Paz, donde está ubicada las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esta jornada, el conflicto se registró antes de las 16.00 horas, el hecho dejó como saldo al menos cuatro personas aprehendidas, quienes exigen que se inscriba a su candidato presidencial. La protesta, liderada por simpatizantes del partido Pan-Bol y del bloque Evo Pueblo, busca ingresar una nota al órgano electoral. No obstante, desde el lugar se reportó que los seguidores hicieron uso de petardos, palos y piedras, lo que generó que los Policías que resguardan la oficina pública respondan con gasificación. «Estamos con una carta de Pan-Bol para pedir al TSE que reciba nuestra documentación, pero lo único que hemos recibido es gasificación», denunció Ruth Nina, vicepresidenta de Pan-Bol.

https://eju.tv/2025/05/cuarto-dia-de-movilizaciones-evistas-en-la-plaza-abaroa-termina-con-gasificacion-y-al-menos-cuatro-aprehendidos/

Sala Constitucional de Beni emite otra medida cautelar que prohíbe al TSE habilitar al MTS para las elecciones

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni emitió una nueva medida cautelar que prohíbe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar al Movimiento Tercer Sistema (MTS) para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Además, exhorta a esa instancia a emitir de inmediato la resolución de cancelación de la personería jurídica de esa organización política. “En procura de evitar un daño inminente, irreparable o irremediable a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de ambas partes (…), esta sala ordena, como medida cautelar, la suspensión de la participación del partido político Movimiento Tercer Sistema (MTS) en los comicios del 17 de agosto, debiendo suspenderse la inscripción de candidaturas del MTS”, se lee en la resolución judicial. El lunes 26 de mayo, la sala constitucional beniana ordenó al TSE iniciar un proceso sumario para la cancelación de la personería jurídica de ese partido.

https://eju.tv/2025/05/sala-constitucional-de-beni-emite-otra-medida-cautelar-que-prohibe-al-tse-habilitar-al-mts-para-las-elecciones/

«Sabemos de dónde son, sabemos dónde viven», cocaleros amenazan a jefes militares que buscan a Evo

Los dirigentes cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba amenazaron la mañana de este jueves a los jefes militares que supuestamente coordinan una operación para ejecutar el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. «Sabemos de dónde son, sabemos dónde viven, sabemos de las operaciones que están realizando en el trópico de Cochabamba, una de las prioridades de los compañeros de base siempre ha sido y va a ser defender la vida de nuestro comandante Evo Morales Ayma», declaró el secretario general de la Federación Carrasco Tropical, Gastón Ledezma. Los secretarios que responden a los intereses de Morales presentaron en conferencia de prensa los nombres y cargos de los supuestos uniformados que organizan el operativo y acusaron a tres allegados del presidente Luis Arce de ser los ideólogos del plan. «No es en son de amenaza, esto va a ser una reacción de nuestros compañeros que no van a aceptar por ningún motivo la aprehensión”, dijeron.

https://eju.tv/2025/05/sabemos-de-donde-son-sabemos-donde-viven-cocaleros-amenazan-a-jefes-militares-que-buscan-a-evo/

Fiscalía cuestiona la detención domiciliaria otorgada a la juez que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, expresó su desacuerdo con la decisión judicial que ordena la aplicación de medidas sustitutivas a favor de la jueza Lilian Moreno, investigada dentro del denominado caso Evo. Zeballos manifestó este jueves que no se han remitido los antecedentes necesarios para justificar dicha decisión judicial, que dispone la salida de la cárcel de Palmasola de Moreno para cumplir una detención domiciliaria con escolta policial. Moreno fue acusada de supuestamente favorecer a Morales, quien es investigado en Tarija por un caso de trata por la supuesta relación que mantuvo con una menor de edad con quien procreó una hija cuando era presidente. Está previsto que este viernes, Moreno abandone el penal cruceño donde aún está recluida desde los primeros días de mayo. La jueza enfrentó una audiencia cautelar en la que se la imputó por los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad e incumplimiento de deberes.

https://eju.tv/2025/05/fiscalia-cuestiona-la-detencion-domiciliaria-otorgada-a-la-juez-que-dejo-sin-efecto-la-orden-de-aprehension-contra-evo/

Camacho fustiga al gobierno por informe adverso del FMI y ratifica su confianza en los ‘100 días’ de Doria Medina

En medio de un contexto económico marcado por la escasez de combustibles, la inflación persistente y el creciente descontento ciudadano, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fustigó al gobierno de Luis Arce Catacora por supuestamente intentar postergar la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de ocultar lo que denominó como un ‘rotundo fracaso’ del modelo económico actual. Según una denuncia de Jorge Tuto Quiroga hecha en sus redes sociales, el gobierno pidió ‘esconder’ 28 días, a partir del 2 de este mes, el informe del organismo internacional sobre la economía nacional que fue elaborado por sus expertos. La publicación de la página oficial del FMI refiere que “las autoridades (de Bolivia) necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe del personal preparado para la consideración de la junta y se espera una decisión final dentro de los 28 días a partir de la fecha de consideración de la junta”.

