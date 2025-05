La UPEA ofrece papa desde Bs. 15 la arroba en su sede de Kallutaca-Laja; surgen felicitaciones y críticas

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) pusieron a la venta la papa desde Bs 15 hasta Bs 40 la arroba, en su sede de Kallutaca, en el municipio de Laja de la provincia Los Andes

“Este emprendimiento busca apoyar la formación práctica de los universitarios y ofrecer alimentos a bajo costo. Para más información y pedidos, se puede contactar al número 71973926”, seña la nota de prensa de esa casa de estudio.

Precios por arroba: primera, Bs 40; segunda, Bs 35; tercera, Bs 30; cuarta, Bs 20 y quinta, Bs 15. La venta directa de este producto causó aceptación y felicitaciones hacia los universitarios.

“Muchas gracias, a estas alturas todos venden mucho más caro, porque dicen que no hay dólar, es triste para los que no tienen trabajo y se solventa solos, los precios están accesibles”, dijo Lenny.

“Chicos felicidades mucha conciencia en estos jóvenes y son empáticos con la sociedad. Los estudiantes economistas deberían vender productos de la fábrica al consumidor y vea cuando se gana y combatir el agio y especulación”, indicó Martha Zenteno.

Pero, también surgieron críticas por el bajo costo porque en comparación de los otros productos de la canasta familiar, en la actualidad volvieron a incrementarse hasta en un 100%.

“No lo puedo creer, tan barato, acaso no les cuesta sembrar, cosechar, seleccionar, comprar abono, trasladar de un lado a otro. Yo en particular no lo vendería a ese precio no sale ni para comprar combustible, es demasiado”, manifestó, Aurelia Mamani.

“Por qué están barateando, el precio de la papa tiene que ser igual a igual con arroz y fideo”, señaló Octano Ramos