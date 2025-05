«Todos estamos en emergencia»: La CAO advierte con desabastecimiento de alimentos por falta de combustible

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), mantiene su emergencia ante la falta de combustible en todo el país.

1.2 millones de hectáreas es lo que pretende sembrar el sector agro productivo, sin embargo, existe incertidumbre por la falta de combustible.

«Ya es el pan de cada día, el tema de combustible. No nos olvidemos ya estamos un poquito arriba del 50% de la siembra de invierno. 1.2 millones de hectáreas tenemos que sembrar en invierno. Exigimos que haya combustible, hay provincias que tienen y otras que no tienen y las que no tienen estamos pagando 8,9 y 10 bolivianos en el mercado negro», indicó Klaus Frerking, presidente de la CAO.

El presidente de la CAO exige al Gobierno una solución definitiva ante la crisis que ha provocado la falta de combustible.

«Desde el año pasado vienen tomando decisiones que no son de fondo, que son decisiones que son parches, decisiones del momento. No hay dólares, las calles habla, el ciudadano lo siento y sufrimos», señaló Frerking.

Frerking ratificó el pedido de la liberación de exportaciones que ayuden al sector productivo.