https://eju.tv/2025/05/camacho-fustiga-al-gobierno-por-informe-adverso-del-fmi-y-ratifica-su-confianza-en-los-100-dias-de-doria-medina/

Gobierno dice que no era obligatorio publicar el informe del FMI y culpa a legisladores por la crisis

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respondió este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la publicación del informe Artículo IV, que preparó sobre la situación económica del país. La autoridad sostuvo que el Gobierno no tiene la obligación de divulgar el documento y culpó a los legisladores por no aprobar los créditos que permitirían una mejor situación. «No se tiene la obligatoriedad de ser difundido (el informe), es una atribución del país autorizar su publicación, pedir plazo para seguir revisando en términos internos de su pertinencia, y no autorizar su publicación si el país no tiene ni un programa con el FMI», declaró la autoridad, en conferencia de prensa. La tarde del miércoles 28 de mayo el expresidente Jorge Tuto Quiroga publicó en sus redes sociales que el Gobierno de Luis Arce había pedido al FMI retrasar por 28 días la divulgación del reporte de la institución, que muestra la situación económica del país en cuanto a la proyección de crecimiento y de inflación para 2025.

https://eju.tv/2025/05/gobierno-dice-que-no-era-obligatorio-publicar-el-informe-del-fmi-y-culpa-a-legisladores-por-la-crisis/

El BCB promueve el ahorro en UFV y un experto afirma que la falta de credibilidad limita su efectividad

Tras las medidas económicas anunciadas la anterior semana por el Gobierno, el Banco Central de Bolivia (BCB) ahora promueve el ahorro en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) como una alternativa para proteger el poder adquisitivo de la población frente a la inflación. Sin embargo, un analista afirma que la iniciativa enfrenta un obstáculo mayor, en referencia a la pérdida de confianza hacia las autoridades y en la política monetaria vigente. El gerente de Operaciones Monetarias del BCB, Abraham Churata, explicó este jueves que el ahorro en UFV permite que las personas protejan sus recursos ante la variación de los precios, debido a que está indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se actualiza de manera diaria. En ese sentido, dijo que el ente emsor busca incentivar a la población a optar por instrumentos financieros que conserven el valor real de sus ahorros frente a la inflación. La UFV es un índice calculado por el BCB de manera diaria.

https://eju.tv/2025/05/el-bcb-promueve-ahorro-en-ufv-y-un-experto-afirma-que-la-falta-de-credibilidad-limita-su-efectividad/

Ministro «desmiente» decreto que autoriza quemas, aunque previamente lo anunció para los próximos días

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, desmintió la existencia de un decreto que autorice las quemas, aunque dos días antes anunció que será emitido en los próximos días con la finalidad de dar “una autorización limitada para el chaqueo”. “Por favor no hagan política partidaria con el medio ambiente, quiero desmentir categóricamente la existencia de un decreto que autorice quemas”, dijo Ruiz en su cuenta de Facebook este miércoles, aunque el lunes, durante una conferencia de prensa, adelantó que el plan de prevención de incendios incluye un decreto para que las quemas sean limitadas. “Hemos tenido una pausa ambiental, para que volvamos a la normalidad se va a emitir un decreto en los próximos días, eso va a dar un lapso de tiempo para que los productores puedan acceder a hacer los chaqueos y luego se va a cortar, va a ser por un lapso de tiempo”, dijo Ruiz el lunes, según se puede escuchar en la transmisión de streaming que hizo su propio despacho.

https://eju.tv/2025/05/ministro-desmiente-decreto-que-autoriza-quemas-aunque-previamente-lo-anuncio-para-los-proximos-dias/

Bolivia deberá pagar intereses al FMI hasta 2029 por el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG)

Por el uso de las reservas internaciones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que realizó Bolivia, para cancelar parte de las obligaciones por la deuda externa, deberá pagar intereses hasta el año 2029 al Fondo Monetario Internacional (FMI). En diciembre de 2022, Bolivia tenía reservas en Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a 533,5 millones de dólares, en noviembre de 2024, el stock se redujo a 0,5 millones de dólares, aunque en abril de este año hay una recuperación y se cuenta con 20,2 millones de dólares, según información publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB). El FMI, en su página web, revela las obligaciones vencidas y pagos proyectados al organismo internacional que debe realizar Bolivia. Los datos de estos intereses están en DEG y se basan en el uso actual de los recursos y tenencias de DEG. Los DEG son un activo de reserva internacional, su valor se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar de EEUU, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.

https://eju.tv/2025/05/bolivia-debera-pagar-intereses-al-fmi-hasta-2029-por-el-uso-de-los-derechos-especiales-de-giro-deg/