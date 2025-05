Roberto Ríos asume como ministro de Gobierno y advierte que no permitirá que la paz social se ponga en riesgo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Foto: captura pantalla BTV

Roberto Ríos afirma que no permitirá que se pongan en riesgo la democracia y la seguridad de los bolivianos; uno por uno: ¿quiénes son y cuál es la trayectoria de los 10 aspirantes a la Presidencia?; y, confirman que el presidente Arce es candidato a senador por La Paz eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Roberto Ríos afirma que no permitirá que se pongan en riesgo la democracia y la seguridad de los bolivianos

Roberto Ignacio Ríos Sanjinés, hasta la pasada jornada viceministro de Seguridad Ciudadana, asumió este martes como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Eduardo del Castillo, quien dejó el cargo para postularse como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales programadas para el 17 de agosto. Ríos Sanjinés es economista de formación y cuenta con una maestría en Gestión y Políticas Públicas. Ha desempeñado funciones en el Ministerio de Gobierno como viceministro de Seguridad Ciudadana desde abril de 2021. “Asumo este cargo con absoluta responsabilidad, hago pública mi palabra de trabajar arduamente por la seguridad interna del país Bolivia enfrenta discursos de odio y amenazas que buscan desestabilizar al gobierno democráticamente elegido, quiero ser firme, no permitiré que esa paz se ponga en riesgo; eso no se negocia, se garantiza”, afirmó.

https://eju.tv/2025/05/roberto-rios-afirma-que-no-permitira-que-se-pongan-en-riesgo-la-democracia-y-la-seguridad-de-los-bolivianos/

Uno por uno: ¿quiénes son y cuál es la trayectoria de los 10 aspirantes a la Presidencia?

Hasta la medianoche del lunes 19 de mayo, cinco organizaciones y la misma cantidad de alianzas políticas habilitadas para participar en los comicios generales presentaron sus listas y estos son los 10 aspirantes a la Presidencia del Estado. Samuel Doria Medina / Alianza Unidad. Político y empresario. Jorge Tuto Quiroga / Alianza Libre. Expresidente de Bolivia. Jaime Dunn / Nueva Generación Patriótica: analista financiero. Rodrigo Paz Pereira / Partido Demócrata Cristiano. Senador tarijeño por Comunidad Ciudadana. Eduardo del Castillo / Movimiento Al Socialismo. Fue ministro de Gobierno. Manfred Reyes Villa / APB Súmate. Alcalde de Cochabamba. Eva Copa Murga / Morena. Alcaldesa de El Alto. Jhonny Fernández / Unidad Cívica Solidaridad. Burgomaestre de la capital oriental. Paulo César Rodrigo Folster / Acción Democrática Nacionalista. Empresario y dirigente deportivo. Andrónico Rodríguez / Alianza Popular. Presidente de la Cámara de Senadores.

https://eju.tv/2025/05/uno-por-uno-quienes-son-y-cual-es-la-trayectoria-de-los-10-aspirantes-a-la-presidencia/

Analistas ven «decadencia» y el fin de ciclo de partidos políticos, tras improvisación en candidaturas

Los analistas políticos Marcelo Silva y Jerjes Justiniano observaron la presentación de candidaturas para los cargos de presidente y vicepresidente del Bolivia a «última hora», con cambios e improvisación. Así, para Marcelo Silva, lo sucedido este lunes y las últimas semanas expresa «la decadencia del sistema de partidos políticos y del sistema político en Bolivia» con los cambios «a última hora» de candidatos vicepresidenciales y presidenciales. «Son partidos sin identidad, que no tienen nada absolutamente, no tienen una organización, solo tienen un papelito que vale, que se llama personería jurídica. No se puede tener un sistema de partidos políticos ni aspirar a una renovación política si no los tienes fuertes», afirmó. A su vez, Jerjes Justiniano consideró que estamos «en el fin de un ciclo». «Es una crisis política, una demostración de que el ciclo termina y tiene que haber una transformación, una ley de partidos políticos que los obligue a modernizarse», afirmó.

