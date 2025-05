Zelensky afirmó que no hay nada que indique que Rusia esté preparándose para el fin de la guerra

“Hablan mucho de diplomacia, pero mientras siga habiendo constantes ataques rusos, constantes muertes, incesantes ofensivas e incluso preparativos para nuevas ofensivas, el diagnóstico es claro”, ha argumentado. Por ello, “Rusia se merece la presión total, todo lo que se pueda hacer para limitar su capacidad militar”, ha apelado.

El presidente ruso, Vladimir Putin, hace una declaración a los medios en el Kremlin en Moscú, Rusia. 11 de mayo de 2025 (Sergey Bobylev/Agencia anfitriona RIA Novosti/Handout via REUTERS) El presidente ruso, Vladimir Putin, hace una declaración a los medios en el Kremlin en Moscú, Rusia. 11 de mayo de 2025 (Sergey Bobylev/Agencia anfitriona RIA Novosti/Handout via REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que “no estaba contento” con el líder rus, después de que Moscú lanzó un número récord de drones contra Ucrania, matando a 13 personas en todo el país.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasó a Putin”, dijo Trump en la pista del aeropuerto de Morristown antes de abordar el Air Force One.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a las ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada”.

Los servicios de emergencia de Ucrania describieron una noche de “terror” en medio de una segunda noche consecutiva de ataques aéreos masivos rusos, incluso sobre la capital, Kiev.

Los ataques se produjeron cuando los dos países completaron su mayor intercambio de prisioneros desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, con 1.000 soldados capturados y prisioneros civiles enviados de regreso por cada lado.

Entre los muertos en los últimos ataques rusos hay dos niños, de ocho y doce años, y un joven de 17 años, muertos en la región noroccidental de Zhytomyr, dijeron las autoridades.

En una publicación en Facebook, su escuela identificó a los niños fallecidos como Roman, Tamara y Stanislav y dijo: “Su recuerdo siempre estará con nosotros. Nunca lo perdonaremos”.

“Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, no se podrá detener esta brutalidad”, declaró el presidente ucraniano, en las redes sociales.

“El silencio de Estados Unidos y el silencio de otros países del mundo solo animan a Putin”, afirmó, y añadió: “Las sanciones sin duda ayudarán”.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió “la mayor presión internacional sobre Rusia para detener esta guerra”.

“Los ataques de anoche demuestran una vez más la determinación de Rusia de provocar más sufrimiento y la aniquilación de Ucrania. Es devastador ver a niños entre las víctimas inocentes, heridos y asesinados”, declaró en redes sociales.

(Con información de EP y AFP)