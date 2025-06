Declaración ampliatoria de Fernando Lea Plaza revela detalles y nuevos nombres en caso Consorcio

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Lea Plaza es custodiado por efectivos de Bomberos. Foto: El Deber

Lea Plaza reveló el ‘plan Coaquira’, que presuntamente articularon: Siles, Castro, Córdova y Campero. Evo Morales dice que no abandonará «la batalla» para ser candidato a la Presidencia. Costo de vida se dispara y crece la incertidumbre. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Lea Plaza reveló el ‘plan Coaquira’, que presuntamente articularon: Siles, Castro, Córdova y Campero

No es una autoridad judicial reciente, Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga ejerce el cargo de juez del juzgado público mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º con asiento en Coroico desde noviembre de 2023. En su declaración ampliatoria admitió que no sabía cómo tratar una acción de amparo y la causa nunca fue sorteada. Le asignaron directamente el caso, pese al reclamo del oficial de diligencias. Esta es su declaración respetando la literalidad del testimonio ofrecido ante la comisión de fiscales. El ahora detenido de manera preventiva, reconoce que «hace aproximadamente cuatro semanas se me ha tomado contacto por parte de la doctora Claudia Castro Dorado, quien es vocal de Tribunal Departamental de La Paz, Sala Penal Cuarta. Me contactó para que pueda reunirme con ella. Una vez que se coordinó una reunión en su oficina, (que) queda en el Tribunal de Justicia de La Paz, piso 9, Sala Penal Cuarta, me habló de que se tenía que presentar una acción constitucional en Coroico».

– Caso consorcio: Trasladan al exministro Siles a una clínica de La Paz

Horas después de que la Justicia ordenó que el exministro de Justicia, Cesar Siles cumpla detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, este domingo fue trasladado a una clínica privada por problemas de salud, según un breve reporte policial. “Ahora (Siles) esta delicado de salud, se han presentado antecedentes médicos que él tiene, él ha recibido una cirugía y ahora por estas complicaciones está peor”, dijo Carla Cornejo, esposa de Siles. Además, Cornejo dijo que han presentado una serie de documentos ante las autoridades judiciales con los cuales aparentemente justificaron el estado de salud del exministro. “Se ha presentado un certificado médico, se ha presentado certificado de vivienda, tengo una deuda (…) esto es inhumano, se han presentado todas las pruebas de familia, de vivienda, de trabajo”, dijo la mujer antes de ingresar a la ambulancia para acompañar a Siles. La mujer habló unos minutos mientras que Siles era sacado en camilla de las oficinas policiales de la calle Sucre.

– El TSE cumple más de la mitad del calendario electoral

Con la aprobación del diseño de las papeletas de sufragio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió más del 50 por ciento de las 61 actividades del calendario electoral para las elecciones nacionales del 17 de agosto y entre las actividades más importantes que restan está conocer la cantidad de electores habilitados en el padrón. La actividad 35 se cumplió el miércoles 18 de junio con el diseño de las papeletas de sufragio, luego del sorteo público de ubicación de los candidatos en papeleta, realizado el lunes 16 de junio, en el que participaron los delegados de las 10 organizaciones políticas en carrera electoral. Estas tienen hasta el 25 de junio para enviar las fotografías que aún no fueron remitidas a la institución para incorporar a las circunscripciones respectivas, posteriormente se iniciará el periodo de revisión y finalmente la impresión. “Ese es el último día para que presenten fotografías y realicen sustituciones de candidatos a presidente y diputados”, explicó el vocal Gustavo Ávila.

