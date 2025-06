Exministro Lima declaró por el caso consorcio: “Me puse a las órdenes del Ministerio Público”

Según las pesquisas del caso, el consorcio pretendía destituir a la magistrada Fanny Coaquira para beneficiar al suplente Iván Campero, quien cumple detención domiciliaria.

Cerca del mediodía de este viernes el exministro de Justicia Iván Lima, salió de las oficinas de la Fiscalía de La Paz, hasta donde llegó para presentar su declaración como testigo en el caso consorcio, en el que está involucrado su sucesor César Siles, sobre el que se dicto detención preventiva.

Cuando fue consultado por la prensa sobre las características de su comparecencia ante los investigadores del caso, Lima dijo que “las actuaciones están bajo reserva, por lo tanto, ninguna persona que declare puede brindar declaraciones públicas”, sin embargo, manifestó que se puso a disposición de los investigadores.

“Este es el motivo por el cual no voy a dar ninguna declaración adicional”, sostuvo.

Según las pesquisas del caso, el consorcio pretendía destituir a la magistrada Fanny Coaquira para beneficiar al suplente Iván Campero, quien cumple detención domiciliaria.

Por este caso, el exministro Siles fue enviado a la cárcel con detención preventiva, aunque a la fecha se encuentra internado en un hospital.

“Ayer me han notificado, he hecho la presentación de mi declaración en la Fiscalía de La Paz y me he puesto a las órdenes del Ministerio Público para cualquier ampliación que pudieran recurrir ”, señaló la exautoridad.

En ese contexto, remarcó que “los testigos no pueden acogerse al silencio, tienen que brindar toda la información de lo que puedan conocer”.