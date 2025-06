El gobierno descarta un estado de sitio y ordena operativos policiales – militares para retomar las carreteras del país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Uno de los puntos de bloqueo en Cochabamba. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Gobierno instruye despliegue conjunto de militares y policías para «restablecer el orden público». Tras intervención policial-militar en Parotani, afines a Evo afirman que “lo único que pacificará” al país es la salida de Arce. Dan tres meses de detención preventiva en Chonchocoro para dirigente que amenazó a vocales electorales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– El Gobierno instruye despliegue conjunto de militares y policías para «restablecer el orden público»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este sábado por la noche que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ejecutarán operativos conjuntos en los siguientes minutos con el fin de desbloquear las rutas del país y restablecer el orden público, en respuesta a lo que calificó como una “escalada de violencia organizada con fines políticos”. “Quienes impulsan el caos buscan un retroceso institucional. La patria no se somete a la violencia ni a los intereses personales de un solo individuo”, afirmó Ríos en alusión a sectores evistas que mantienen movilizaciones en distintos puntos del país. El ministro denunció agresiones a efectivos policiales, retenciones ilegales de militares, ataques al personal de salud y bloqueos que impiden el paso de ambulancias y alimentos. Aseguró que estas acciones no corresponden a simples manifestaciones, sino que constituyen “actos organizados de violencia que amenazan la vida, la dignidad y el proceso electoral”.

– Desde el gobierno descartan declarar Estado de Sitio

El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que el gobierno no tiene planificado declarar estado de sitio, esto luego del pedido de algunos sectores que son perjudicados por las marchas y protestas, las cuales probablemente se endurecerán la siguiente semana. “Nosotros no tenemos un muerto en la espalda, hasta hoy, y no lo vamos a tener y a lo que nos quieren impulsar es a eso. Incluso algunos partidos que no están entendiendo bien la idea, piden que se vaya, se lleve el ejército, se desbloquee. No pasa por ir a abusar al pueblo, el pueblo tiene que darse cuenta”, dijo Torrico. Según la autoridad, pese a todo lo que está pasando las comunidades comienzan a reaccionar contra los bloqueadores. Añadió que este es un tema está alejado de la crisis y que existen otros intereses. “Lo que ocurre hoy en Challapata, los siete ayllus han salido contra los bloqueadores, que se vayan o los van a levantar ellos, porque en Challapata un grupo de compañeros de Cacachaca son los que están bloqueando, ni siquiera es su lugar”, dijo.

– Tras intervención policial-militar en Parotani, afines a Evo afirman que “lo único que pacificará” al país es la salida de Arce

Tras el operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para desbloquear este sábado por la noche las carreteras en distintos puntos que hay principalmente en Vinto o Parotani, ambos en Cochabamana, dirigentes del ala evista radicalizaron su discurso y afirmaron que “lo único que pacificará Bolivia es la renuncia del presidente Luis Arce«. Isidro Auca, el secretario ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas, cuestionó la intervención ocurrida este sábado en el punto de bloqueo de Parotani, donde, según denunció, se utilizó gas lacrimógeno y balines contra manifestantes. “Hoy en Parotani hubo una brutal gasificación. Este Gobierno está reprimiendo a compañeros que estaban en bloqueos pacíficos”, declaró. El dirigente acusó al Gobierno central de haber fracasado en su intento de frenar el descontento social por la crisis económica, el alza en los precios de productos básicos y la escasez de combustibles.

– Cochabamba: Policía aprehende a presunto instigador del ataque a una ambulancia en Vinto

La Policía Boliviana aprehendió al dirigente evista Germán L., quien, presuntamente es el principal instigador del secuestro y destrucción de una ambulancia, registrado el viernes en el municipio de Vinto, en el puente de Río Khora, departamento de Cochabamba. El evista fue identificado como el principal incitador del ataque de un grupo de afines a Evo Morales contra el personal médico y policías que se transportaban en una ambulancia de la Caja Nacional de Salud, esta madrugada, informaron distintos medios de comunicación de Cochabamba. Los evistas golpearon a los policías y al personal médico, e incendiaron la ambulancia. Según el reporte, el evista fue llevado a dependencias policiales del Valle Bajo de Cochabamba. Según datos oficiales, hasta el sábado por la mañana, se registraron tres ambulancias atacadas y 50 personas heridas, entre policías, profesionales de salud y un civil, resultado de las agresiones de los seguidores de Evo Morales.

– Federación de sindicatos de ramas médicas pide replegar a profesionales de salud de zonas de bloqueo

El secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia (Fesirmes), Daniel Cazas, informó que el sector se declaró en estado de emergencia ante ataques ocurridos en puntos de bloqueo y solicitó al Gobierno el repliegue “inmediato” de los profesionales que se encuentran en las zonas de conflicto. Cazas informó que se emitió un pronunciamiento ante las agresiones sufridas. La declaración se realizó la tarde del sábado. “La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (…) manifiesta, ante los lamentables y repudiables hechos violentos sufridos contra el personal profesional que se dirigía a cumplir sus labores en lugares de los bloqueos del departamento de Cochabamba, quienes fueron secuestrados y brutalmente agredidos (…), rechazamos las violentas agresiones que han puesto en riesgo la vida de la población y especialmente de los profesionales en salud que trabajan en estos sectores”.