– Evo Morales dice que no abandonará «la batalla» para ser candidato a la Presidencia

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este domingo que no abandonará «la batalla» para ser candidato a la Presidencia en las próximas elecciones generales del 17 de agosto, pese a estar inhabilitado. «No podemos perder la esperanza, la única batalla es la que se abandona y nosotros no vamos a abandonar», dijo el exmandatario durante su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca, afín al político. Morales aseguró que es «una lucha por el pueblo, por la libertad y la soberanía», y aclaró que su bloque político Evo es Pueblo «viene de la gente humilde». En los últimos días, el exgobernante tuvo una serie de reuniones con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, para tomar decisiones sobre su futuro y, según Morales, sus dirigentes le dijeron que «continué en la lucha». Los sectores afines a Morales decidieron hace una semana hacer una «pausa humanitaria» en los bloqueos de carreteras que sostenían desde el 2 de junio para forzar su candidatura.

– Candidata renuncia tras revelarse que es hija de narco y Unidad denuncia guerra sucia

La renuncia de María Karla Robledo Guardia, candidata a senadora por la Alianza Unidad, desató un remezón político luego de que se conociera que es hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, un narcotraficante condenado en Estados Unidos. La agrupación respondió a la polémica y aseguró que su salida busca evitar perjuicios a la campaña y denunció una “guerra sucia” impulsada por sus adversarios. “La candidata a senadora por Santa Cruz, Carla Robledo, acaba de renunciar a las listas de la UNIDAD para evitar perjudicar a nuestra alianza, que se encuentra bajo un constante ataque de rivales que no admiten nuestra posición como primera alternativa de los bolivianos”, señala el comunicado oficial de la alianza liderada por Samuel Doria Medina. El vocero de la Alianza Libre, Tomás Monasterio, fue uno de los primeros en cuestionar con dureza a Doria Medina y exigir explicaciones públicas. “¿Tu campaña está financiada por el narcotráfico? ¿Poner a la hija de un narco en tu lista fue el favor devuelto?”, criticó Monasterio a Doria Medina.

– Costo de vida se dispara y crece la incertidumbre

Cuando la inflación de un país supera los dos dígitos, el poder adquisitivo comienza a disolverse con rapidez. Ese fenómeno no es solo una preocupación teórica: implica que lo que hoy se compra con 100 bolivianos mañana podría requerir 110 o más. Esta escalada continua de precios, especialmente en bienes esenciales como alimentos, combustibles y vestimenta, afecta de forma directa a los ingresos de los hogares y genera un clima de incertidumbre generalizada. En ese contexto, Bolivia enfrenta una de las coyunturas más críticas de su historia reciente. Según datos citados por Bloomberg Línea, el país registró en mayo una inflación mensual del 3,65 % y una tasa interanual del 18,46 %, el nivel más alto en 34 años. Esta cifra no solo refleja un aumento sostenido, sino también la pérdida de estabilidad de precios que define a una inflación galopante, superando el umbral del 10 % anual que separa la moderación del descontrol. El economista Jonathan Fortún, del Instituto Internacional de Finanzas, advierte que esta tendencia se mantendrá en los próximos meses.

– Por tercer año, Bolivia paga más por deuda externa de lo que recibe en créditos

Por tercer año consecutivo, Bolivia paga más por el servicio de deuda externa que los recursos que recibe en créditos externos. Entre 2023 el saldo negativo fue de $us 365 millones, en 2024 de $us 852 millones y hasta abril de 2025 de $us 119 millones, según los datos que proporcionaron los ministros del área económica a representantes del Legislativo Plurinacional. Según un gráfico del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en 2023 los desembolsos por créditos externos fueron de $us 1.126 millones, mientras que el pago por el servicio de deuda alcanzó los $us 1.491 millones, en 2024, los desembolsos bajaron a $us 647 millones, frente a pagos de $us 1.526 millones y hasta abril de 2025, el desembolso por los créditos externos fue de $us 466 millones, pero los pagos por deuda externa fueron de $us 585 millones. El 16 de junio el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que el país necesita $us 800 millones para pagar el servicio de deuda. Esta cifra fue dada a conocer luego de la reunión que sostuvieron con representantes del Legislativo.

