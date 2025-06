El oficialismo en la ALP convoca a las tres fuerzas para tratar la crisis; el evismo plantea a Arce un diálogo con Evo

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los bloqueos se concentran sobre todo en Cochabamba. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Titular de la Cámara de Diputados convoca a las tres fuerzas políticas a diálogo por la crisis. Evistas plantean a Arce convocar a diálogo con Evo, el TCP y el TSE para «pacificar el país». Marset a Paraguay: “Dejen de meterse con mi familia”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Titular de la Cámara de Diputados convoca a las tres fuerzas políticas a diálogo por la crisis

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, convocó este martes a las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional a entablar un diálogo que aporte a superar la crisis económica y social que enfrenta el país. «Hoy con nuestros hermanos de la directiva que son parte del instrumento hemos analizado y hemos visto por conveniente convocar a un diálogo a los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas, por eso hemos cursado misivas para las tres fuerzas políticas, por lo menos nosotros como Cámara de Diputados, mañana a las 10:00, para analizar cuáles son las soluciones que desde la Asamblea podríamos dar a lo que esta sucediendo en este momento», señaló Yujra en conferencia de prensa. Este martes se cumple el segundo día de bloqueo nacional de caminos que ordenó Evo Morales para forzar a la renuncia del presidente Luis Arce e inscribir su candidatura para las elecciones generales del 7 de agosto.

https://eju.tv/2025/06/titular-de-la-camara-de-diputados-convoca-a-las-tres-fuerzas-politicas-a-dialogo-por-la-crisis/

Evistas plantean a Arce convocar a diálogo con Evo, el TCP y el TSE para «pacificar el país»

En medio de la tensión por las movilizaciones sociales y la exigencia de habilitación electoral de Evo Morales; además de, malestar ciudadano protesta por la crisis económica, principalmente en la ciudad de La Paz, el diputado del ala evista del MAS, Héctor Arce, afirmó este martes que el presidente Luis Arce debe abrir un diálogo nacional con participación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y también el expresidente Morales, con el fin de «pacificar el país». “¿Qué queda ahora? Señor Arce, llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicas y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogos”, expresó Arce en declaraciones a medios, que en su criterio, esta es la única vía para evitar una escalada del conflicto social. El legislador evista remarcó que en la mesa de diálogo deben estar presentes los magistrados del TCP, los vocales del TSE y Evo Morales, a quien, según dijo, se le deben garantizar todas las condiciones para participar.

https://eju.tv/2025/06/evistas-plantean-a-arce-convocar-a-dialogo-con-evo-el-tcp-y-el-tse-para-pacificar-el-pais/

En medio de protestas por alza de precios, Arce dice que la “solución estructural” es la industrialización

Con Bolivia viviendo problemas con el abastecimiento de combustible e incremento de precios en los mercados, este martes el presidente Luis Arce difundió un mensaje en las redes en el que habla de la situación de la economía. “Estamos seguros que la industrialización con sustitución de importaciones es la solución estructural a los problemas de la economía nacional”, escribió Arce. El mandatario agrega que esa industrialización permitirá diversificar los ingresos de Bolivia. Este mensaje es difundido cuando el Gobierno tiene bloqueadas las exportaciones de carne y se limita la exportación de soya, pese a que el abastecimiento interno está garantizado, de acuerdo a los propios productores Desde el IBCE se alertó días atrás que las exportaciones bolivianas cayeron en cerca de 1.800 millones de dólares en 2024. “Exportar más es la única vía sostenible para sostener el tipo de cambio sin devaluar el boliviano”, sostuvo Luis Ernesto Castedo, presidente del IBCE.

https://eju.tv/2025/06/en-medio-de-protestas-por-alza-de-precios-arce-dice-que-la-solucion-estructural-es-la-industrializacion/

“El Gobierno no imprime dólares”: ministro culpa a Evo y al Legislativo por las divisas y los problemas del combustible

Dirigiéndose a los sectores que se movilizan en el país, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, indicó este martes que el país requiere $us 2.000 millones por año para financiar la importación de combustibles, una compleja situación si se toma en cuenta que los ingresos por concepto de hidrocarburos están en declive. “El Gobierno no imprime dólares”, afirmó. En ese marco, al exponer los datos en una pizarra, culpó a la gestión de Evo Morales por la falta de exploración; y a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el freno a los créditos externos, que en su juicio son la solución a la falta de la moneda extranjera, la situación económica del país y los problemas en el suministro de combustibles. Flores indicó que en el Gobierno de Evo Morales ingresaban por concepto de venta de gas $us 5.000 millones anuales y se aprobaron 12.000 millones en créditos “a pedido del cliente”, una situación que en su juicio es muy distinta a la actual.

https://eju.tv/2025/06/el-gobierno-no-imprime-dolares-ministro-culpa-a-evo-y-al-legislativo-por-las-divisas-y-los-problemas-del-combustible/

YPFB dice que tiene 115 cisternas paradas en los bloqueos evistas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró este martes que tiene 115 cisternas con 1,5 millones de litros de combustible paradas en los bloqueos que cumplen los seguidores de Evo Morales. «En Cochabamba hasta anoche teníamos 13 puntos de bloqueo, hoy están subiendo a más puntos, entre cisternas cargadas y descargadas tenemos 115 cisternas con un volumen en diésel y en gasolina de 1.540.000 litros que se encuentran en las zonas donde se está efectivizando (sic) el bloqueo«, declaró el director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos, Marcos Eduardo Durán. Este martes se cumple el segundo día de bloqueo nacional de caminos que ordenó Morales para forzar a la renuncia del presidente Luis Arce e inscribir su candidatura para las elecciones generales del 7 de agosto, pese a estar inhabilitado por la Constitución Política del Estado. En consecuencia, los bloqueos impiden que el carburante llegue a las estaciones de servicio.

