Caen tres taxistas que dopaban, violaban y robaban a sus pasajeros

Santa Cruz. Con artimañas dopaban a sus pasajeros y les sustraían sus pertenencias, incluso se transferían dinero de sus bancas móviles

Silvana Assaff







Fuente: Unitel

Una banda de taxistas fue capturada en la capital cruceña, luego que las víctimas denunciaran ser víctimas de robo y violación, tras ser dopadas por los conductores.

Tres son los choferes aprehendidos, quienes aprovechaban de sus pasajeros incluso, ofreciéndoles servicio de conductor asignado; sin embargo, un hecho cometido por uno de los conductores donde la víctima fue una joven a quien doparon y violaron, llevó a la captura de la banda de taxistas.

“De este caso que le ha pasado a mi hija, cuántos nomás no habrán hecho. Que haga justicia y no lo suelten. Que le den la pena máxima”, manifestó la mamá de una joven víctima de un taxista.

Según la denuncia, la mujer abordó el vehículo y en el transcurso del viaje perdió el conocimiento, además de sufrir el robo de Bs 2.000, fue vejada sexualmente.

El acusado fue aprehendido, además su mujer fue conducida a dependencias policiales. Se conoció que, el taxista dopador le dio como obsequio de aniversario a su pareja, la cadena que le robó a su pasajera víctima.

Este hombre y otros dos de sus cómplices fueron capturados y se encuentran en dependencias policiales, quienes serán puestos a disposición de la justicia.

Ella no fue la única víctima, sino también un hombre, pasajero que abordó la movilidad de uno de los antisociales y fue dopado tras consumir agua. “Yo le dije: maestro pare en una licorería para que me compre agua, y me respondió; yo tengo, si quiere le vendo. Habré tomado cuatro a cinco sorbos (y perdió la conciencia)”, relató el hombre dopado por el taxista.

Luego de recobrar la conciencia, cuando fue al cajero se dio cuenta que no tenía ningún centavo y tras pedir el extracto bancario, se percató que el sujeto se transfirió todo su dinero a su cuenta.

Otra de las víctimas señaló: “Lastimosamente después de subir al vehículo no me acuerdo de nada, no sé qué pudo haber pasado en ese transcurso”, denunció.

El vehículo que era utilizado por uno de los taxistas fue secuestrado, luego de ser ubicado en un lavadero, donde presumen que éste intentaba borrar las evidencias.