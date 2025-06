Ganaderos: “Se necesita un presidente que comprenda las verdaderas necesidades del sector”

El Foro Agropecuario 2025 se realizará este 25 de junio desde las 8 de la mañana, en la Fexpocruz, con la participación de cuatro candidatos a la presidencia de Bolivia.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Walter Ruíz, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), expresó sus expectativas de conocer las propuestas de los candidatos en el Foro Agropecuario 2025.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«También que se pueda escuchar al sector agropecuario, que por muchos años pone propuestas en la mesa, que de repente porque no se escucharon, nos encontramos en una situación del país muy difícil. El sector quiere construir y tiene propuestas«, afirmó Ruíz en Que No Me Pierda de Red Uno.

El Foro Agropecuario 2025 «Decisiones que cosechan futuro», organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se realizará este 25 de junio desde las 8 de la mañana, en la Fexpocruz y será transmitido por los canales digitales de Red Uno, con la participación de cuatro candidatos a la presidencia de Bolivia. «Espero que en el Foro se vea si los candidatos tienen en su radar las necesidades del sector agropecuario y ganadero», agregó.

Ruíz indicó que las necesidades del sector ya fueron expuestas en diferentes momentos y lugares. En ese sentido, espera que el Foro evidencie un compromiso de los aspirantes a la silla presidencial para tener «exportación irrestricta», políticas claras para la producción ganadera. «También tocar el tema del proyecto de apalancamiento financiero de un sector que puede dar mucho más y traer divisas, recibir más inversión. Se necesita biotecnología, seguridad jurídica, fronteras abiertas», detalló.

Apuntó que el sector invierte en capacitación, en genética e infraestructura, pero son avasallados y no se tiene personas sentenciadas o encarceladas, observó la pena mínima por abigeato. «Se necesita un presidente que tenga claro cuáles son las necesidades del sector», agregó.