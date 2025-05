Seguidores de Evo Morales y Andrónico Rodríguez en pie de guerra; convocan a movilizaciones por separado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los evistas se movilizaron el jueves en Cochabamba. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evistas convocan a una nueva movilización en apoyo a Morales. Félix Patzi convoca a una movilización nacional para defender la sigla del MTS y la candidatura de Andrónico. “Si no hay garantías, mejor es irse a casa”, vocal Vargas no descarta su renuncia al TSE. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evistas convocan a una nueva movilización en apoyo a Morales

Con el objetivo de insistir en la inscripción de Evo Morales como candidato a la presidencia, los evistas volverán a marchar en La Paz. La movilización también será en contra de la crisis económica que atraviesa el país. «El gobierno traidor viene utilizando un nuevo método judicial denominado «Lawfare o Guerra Jurídica», con la única finalidad de impedir o proscribir de la vida política a nuestro líder nato e indiscutible Evo Morales Ayma», reza parte del comunicado. Con ese fin, los seguidores de Morales convocaron para una marcha que se realizará el lunes 26 de mayo. Según el documento, se concentrará en la avenida Montes a las 10.00. Será la segunda marcha evista en menos de dos semanas. La primera ocurrió el pasado viernes 16 de mayo. Los seguidores del dirigente cocalero indicaron que «se encuentra plenamente habilitado», pese a que el referéndum de 2016, la Constitución y el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmaron que no lo está.

– Félix Patzi convoca a una movilización nacional para defender la sigla del MTS y la candidatura de Andrónico

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, denunció este jueves por la tarde una serie de acciones judiciales que, según afirmó, buscan excluir a la Alianza Popular y a su candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, del proceso electoral del 17 de agosto próximo. Frente a esta situación, Patzi convocó a una movilización general desde el viernes 23 de mayo en las diferentes regiones del país como una forma de defensa de la democracia, la sigla del MTS y la candidatura de Rodríguez. La decisión se da luego de que dos salas constitucionales, de La Paz y de Beni, postergaron las audiencias para la siguiente semana. «Como Alianza Popular solicitamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriba a todos nuestros candidatos de manera definitiva. Segundo, convocamos a todas las organizaciones sociales a la cabeza de sus candidatos a la movilización general del país, porque es la única forma de defender la democracia”, convocó Patzi.

– No descartan que Andrónico se sume a movilizaciones evistas si es inhabilitado

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, no descartó que en una eventual inhabilitación del senador Andrónico Rodríguez como candidato a las elecciones generales de 2025, éste podría sumarse a las movilizaciones convocada por el evismo, situación que podría, incluso, desencadenar en una movilización social masiva. “No creo que solamente eso sumaría esto, no sabemos quiénes van a votar por Andrónico Rodríguez, no sabemos quiénes van a votar por Manfred Reyes Villa o Tuto Quiroga, entonces toda esta población al sentirse ofendido en sus derechos fundamentales políticos, me imagino que toda la población se va a movilizar, porque no solamente están provocando a la militancia de Evo Morales”, señaló Ajpi en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El legislador advirtió que cualquier intento de vulnerar derechos políticos podría tener consecuencias imprevisibles.

– William Herrera: las elecciones y el sistema democrático están en peligro

El reconocido constitucionalista William Herrera advirtió que tanto las elecciones generales previstas para el 17 de agosto como el sistema democrático boliviano están en serio riesgo, debido a una combinación de crisis institucional, falta de voluntad política y la creciente ola de demandas judiciales que socavan el proceso electoral. “Yo venía diciéndolo desde hace tiempo, y no soy el único: las elecciones están en peligro. Y ahora no solo las elecciones, el sistema democrático también está en peligro”, alertó Herrera en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Según el jurista, ya suman alrededor de 20 las demandas presentadas ante el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral. “Anoche el vocal Tahuichi decía que ya iban 14, y en plena audiencia le anunciaron que había cinco más. Redondeémoslo a 20. Y de anoche hasta ahora, quién sabe cuántas más”, dijo.

– “Si no hay garantías, mejor es irse a casa”, vocal Vargas no descarta su renuncia al TSE

En medio de la creciente tensión por las acciones legales que amenazan la realización de las elecciones generales en Bolivia, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, no descartó su renuncia si no se garantizan las condiciones mínimas de integridad y paz social para llevar adelante el proceso electoral. “Si no hay las garantías necesarias para poder ejecutar un proceso electoral, mejor es irse a su casa”, afirmó. El vocal, visiblemente preocupado, recalcó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero admitió que está analizando seriamente la posibilidad de dejar su cargo. “Yo no puedo hablar por los demás vocales, yo hablo por mí”, dijo y agregó que “no se descarta ninguna renuncia” en caso de que las condiciones actuales no mejoren. El vocal del TSE explicó que esas garantías incluyen la paz social y la no interferencia en el trabajo del Tribunal Electoral, pilares que, a su juicio, no están asegurados en el escenario actual.