Dan tres meses de detención preventiva en Chonchocoro para dirigente que amenazó a vocales electorales

La Justicia determinó dar tres meses de detención preventiva al dirigente evista Enrique Mamani, quien hace unos días amenazó a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocó a las bases afines a Evo Morales a radicalizar los bloqueos hasta que renuncie el presidente, Luis Arce. Mamani, secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (evista), fue aprehendido el viernes. El sábado se realizó la audiencia de medidas cautelares en instalaciones de la Policía de La Paz. Mamani el 29 de mayo exigió la liberación de al menos 25 marchistas afines al expresidente Morales que habían sido aprehendidos tras enfrentarse con la Policía en La Paz. Junto a otros dirigentes del Pacto de Unidad evista, el dirigente advirtió a vocales electorales de conocer sus direcciones y de dar a conocer quiénes eran sus familiares, “porque si no es a las buenas va a ser a la mala con ustedes” si Morales no era inscrito como candidato.

– Oruro: Evistas irrumpen en la feria de Challapata y causan destrozos

Una jornada de violencia y zozobra se registró este sábado en el municipio de Challapata, en Oruro, cuando grupos afines al expresidente Evo Morales irrumpieron en la tradicional feria de ese municipio, donde causaron destrozos, saqueos y agresiones contra comerciantes y pobladores. En videos se observa cómo quedó destrozado una vagoneta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando un numeroso grupo de comunarios del ayllu Qaqachaca, que previamente bloqueaban en la carretera Oruro–Challapata, tras disponer cuarto intermedio ingresaron a la ciudad por las dos principales avenidas que hay en el lugar. Según testigos, su presencia provocó pánico entre la población, que se encontraba desarrollando sus actividades habituales en la feria de fin de semana. Según testimonios y videos difundidos, muestran escenas de caos, ataques a personas, saqueos a tiendas, y daños a vehículos del transporte público interprovincial.

– Jaime Dunn rechaza asistir al diálogo convocado por Manfred: «No estamos para la foto ni comunicados»

El precandidato presidencial por Nueva Generación Política (NGP), Jaime Dunn, anunció el sábado que no asistirá al encuentro convocado por Manfred Reyes Villa para este domingo en Cochabamba, al considerar que la iniciativa carece de un enfoque claro sobre la unidad y el debate de ideas. En el diálogo se prevé conversar sobre el conflicto que se registra en el país, en referencia a los bloqueos evistas que se acatan desde la semana anterior. Dunn agradeció la invitación del líder y candidato de Autonomía para Bolivia Súmate (APB-Súmate) pero fue enfático al señalar que no participará en una reunión que, a su juicio, se limita a gestos simbólicos. “No estamos para una foto, un comunicado genérico con quejas contra el Gobierno o simplemente para lamentarnos del MAS”, afirmó. Para Dunn, cualquier diálogo entre presidenciable debe tener como eje central la unidad desde un compromiso profundo con la renovación política del país.

– TSE abre etapa de demandas de inhabilitación contra candidatos de las 10 organizaciones políticas

Desde este sábado y hasta el 2 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá las demandas de inhabilitación contra los candidatos de las 10 organizaciones políticas que están en carrera para las elecciones generales del 17 de agosto. Según normativa, las demandas de inhabilitación podrán ser interpuestas hasta quince días antes del día de la elección, es decir el 2 de agosto. El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que cualquier ciudadano puede presentar las demandas contra los 1.180 candidatos habilitados de los 3.290 aspirantes que presentaron las cinco alianzas y los cinco partidos políticos. Para demostrar la inhabilitación, el demandante deberá presentar prueba documental preconstituida, refiere el artículo 210 de la Ley 026 del Régimen Electoral. En el caso de demandas de inhabilitación de candidatos, las pruebas deben estar relacionadas con el incumplimiento de requisitos o causales de inelegibilidad.

– Atentado Miguel Uribe: capturaron al presunto sicario implicado en el ataque contra el precandidato presidencial, sería menor de edad

Hay consternación en el país tras conocerse el presunto atentado criminal contra el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, mientras realizaba una correría como parte de su campaña, en el barrio Modelia, en la localida de Fontibón, occidente de Bogotá, Colombia. De acuerdo con información oficial el también senador recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en su pierna izquierda. Según versiones, los criminales habrían tomado al político de espaldas en medio de la multitud en la que también resultaron heridas dos personas que, al parecer, participaban en el evento público. Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que uno de los sicarios fue capturado en el lugar por las autoridades. Al capturado se le incautó un arma de fuego con la que, presuntamente, habría cometido el ataque. En una de las fotos difundidas , el sujeto, un menor de 15 años, fue sometido por uniformados.