https://eju.tv/2025/05/analistas-ven-decadencia-y-el-fin-de-ciclo-de-partidos-politicos-tras-improvisacion-en-candidaturas/

Confirman que el presidente Arce es candidato a senador por La Paz

Luis Arce, actual presidente del Estado, se postula oficialmente como primer candidato al Senado por el MAS en el departamento de La Paz, según confirmaron fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a Brújula Digital. El propio Arce acudió a las oficinas del TSE en el acto de formalización de la inscripción en horas cercanas a la medianoche del lunes, liderando una marcha de cientos de personas, la mayoría de ellos funcionarios públicos y simpatizantes del MAS. El mandatario recientemente declinó su postulación a la presidencia ante presiones de su propio partido debido a su bajo respaldo electoral y la posibilidad de que el MAS pierda su personería jurídica, que ocurriría si no obtiene el 3% de los votos. Ahora Eduardo del Castillo, el exministro de Gobierno, tiene la tarea de superar esa cifra. Se cree que Arce busca de esta manera tener relevancia en la próxima gestión, si es que resulta elegido, además de la protección que entraña ser legislador.

https://eju.tv/2025/05/confirman-que-el-presidente-arce-es-candidato-a-senador-por-la-paz/

Chávez contradice a Evo Morales y afirma que solo se envió la documentación de los candidatos por correo electrónico

El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, confirmó este martes en conferencia de prensa que la fórmula presidencial encabezada por el líder cocalero no pudo ser inscrita de forma presencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de agosto; debido a que, en cinco oportunidades, las autoridades electorales rechazaron recibir a los delegados; sin embargo, ante el riesgo de preclusión, los documentos del binomio y los postulantes a asambleístas nacionales fueron enviados vía correo electrónico. El TSE no permitió el ingreso de los delegados del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) a las instalaciones dispuestas para la recepción de la documentación de los diferentes candidatos, porque ese partido ya no tiene personalidad jurídica registrada ante el ente electoral; en tal sentido, al no tener una organización política legalmente habilitada, los policías que hicieron un cordón de seguridad en la plaza Abaroa negaron la solicitud de los encomendados para esa tarea.

https://eju.tv/2025/05/chavez-contradice-a-evo-morales-y-afirma-que-solo-se-envio-la-documentacion-de-los-candidatos-por-correo-electronico/

“No la conocemos, no se le ha visto hacer trabajo político”, bases androniquistas expresan molestia por candidatura de Prado

La designación de Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular, para acompañar a Andrónico Rodríguez en las elecciones generales del 17 de agosto próximo, genera malestar en las bases del bloque androniquista. Darwin Choquerive, exdirigente del MAS en Santa Cruz, aseguró este martes que a la ahora candidata “no se la vio hacer trabajo político” y que su postulación no responde al trabajo orgánico que caracteriza al movimiento. “Hay inconformidad quizás porque a la candidata no se la vio hacer trabajo político, que es algo que generalmente los dirigentes evalúan. Quizás tampoco goza de la confianza, bueno, para qué vamos a mentir, hay bastante disconformidad”, declaró Choquerive, quien reflejó el sentir de los militantes contra Prada. El dirigente también señaló que la molestia se agravó por presuntas irregularidades en la conformación de las listas y denunció la posibilidad de un sabotaje, tanto interno como externo.

https://eju.tv/2025/05/no-la-conocemos-no-se-le-ha-visto-hacer-trabajo-politico-bases-androniquistas-expresan-molestia-por-candidatura-de-prado/

Loza sobre candidatos de Andrónico: «No sé qué será, todo un ‘pejtu’ (revuelto)»

