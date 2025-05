UCS y los operadores de Andrónico Rodríguez se reúnen para gestar una muy posible alianza

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

UCS convoca a su dirigencia a una asamblea de emergencia en puertas de un posible acuerdo con Andrónico. Evo Pueblo pide a la Defensoría interceder ante el TSE para la inscripción de sus candidatos. Inflación de 15,1% y crecimiento de 1,1%: lo que dice el informe del FMI que el Gobierno pidió retrasar. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

UCS convoca a su dirigencia a una asamblea de emergencia en puertas de un posible acuerdo con Andrónico

Jhonny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) convocó a todos sus dirigentes para la tarde de este miércoles, a una Asamblea Extraordinaria de Emergencia, esto en puertas de un posible acuerdo con Andrónico Rodríguez. Trascendió en las últimas horas que una comisión de representantes del presidente del Senado se trasladaría a Santa Cruz para sellar formalmente un acuerdo con la cúpula ucesista para que Rodríguez se convierta en el candidato de la alianza Fuerza del Pueblo, que registró a Fernández como presidenciable. Mariana Prado, acompañante de fórmula de Andrónico, confirmó que han mantenido conversaciones con UCS, pero que esta no es la única tienda política con la que lo han hecho pues también, aparece Morena, de Eva Copa, entre los posibles partidos que arropen a Rodríguez. “Se han iniciado las conversaciones con distintas contiendas (tiendas) para encontrar alguna ruta para viabilizar la candidatura de Andrónico”, dijo.

Candidatura de Andrónico: una comisión va a Santa Cruz para reunirse con UCS, según senador

Hilarión Mamani, senador del ala ‘androniquista’, afirmó este miércoles que una comisión viajó a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con el objetivo de llegar a acuerdos para las elecciones generales de agosto. “Estamos mandando una comisión, va a reunirse con otra alianza que podemos ver, con UCS”, dijo Mamani en La Paz a tiempo de agradecer al líder de UCS, Jhonny Fernández, por “ofrecer su sigla”. Andrónico Rodríguez inscribió su candidatura con Alianza Popular, pero el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS), sobre la que se formó la alianza, fue objeto de fallos desfavorables por parte de dos salas constitucionales debido a incumplimiento de resoluciones, por lo que no podrá participar. Mamani explicó que “si perdemos esa batalla, no nos queda otra, agarrar otro carro” y afirmó que ya hay contactos con UCS por lo que “rápidamente hay que reunirse para buscar una alianza para salvar a Bolivia”.

Afirman que Morena no busca candidatos para las elecciones generales, sino aliados por un proyecto común de país

El jefe nacional del Movimiento de Revolución Nacional (Morena), Ernesto Machicado, afirmó este miércoles que su organización no está en busca de candidaturas, sino de aliados que compartan un mismo proyecto de país, en referencia a Andrónico Rodríguez, que se quedó sin partido político para las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Nosotros estamos construyendo el Movimiento de Revolución Nacional en cuanto a programas, propuestas y proyectos de país. Estamos abiertos a concertar y conciliar, pero no estamos buscando candidatos”, sostuvo. Asimismo, señaló que Morena mantiene una apertura al diálogo y la concertación con distintas fuerzas, pero que su enfoque principal está en la construcción de un programa sólido y compartido. Machicado dejó abierta la posibilidad de llegar a acuerdos que incluyan a figuras como Rodríguez, sin necesidad de que se bajen postulaciones como las de Eva Copa o Jorge Richter, binomio presidencial de Morena.

Evo Pueblo pide a la Defensoría interceder ante el TSE para la inscripción de sus candidatos

El instrumento político Evo Pueblo entregó una carta a la Defensoría del Pueblo en la que solicita su intermediación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de garantizar la inscripción de sus candidatos rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto próximo. El documento está firmado por el expresidente Evo Morales y dirigentes evistas, como Juanita Ancieta. En el documento dirigido al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, la organización hace referencia que representa a más de 3,6 millones de personas y expresa su preocupación por la falta de garantías constitucionales para ejercer sus derechos políticos.“ Reiteramos una vez más a ustedes su intervención para que pueda ser el enlace para generar el diálogo entre nuestro instrumento político Evo Pueblo y el Órgano Electorall”, señala en una parte de la carta, que fue suscrito por el expresidente Evo Morales, la dirigenta Juanita Ancieta y otros representantes y seguidores evistas.

Vásquez advierte que una “mano negra” busca imponer candidatura de Evo Morales a costa del proceso electoral

El jefe nacional de campaña de la Alianza Libre, Luis Vásquez Villamor, afirmó este miércoles que una “mano negra” junto a varios sectores afines, buscan subvertir el orden constituido y tomar por la fuerza la sede de Tribunal Supremo Electoral (TSE) para imponer ilegalmente la candidatura de Evo Morales, o de lo contrario amenazan con postergar los comicios nacionales. En ese marco, expresó su preocupación al observar que el proceso electoral está amenazado por los sectores sociales afines al evismo, que amenazan con tomar la ciudad de La Paz y las instalaciones del TSE, pero, también, por una avalancha de demandas que son aceptadas por las salas constitucionales departamentales poniendo en riesgo el calendario electoral que contradice el compromiso asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el Órgano Electoral de garantizar la realización de los comicios generales el 17 de agosto de 2025.

