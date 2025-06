Andrónico reta a ‘evistas’ y entrará al Chapare en campaña pese a aviso; le niegan uso del Siles

Andrónico Rodríguez, a la espera del inicio de su “campaña intensa”, que arranca este sábado 28, proyecta incluir al Trópico dentro de su agenda y llevar toda su propaganda con la leyenda Andrónico presidente 2025-2030.

Al “androniquismo” poco le importa que desde el “evismo” le hayan advertido que no pise el Trópico para hacer campaña por el titular del Senado.

El dirigente afín a Rodríguez, Darwin Choquerive dio a conocer en las pasadas horas que el candidato a presidente por la Alianza Popular cuenta con el respaldo de, al menos, una federación cocalera. Y adelanta más apoyo.

“La Federación Mamoré Bulo Bulo ayer (por el martes) ratificó su apoyo. Tengo entendido que otras federaciones se van a pronunciar en los próximos días. Estamos esperando eso, pero de todas formas estamos tranquilos. Sabemos que Andrónico goza de apoyo en el Trópico de Cochabamba porque es el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico”, declaró Choquerive, en contacto con Urgente.bo.

Las actividades proselitistas serán un hecho pese a la advertencia de los “evistas”, que advirtieron que no permitirán el ingreso de Rodríguez al Trópico. “Andrónico es un traidor ¿Con qué cara nos van a pedir el voto al Trópico de Cochabamba? No van a entrar, no tienen cara”, apuntó Vicente Choque.

Por otro lado, respecto al plan del “androniquismo” de usar el estadio Hernando Siles para el inicio de la “gran campaña”, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, aclaró que el césped se encuentra en mantenimiento y que la cancha es de uso exclusivo para los partidos oficiales. Además, dijo que la Alianza Popular no mandó ninguna petición.