Tarija: José Yucra cuestiona fallo del TCP que inhabilita a Evo Morales y lo califica de ilegal e inconstitucional

El asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo (MAS) en Tarija, José Yucra, rechazó de manera enfática la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de inhabilitar a Evo Morales como candidato presidencial, calificando el fallo como ilegal, arbitrario e inconstitucional.

Fuente: La Voz de Tarija

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esta decisión carece de legalidad porque proviene de magistrados autoprorrogados, cuyas resoluciones no tienen ninguna validez jurídica”, declaró Yucra, cuestionando la legitimidad de los actuales integrantes del TCP, quienes se mantienen en sus cargos pese a que su mandato constitucional ya concluyó.

Asimismo, el asambleísta enfatizó que el Tribunal Constitucional no tiene la atribución de modificar la Constitución Política del Estado, ya que su rol se limita a la interpretación normativa y no a la reforma constitucional. “El TCP no puede modificar la Carta Magna, no le corresponde ni tiene facultades para hacerlo”, sostuvo.

Yucra consideró que este fallo responde a intereses políticos que buscan frenar la candidatura de Morales e impedir su retorno al escenario electoral. “Se trata de una maniobra para proscribir a Evo y vulnerar el derecho del pueblo a elegir libremente a su candidato”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a mantenerse alertas y a defender la democracia y la legalidad frente a lo que considera un atropello institucional sin precedentes.