Ni Evo ni Andrónico: advierten que el Ejecutivo quiere a Del Castillo como único candidato

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El constitucionalista William Herrera advirtió que el Órgano Ejecutivo busca imponer al actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como único candidato en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, dejando fuera de la contienda a Evo Morales y Andrónico Rodríguez.

En entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el constitucionalista Herrera expresó su preocupación por la falta de independencia del Órgano Electoral y la injerencia del Ejecutivo en el proceso democrático.

“No confío en el Tribunal, en los autoprorrogados. Veo que el Poder Electoral está totalmente delicado, y lo veo al Órgano Ejecutivo, digamos, un poco tomando la batuta y decidiendo”, afirmó el constitucionalista.

En ese marco, subrayó que al Gobierno nacional “no le interesa que vaya Andrónico ni Evo Morales. Lo que quiere es que su candidato, Eduardo Del Castillo, vaya solo, con la perspectiva de que haya una unidad en el movimiento popular a la fuerza”.

Respecto a la posibilidad de que la ley de preclusión sea una garantía suficiente para la realización de elecciones, Herrera fue enfático al señalar “no, no es suficiente. Es muy relativa, porque ya está en la normativa, en la Ley del Régimen Electoral”.

El especialista explicó que existen cuatro leyes clave que debieron haberse aprobado para fortalecer el proceso electoral, incluyendo una que garantice a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un juicio de responsabilidades. Sin embargo, ninguna de esas leyes fue sancionada, lo que, a su juicio, demuestra una “complicidad colectiva” entre las instituciones del Estado.

En su análisis, también criticó el papel de la Asamblea Legislativa en la crisis institucional, pues no hizo su trabajo bien, porque “le daba pie al Tribunal Constitucional para que anule lo que hacía la Asamblea. Y esta no decía nada, aguantaba, sacaba otra cosita y estaba”.

Agregó que lo mismo ocurre con el Órgano Electoral, que no ha depurado a los partidos que no alcanzaron el 3% de votación en comicios anteriores, como establece la ley electoral.

“El Tribunal Supremo Electoral debió dar de baja a esos partidos, y no lo hizo. Entonces, pasa una elección y el partido que no haya alcanzado más del 3% debe ser eliminado. Esa norma no se está aplicando”, concluyó Herrera.