– TSE exhorta a jueces constitucionales a respetar las competencias del Órgano Electoral

Luego de conocerse la presentación de cerca de una decena de recursos judiciales en contra de organizaciones políticas, procesos que pondrían en riesgo los comicios generales, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortaron a jueces constitucionales a respetar las competencias del Órgano Electoral. “El TSE exhorta a las y los jueces constitucionales a actuar en apego de la Constitución Política del Estado y a respetar las competencias del Órgano Electoral Plurinacional”, se lee en el pronunciamiento que fue emitido la tarde de este jueves por el TSE. En el documento, el TSE señala que en los últimos días se conoció la interposición de recursos legales en diferentes salas constitucionales del país, relacionados con las organizaciones políticas que se registraron ante el GTSE para participar en las elecciones generales. En ese sentido, el TSE reafirma su compromiso de garantizar la realización de los comicios generales.

– Ministro de Justicia pide al presidente del Senado convocar a sesión para aprobar la ley de preclusión y “blindar” las elecciones

El ministro de Justicia, César Siles, pidió al candidato y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que convoque a una sesión para aprobar la ley de resguardo del principio de preclusión. El objetivo, según la autoridad, es garantizar las elecciones generales frente a las acciones judiciales contra las organizaciones políticas participantes. “Exhortamos a la Cámara de Senadores a pronunciarse ahora. No nos cuesta nada convocar a una sesión de la Cámara de Senadores y aprobar este proyecto, para garantizar y blindar las Elecciones Generales del 17 de agosto”, insistió Siles. El 15 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 428/2024-2025 “de modificación a las leyes N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, de 16 de junio de 2010, y N° 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010”. El objetivo es garantizar el principio de preclusión para los procesos electorales.

– Camacho presenta acción de libertad contra tribunal que le negó recurso y la modificación de medidas cautelares

Este jueves el abogado Martín Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, presentó una acción de libertad en contra de los miembros del Tribunal de Sentencia a cargo del juicio por la crisis del 2019, denunciando que le negó un recurso constitucional y la modificación de sus medidas cautelares. “Presentamos una acción de libertad en contra de los miembros del tribunal de sentencia donde se sigue el proceso por la crisis del 2019. Exigimos la liberación del gobernador al haberse negado una audiencia a la cesación de detención preventiva por motivos de salud”, indicó la defensa de la autoridad recluida en el penal de Chonchocoro. El abogado agregó que el tribunal se negó a una modificación de las medidas cautelares e hizo referencia a la resolución del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes determinaron que la aprehensión y detención de Luis Fernando Camacho son ilegales.

– En proceso abreviado, sentencian a dos años de cárcel al acusado de ser el “ideólogo” de la toma militar

En una audiencia de proceso abreviado, se sentenció a dos años de cárcel a Aníbal Aguilar, el civil señalado por el Gobierno de ser el “ideólogo” de la toma militar de la plaza Murillo, ocurrido el 26 de junio de 2024. El fiscal del caso Omar Mejillones indicó que la determinación fue dictada por los delitos de terrorismo y alzamiento armado en grado de complicidad, según Erbol. Señaló que desconoce si Aguilar permanece en prisión o ya fue liberado, debido a que la pena es menor y el sentenciado puede obtener suspensión condicional de la condena. A finales de junio del año pasado, Aguilar fue aprehendido y presentado por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como el “asesor” e “ideólogo central” de la acción militar dirigido por el excomandante del Ejército general Juan José Zúñiga en la plaza Murillo. Aguilar fue asesor del Ministerio de Defensa hasta el día en que sucedieron los hechos en plaza Murillo.

– Vinculación de exjefe policial con el PCC: viceministro Mamani asegura sanciones contundentes

Tras la aprehensión del mayor Gabriel Jesús S. H., el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que se investiga los vínculos que tenía este exjefe policial con uno de los cabecillas del Primer Comando de la Capital (PCC), Marcos Roberto Almeida, alias «Tuta». «Si se corrobora que tenía vínculos, se va a sancionar con todo el peso de la ley, porque esta clase de elementos lo que hacen es dañar la imagen de la Policía Boliviana. Además, se va a iniciar un proceso disciplinario», afirmó Mamani. La autoridad afirmó que este tipo de actos «manchan la imagen de la Policía». «Nosotros hemos sancionado con todo el peso de la ley a policías identificados. En caso que se evidencie algún delito, se va a sancionar con todo el peso de la ley», señaló. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas también informó que aún se está a la espera de confirmar si otros efectivos policiales están implicados.