https://eju.tv/2025/06/ypfb-dice-que-tiene-115-cisternas-paradas-en-los-bloqueos-evistas/

“Las filas son interminables en surtidores”: Siembra de granos a punto de paralizarse por falta de diésel

La crisis de abastecimiento de diésel golpea de lleno al sector productivo cruceño, según lo advertido por el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Demetrio Pérez, quien refirió que la falta del carburante tiene semiparalizadas las labores agrícolas en las provincias cruceñas. De acuerdo con el reporte sectorial, la siembra de invierno, en pleno desarrollo, corre el riesgo de frenarse en seco, afectando a más de 400.000 hectáreas cultivables (entre Santa Rosa y Chané), donde se dan granos estratégicos como la soya y el sorgo. ”Todos los productores sufrimos porque no hay diésel”, denunció el ejecutivo al exponer que, aunque el carburante llega a surtidores de YPFB, no ocurre lo mismo con los surtidores privados, donde la demanda supera la oferta con creces. Según el reporte, la situación se da desde hace varios días y “las filas son interminables en los surtidores”, temiendo que esta situación pueda agravarse en los próximos meses.

https://eju.tv/2025/06/las-filas-son-interminables-en-surtidores-siembra-de-granos-a-punto-de-paralizarse-por-falta-de-diesel/#google_vignette

Caso Botrading: Presentan denuncia ante la Fiscalía por nueve delitos

El exfuncionario de YPFB, Ludwing Sánchez, ha presentado este martes ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra ejecutivos de la empresa estatal vinculados con el caso Botrading, por la presunta comisión de delitos que habrían dejado daño económico al Estado. Sánchez indicó que la denuncia es por nueve delitos, entre los cuales están uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito y otros. Botrading es una subsidiaria de YPFB instaurada en Paraguay, para ser intermediaria en la compra de combustibles. La misma fue investigada en la Asamblea, debido a presuntas irregularidades como haberse instituido de manera ilegal para generar supuestos sobreprecios que encarecieron los carburantes para el país. Sánchez indicó que entre los denunciados está el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, la presidenta de Botrading en Paraguay, además de ejecutivos de Yacimientos.

https://eju.tv/2025/06/caso-botrading-presentan-denuncia-ante-la-fiscalia-por-nueve-delitos/

Marset a Paraguay: “Dejen de meterse con mi familia”

Esta mañana, la radio uruguaya Carve 850 AM difundió una carta escrita por Sebastián Marset, uno de los supuestos narcotraficantes más buscados de Sudamérica, quien se encuentra prófugo de la justicia en varios países, incluido Paraguay. En la carta, Marset disparó contra las autoridades de diferentes naciones, incluyendo a Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y especialmente hacia Paraguay. “Ustedes malparidos que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico y dejen de meterse con mi familia”, decía en el documento. Sobre su esposa, Gianina García Troche dijo: “tienen a la madre de mis hijos presa sin ni siquiera una TV en su celda aislada como si fuera una delincuente peligrosa y esa mujer no ha cometido ni un tipo de delito en su vida”, continuó. En la carta, también se dirige al director del Departamento de Inteligencia Sensible contra el Crimen Organizado (SIU) de Paraguay, Daniel Fernández, acusándolo de estar involucrado en actividades ilícitas.

https://eju.tv/2025/06/marset-a-paraguaydejen-de-meterse-con-mi-familia/

Gobierno pide a industriales sus hojas de costos para saber cuánto les afecta el diésel y el dólar

El Gobierno pidió este martes a los industriales que les presenten sus hojas de costos para determinar en qué medida les afectan la escasez del combustible y del dólar. «Queremos saber cuál es el porcentaje de afectación que tienen en su estructura de costos por el tema del diésel, del dólar u otro factor que pueda estar provocando que la industria incremente el precio de los productos porque, de lo contrario, hay un sentimiento generalizado de que los que están incrementando los precios son los productores, los industriales, los empresarios», declaró el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. El funcionario aseguró que los industriales generaron la sensación de que son ellos quienes entregan los productos a precios altos a los comerciantes mayoristas, quienes suman al precio final una ganancia y posteriormente el artículo llega al minorista con un precio elevado, lo que afecta la economía de la población. En la reunión que Silva sostuvo este martes en Santa Cruz también se acordó que darán a conocer la lista referencial de los mayoristas.

https://eju.tv/2025/06/gobierno-pide-a-industriales-sus-hojas-de-costos-para-saber-cuanto-les-afecta-el-diesel-y-el-dolar/

Encuesta: Doria Medina lidera entre los más jóvenes, Tuto está mejor entre los adultos

Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina son los candidatos que lideran la preferencia en la primera encuesta nacional de intención de voto, respecto a los postulantes inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Haciendo una evaluación sobre las edades, Doria Medina tiene mayor preferencia entre los jóvenes, mientras que Quiroga está mejor posicionado entre los adultos. Para realizar la evaluación por edades es necesario tomar en cuenta que esta encuesta fue realizada a personas a partir de los 18 años. Se tomó en cuenta cuatro segmentos. El primero entre personas con edades entre los 18 y 28 años; el segundo entre personas de 29 a 44 años; el tercero conformado por personas con edades entre los 46 y 60 años y el último grupo es de personas de 61 años o más. Donde mejor respuesta tiene Doria Medina es en el segmento entre los 18 y 28 años. El 21% de los encuestados en esas edades mostró preferencia por votar por el candidato de la alianza Unidad.

https://eju.tv/2025/06/encuesta-doria-medina-lidera-entre-los-mas-jovenes-tuto-esta-mejor-entre-los-adultos/