– Emisión monetaria crece un 50% entre 2020 y 2024

Entre 2020 y 2024, la emisión monetaria en el país creció de Bs 53.616 millones a Bs 80.310 millones, un incremento de Bs 26.694 millones, equivalente a un aumento del 49,8%, según los datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB). Este ritmo de crecimiento, según los expertos, no se corresponde con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). De hecho, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señaló que la emisión monetaria fue mayor que el crecimiento de la economía nacional en las últimas dos gestiones, lo que pone sobre la mesa un desbalance que podría estar generando mayor inflación. “El crecimiento de la emisión monetaria ha sido, al menos en los últimos dos años, mayor al crecimiento económico”, advirtió Romero, en contacto con La Razón. De acuerdo con el economista, en 2023 la emisión monetaria creció un 18,14%, pero el crecimiento económico fue de apenas 3,08%. Es decir, en esa gestión, la emisión fue seis veces mayor al crecimiento del Producto Interno.

– Estatal Emapa venderá desde julio más de 1,1 millón de litros de aceite de la planta de San Julián

En las tiendas de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se comercializarán desde julio más de 1,1 millones de litros de aceite producidos en la planta de transformación de subproductos de soya de San Julián en Santa Cruz, a la que se sumará las compras, aunque menores, de firmas privadas. El gerente de Emapa, Frankin Flores, informó que la producción de la planta estatal dará una importante autonomía en la provisión de este producto de primera necesidad a la población, teniendo en cuenta que las empresas privadas ponían reparos en vender parte de su producción al Estado. “Vamos a disponer de ese aceite, vamos a poner al mercado este aceite para que pueda llegar a los lugares más lejanos, donde aún se especula”, explicó. Las proyecciones oficiales dan cuenta que desde julio hasta diciembre se tendrá asegurada una disposición de 1.199.572 litros de aceite mensualmente, para su comercialización en las distintas tiendas de Emapa. A este lote se sumará la compra, aunque muy inferior, del sector privado.

– El Gobierno revela que el 70% del sector cárnico no está regulado

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que hay un 70% del sector cárnico que no está regulado, por lo que los precios de la carne de res todavía se mantienen al alza. De acuerdo con la autoridad, el Gobierno regula a las tres empresas privadas encargadas de exportar carne y a algunos centros de abasto, lo que corresponde apenas el 30% del sector. “Las industrias son el 30% de la oferta, hay un 70% que son matadores clandestinos, ferias y acá los que tienen que controlar son los gobiernos municipales (…), nosotros estamos controlando las industrias, centros de remate, ganaderos (…), hay un 70% que no está regulado”, dijo. Según Siles, ese porcentaje es el que se encarga de acopiar el producto, de la especulación, de llevar la carne hacia el contrabando, por lo que el precio todavía no rebaja como el Gobierno, carniceros y comerciantes quisieran. En ese sentido, destacó los operativos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando para frenar la salida ilegal de la carne hacia países vecinos.

– YPFB descarga 41 millones de litros de gasolina en Arica mientras cinco buques esperan turno

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descargó este sábado 41 millones de litros de gasolina del buque tanque Sky Rider en la Terminal Marítima Sica Sica, ubicada en el puerto chileno de Arica, como parte del plan de abastecimiento nacional de combustibles. “El amarre de este buque fue exitoso en la terminal marítima. Luego del atraque se inició la operación de descarga y bombeo del combustible, a través del ducto submarino, hasta llegar a los tanques de la Planta de Almacenamiento en la Terminal Terrestre Arica”, informó Marcos Durán Cordero, director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de YPFB. La autoridad complementó que las condiciones del mar y del clima fueron favorables para permitir la operación. La logística de abastecimiento continúa, ya que los cinco buques tanque Mishell, Prometei, Jin Hui, Sino Source y Fourni se encuentran próximos a la terminal marítima a la espera de condiciones meteorológicas adecuadas para descargar un total aproximado de 103,2 millones de litros entre gasolina, diésel y crudo.