El senador evista Leonardo Loza criticó este martes al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, de quien dijo que su lista de postulantes para las elecciones «es todo un pejtu«, o «revuelto», en aymara. «Ya no se sabe si (Andrónico) es de la izquierda, si es de la derecha, centroizquierda, centroderecha, cuál será su origen; en Cochabamba decimos, en quechua, todo un pejtu», declaró el seguidor de Evo Morales. La noche del lunes 19 de mayo, el presidente del Senado presentó su candidatura a la Presidencia con la Alianza Popular, que está observada por el TSE y cuya habilitación para los comicios está en suspenso. Al respecto, Loza sostuvo que todo es parte de un plan para «disimular» el favoritismo que tiene el sistema electoral con Rodríguez. «Lamentablemente no sé si estará habilitado o no habilitado, pero estoy seguro esto (la observación a la candidatura) es para disimular, esto es para aparentar, tarde o temprano lo van a habilitar», manifestó.

https://eju.tv/2025/05/loza-sobre-candidatos-de-andronico-no-se-que-sera-todo-un-pejtu-revuelto/

“Mi principal enemigo es Morales”: Candidato Del Castillo dice que Evo no entiende que está inhabilitado

El exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, apuntó a Evo Morales como su “principal enemigo” y cuestionó que el exmandatario no entienda que está inhabilitado por la Constitución Política del Estado para aspirar a más periodos de gobierno. “Mi principal enemigo es el señor Morales. Esta persona no entiende que no puede estar habilitado para las elecciones del 17 de agosto. No tiene partido político, lo ha inhabilitado la Constitución Política del Estado, lo ha inhabilitado el pueblo en un referéndum”, precisó. La facción evista no logró inscribir al binomio Evo Morales y Wilma Alanoca ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque el partido con el que pretendían competir se quedó sin personería jurídica. El abogado Wilfredo Chávez explicó que intentaron inscribir a sus candidatos con el partido Pan-Bol, pero no lograron hacerlo, anunció acciones legales.

https://eju.tv/2025/05/mi-principal-enemigo-es-morales-candidato-del-castillo-dice-que-evo-no-entiende-que-esta-inhabilitado/

Sin pruebas, sin garantías, sin justicia: El encarcelamiento arbitrario de Fernando Hamdan

El 26 de junio de 2024, Bolivia vivió un momento de alta tensión institucional cuando el general Juan José Zúñiga encabezó una supuesta intentona de golpe militar contra el gobierno de Luis Arce. Aunque el operativo fue desarticulado rápidamente, el saldo fue la aprehensión de 25 personas. Entre ellas, días después, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan. Según el Informe sobre detenciones y persecución política en Bolivia, elaborado por la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el caso de Hamdan constituye uno de los más graves ejemplos de criminalización del activismo en el país. Fue secuestrado, incomunicado, y luego acusado sin pruebas por alzamiento armado y terrorismo. “Fui secuestrado en la madrugada del domingo 7 de julio cuando retornaba con mi pareja de una reunión social”, relató Hamdan desde la cárcel de San Pedro, donde cumple detención preventiva desde hace más de diez meses.

https://eju.tv/2025/05/sin-pruebas-sin-garantias-sin-justicia-el-encarcelamiento-arbitrario-de-fernando-hamdan/

Venta de aceite refinado en Emapa se triplica por sobredemanda y anuncian regulación a la compra

La venta de aceite refinado en las tiendas y supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se triplicó ante la sobredemanda y ante ello el Gobierno nacional anunció que la compra del producto será regulada. “En el caso de Emapa, se vende alrededor de 1.000, 1.400, 1.500 hasta 2.000 unidades por día; ahora hemos verificado que se ha duplicado, triplicado, 3.500, 4.500 unidades diarias”, informó este martes el viceministro de Políticas de Industrialización Luis Siles. Anunció que ante la sobredemanda de aceite comestible en los puntos de venta de Emapa, se regulará la venta “Y le pedimos a la ciudadanía un poco de tranquilidad, de certidumbre. En el caso de los supermercados no hay necesidad de comprar más de lo que se requiere, está regulado el precio en los supermercados”, instó. Señaló que, tras reunirse con la industria oleaginosa, se evidenció que este sector vende la botella con aceite refinado por debajo del precio regulado que es de Bs 14.

https://eju.tv/2025/05/venta-de-aceite-refinado-en-emapa-se-triplica-por-sobredemanda-y-anuncian-regulacion-a-la-compra/