«Que renuncie carajo», el grito de evistas contra Arce en plaza Murillo

Un nutrido grupo de seguidores de Evo lograron burlar el control policial e ingresaron a plaza Murillo apostándose frente al Palacio de la Asamblea Legislativa, y al grito de ¡»renuncie carajo»! dirigido al presidente Luis Arce, exigieron la habilitación del exmandatario Morales como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto. Tras momentos de tensión los movilizados fueron desalojados con gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas del orden. Con el grito «si no hay democracia habrá revolución», «dictadura no, democracia si», los evistas insistieron en la renuncia de Luis Arce, además de exigir «respeto al pedido de la gran mayoría» del pueblo boliviano en favor de la postulación de Evo Morales. también responsabilizan de la debacle económica del país a la mala gestión de Arce. Tras la intervención de la Policía los afines a Evo se dispersaron pero sin abandonar las inmediaciones de Plaza Murillo.

Dos policías resultan heridos al impedir el ingreso de marcha evista a la plaza Murillo

Dos policías resultaron heridos cuando impedían el ingreso de una marcha evista a la plaza Murillo, según informó este miércoles el comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo. La marcha de afines al a expresidente Evo Morales se realizó en el centro de la ciudad de La Paz para exigir la inscripción de la candidatura presidencial del exmandatario, pese a que fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo prohíben, debido a que impiden la relección de una autoridad, por más de una vez, sea de forma continua o discontinua. “Tenemos dos servidores públicos policiales que han sido heridos con objetos contundentes. La marcha se tornó agresiva, especialmente en lo que refiere las calles Potosí y Colón. En ese momento se activaron los protocolos de contención”, declaró a Bolivia TV. Los grupos evistas no sólo se enfrentaron con policías en los ingresos a la plaza Murillo, sino que también fueron gasificados en inmediaciones de la Vicepresidencia.

Inflación de 15,1% y crecimiento de 1,1%: lo que dice el informe del FMI que el Gobierno pidió retrasar

Una inflación del 15,1% y una proyección de crecimiento de apenas 1,1% para 2025 son dos datos contundentes que incluye el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya publicación el Gobierno pidió retrasar por 28 días. «La economía de Bolivia colapsó después de 20 años de masismo. El FMI elaboró y presentó al Directorio, el 2 de mayo, un informe de nuestra tragedia económica. El Gobierno pidió esconder 28 días la publicación de la dura realidad. Arce: no escondan las cifras, muestren la verdad, ahora», compartió en su cuenta de X el candidato Jorge Tuto Quiroga, quien reveló la existencia del documento. «El 2 de mayo, el Directorio Ejecutivo concluyó la consideración del informe del artículo IV de Bolivia para 2025. Las autoridades necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe del personal preparado para su consideración por el Directorio, y se espera que la decisión final se tome dentro de los 28 días siguientes a la fecha de consideración del Directorio», detalla.

Amplían hasta octubre decreto que viabiliza ajuste de precios unitarios de materiales de construcción

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este miércoles la aprobación de una norma que amplía hasta el 31 de octubre el Decreto Supremo (DS) 5321, de ajuste a los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obra en ejecución firmados por entidades públicas. “Muchos de estos contratos no han podido ser ajustados, porque los procesos de confirmación de los nuevos precios, la negociación, los cambios presupuestarios, no han permitido usar todo el tiempo y este decreto ya fenece este fin de mes; por lo tanto, lo estamos ampliando. El plazo es al 31 de octubre de 2025”, anunció. El DS 5321 fue aprobado el 23 de enero pasado con el objetivo de asegurar la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública con el sector privado en la presente gestión. El ministro Montenegro explicó que el propósito es dar la flexibilidad necesaria, para ajustar los contratos del Estado con las constructoras.

Tres días después de cumplido el plazo del compromiso, persisten filas en surtidores y transportistas amenazan con paro por falta de combustible

El Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento de combustible en el eje troncal del país desde el lunes, pero en las estaciones de servicio aún se registran extensas filas y los transportistas advierten con ir a un paro nacional la próxima semana si no se soluciona ese conflicto. “Hubo un compromiso firme de parte del gobierno que desde el lunes se iba a regularizar el abastecimiento de diésel y gasolina, estamos a miércoles y no hay solución. Esta situación se está agudizando, en vez de aumentar los volúmenes ahora han rebajado, no podemos seguir de esta manera”, afirmó el dirigente de la Confederación de Choferes, Víctor Tarqui. El pasado viernes, una de las medidas económicas que lanzó el presidente Luis Arce fue que a partir del 26 de mayo se iba a normalizar el abastecimiento de combustible en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, cuestionó que no cumpla con esos compromisos.

