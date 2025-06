“El Gobierno no imprime dólares”: Ministro culpa a Evo y al Legislativo por las divisas y los problemas del combustible

Fuente: Unitel

Dirigiéndose a los sectores que se movilizan en el país, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, indicó este martes que el país requiere $us 2.000 millones por año para financiar la importación de combustibles, una compleja situación si se toma en cuenta que los ingresos por concepto de hidrocarburos están en declive. “El Gobierno no imprime dólares”, afirmó.

En ese marco, al exponer los datos en una pizarra, culpó a la gestión de Evo Morales por la falta de exploración; y a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el freno a los créditos externos, que en su juicio son la solución a la falta de la moneda extranjera, la situación económica del país y los problemas en el suministro de combustibles.

Flores indicó que en el Gobierno de Evo Morales ingresaban por concepto de venta de gas $us 5.000 millones anuales y se aprobaron 12.000 millones en créditos “a pedido del cliente”, una situación que en su juicio es muy distinta a la actual.

“Con estos datos, cualquier presidente iba a tener un Gobierno estable. (…) Habían créditos a pedido del cliente, cada semana se aprobaban los créditos, mínimamente dos créditos por mes, era una llamada al presidente de la Asamblea y los créditos en el día se aprobaban, sin revisar siquiera la documentación, si revisáramos la documentación, cómo se han aprobado, quizás son créditos irregulares. Ahora, la Asamblea, revisa hasta un punto y una coma”, sostuvo.

Ahora, “no exportamos ni $us 1.000 millones (de hidrocarburos), en la Asamblea tenemos secuestrados $us 2.000 millones. Necesitamos más de $us 2.000 millones por año para la importación de combustible. El Gobierno no imprime dólares”, sentenció.

“Hagan números”, demandó el ministro.

Evo y los hidrocarburos

Según su versión, la “falta de exploración” es “el error” que cometió el expresidente Evo Morales. Un aspecto que -según la autoridad- se ha comenzado en solucionar con siete proyectos hidrocarburíferos, entre ellos los pozos Mayaya y Siriri.

“El expresidente Evo se ha equivocado, no ha tomado las decisiones correctas porque no tenemos exploración sabiendo que está bajando la exportación de hidrocarburos y ahora nosotros lo que tenemos resolver, pero para esto se requiere tiempo, no es de la noche a la mañana”, indicó en la misma línea de otras autoridades del Gobierno.

Este panorama puede cambiar el próximo año. “Se ha descubierto que en Mayaya hay buena cantidad de hidrocarburos, que van a resolver el tema de los dólares, pero la exportación va a empezar a finales de 2026”, explicó.

Según Flores, el próximo Gobierno podrá acceder a esos recursos.

Créditos

El ministro dijo además que la situación puede mejorar si se aprueban los créditos externos, puesto que “eso sí es inmediato”.

“Los dólares están ahí. Por lo tanto, el problema está en la Asamblea. Este es el problema”, remarcó.

“Por eso es que les decimos a los compañeros transportistas, a los compañeros productores, a algunos gremiales, que están malinterpretando el problema estructural del país, no es el modelo económico, el modelo económico es redistribución de la riqueza y ha funcionado”, señaló.

Sin embargo, admitió: “No estamos en una situación normal en el tema económico y político porque no tenemos los créditos aprobados teniéndolos ahí”, aunque dijo que si ese trámite avanza en un par de semanas se soluciona el problema de los carburantes.

“Saben cuánto cuesta generar fuentes de financiamiento, están en las puertas, es inmediato, (si) nos aprueban los créditos, en una semana, dos semanas, se resuelve el tema del combustible”, dijo

“Por lo tanto, compañeros que quieren bloquear al Gobierno, que quieren pedir la renuncia del presidente, no se equivoquen, en la Asamblea está el problema”, afirmó.